Black Skull anuncia Felipe Lira como CEO

A Black Skull, uma das principais marcas do mercado de suplementação esportiva do país, anuncia Felipe Lira como novo Chief Executive Officer (CEO). Após atuar nos últimos meses como diretor interino na GDS – Grow Dietary Supplements, detentora da marca, Felipe assumiu oficialmente a liderança da companhia. A movimentação marca uma nova etapa na trajetória da companhia e integra o processo de fortalecimento da governança e da estrutura organizacional da GDS, que inicia um ciclo marcado por crescimento, reposicionamento e expansão.

A companhia iniciou, em 2025, uma correção de rota que marcou a retomada de sua trajetória de crescimento. Esse novo momento foi conduzido com o apoio da Alvarez & Marsal, resultando no fortalecimento da governança, na reorganização operacional e na recuperação da confiança do mercado. Para 2026, a expectativa é de crescimento de 38%, sustentado por uma estratégia focada em eficiência operacional, expansão de canais, inovação em portfólio e fortalecimento da marca.

Como parte desse novo momento, Roberto de Luna, executivo com larga experiência no setor de bens de consumo e suplementos, assume o cargo de Diretor Executivo Comercial, passando a liderar as áreas Comercial e de Marketing. A estrutura organizacional também passa a contar com a criação da área de DHO (Desenvolvimento Humano Organizacional), reforçando o compromisso da companhia com cultura, pessoas e performance. Nesse novo contexto de reorganização estratégica da companhia, Marcelo Bella, fundador da marca, deixa o quadro societário e a operação.

“A Black Skull vive um momento de transformação profunda. Assumir a posição de CEO após atuar diretamente no processo de diagnóstico e realinhamento da companhia permite acelerar essa nova fase com clareza estratégica, disciplina na execução e foco em resultados sustentáveis. Nosso objetivo é preparar a empresa para um novo patamar de crescimento, competitividade e geração de valor no longo prazo”, afirma Felipe Lira, CEO da Black Skull.

Ao ocupar a nova posição, Felipe Lira consolida um movimento iniciado no primeiro semestre de 2025, que teve como foco o realinhamento financeiro e operacional da empresa. Entre os principais objetivos para 2026 estão a reestruturação das áreas Comercial, Marketing, P&D e Novos Negócios, o desenvolvimento de novos canais de distribuição físicos e digitais, a entrada em novos segmentos; além da construção de parcerias estratégicas envolvendo industrialização, licensing e collabs. Ao longo do ano, a companhia prevê o lançamento de 20 novos produtos.

“Estamos focados em reforçar parcerias estratégicas, ampliar nossa presença nos diferentes canais de distribuição e acelerar novos projetos de desenvolvimento de produtos. Esse movimento é essencial para sustentar o crescimento da marca, ampliar nosso alcance e entregar soluções cada vez mais relevantes para diferentes perfis de consumidores”, destaca Lira.

Atualmente, a Black Skull conta com um portfólio de aproximadamente 230 SKUs, com destaque para as linhas de proteínas, creatina, pré-treinos e termogênicos. Os canais de venda hoje se concentram principalmente em lojas Body Shop e Green Shop, varejo farma, e-commerce próprio e marketplaces.

“A partir de 2026, entraremos em uma nova fase de expansão do portfólio, com investimentos mais robustos na categoria de snacks proteicos, especialmente no desenvolvimento de barras de proteínas com propostas verdadeiramente disruptivas. Em paralelo, estamos direcionando esforços para ampliar de forma significativa nossa atuação no canal alimentar em todo o Brasil, levando a Black Skull a novos pontos de contato com o consumidor”, aponta Roberto de Luna, diretor-executivo comercial da Black Skull.

Com 12 anos de atuação no mercado, o novo momento da Black Skull envolve ainda a revisão de suas missões e valores institucionais, um reposicionamento estratégico com viés mais premium e uma ampla atualização da identidade visual.