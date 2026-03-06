A Xsolla anuncia programa de revendedores para ajudar desenvolvedores de jogos a desbloquear novas fontes de receita em mercados locais

A Xsolla, empresa líder global em comércio de videogames, anunciou hoje o Programa de Revendedores Xsolla, um novo produto desenvolvido para ajudar desenvolvedores de jogos a expandir e capturar receitas inexploradas em mercados locais, sem a necessidade de desenvolvimento. O programa será lançado com um grupo seleto de revendedores e distribuidores no Sudeste Asiático e na América Latina, com expansão para outras regiões ao longo de 2026.

À medida que os desenvolvedores de jogos buscam crescimento global, enfrentam um desafio fundamental de infraestrutura: bilhões de dólares em receita permanecem inexplorados em economias emergentes e dependentes de dinheiro em espécie, como o Sudeste Asiático, a América Latina, o Oriente Médio e o Norte da África, onde os jogadores compram conteúdo digital por meio de parceiros de distribuição locais. Em economias digitais maduras, os desenvolvedores buscam ampliar seu alcance e distribuir seu inventário digital em escala por meio de mais parceiros e canais.

"A maioria dos desenvolvedores de jogos enfrenta o mesmo desafio ao expandir globalmente: eles não possuem a infraestrutura local e o acesso direto aos mercados regionais, especialmente quando construir essa presença de forma independente é lento, custoso e operacionalmente complexo", disse Chris Hewish, presidente da Xsolla. "O Programa de Revendedores da Xsolla resolve isso atuando como a camada de infraestrutura entre desenvolvedores e revendedores locais verificados. Estamos começando com mercados onde a infraestrutura de revendedores já é a principal forma de acesso a conteúdo digital, como o Sudeste Asiático e a América Latina, e expandiremos a partir daí para fornecer uma experiência global unificada para desenvolvedores de jogos."

O Programa de Revendedores da Xsolla foi projetado para transformar essa demanda global inexplorada em um fluxo de receita controlado, conectando desenvolvedores de jogos a revendedores locais verificados por meio de uma plataforma centralizada que gerencia comunicação, integração, conformidade, proteção contra fraudes e suporte ao cliente.

Os principais benefícios do Programa de Revendedores da Xsolla incluem:

Manter controle total sobre a estratégia de distribuição regional com Controles de Disponibilidade de SKU que definem quais produtos são vendidos, onde estão disponíveis e quais parceiros autorizados podem distribuí-los

com Controles de Disponibilidade de SKU que definem quais produtos são vendidos, onde estão disponíveis e quais parceiros autorizados podem distribuí-los Garantir a conformidade em todas as parcerias de revenda por meio de um Processo de Aprovação de Revendedor Verificado, que inclui validação comercial, verificações financeiras, monitoramento contínuo de transações e aprovação de parceiros controlada pela editora

por meio de um Processo de Aprovação de Revendedor Verificado, que inclui validação comercial, verificações financeiras, monitoramento contínuo de transações e aprovação de parceiros controlada pela editora Garantir a receita eliminando a arbitragem e o abuso de preços com distribuição de chaves georreferenciadas e proteção antifraude integrada que bloqueia as chaves por região

com distribuição de chaves georreferenciadas e proteção antifraude integrada que bloqueia as chaves por região Reduzir os custos operacionais com uma Infraestrutura Global de Pagamentos que automatiza a documentação fiscal em conformidade com os requisitos locais em mais de 150 países

com uma Infraestrutura Global de Pagamentos que automatiza a documentação fiscal em conformidade com os requisitos locais em mais de 150 países Otimizar o desempenho e impulsionar uma estratégia de distribuição eficaz com um Painel de Análise Unificado para Revendedores, que oferece visibilidade clara da atividade dos revendedores, transações, tendências regionais e eficácia do canal

Os desenvolvedores de jogos interessados ??em participar do programa de acesso antecipado podem obter mais informações e se inscrever em https://xsolla.pro/Reseller-Program

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa de comércio internacional que disponibiliza ferramentas e serviços sólidos para auxiliar desenvolvedores a superar os desafios inerentesàindústria de videogames. De jogos independentes a AAA, empresas fazem parceria com a Xsolla para ajudá-las a financiar, distribuir, comercializar e monetizar seus jogos. Acreditando no futuro dos videogames, a Xsolla está determinada em sua missão de reunir oportunidades e disponibilizar continuamente novos recursos para os desenvolvedores. Com sede e incorporada em Los Angeles, Califórnia, a Xsolla opera como comerciante registrada e já ajudou mais de 1.500 desenvolvedores de jogos a alcançar mais jogadores e expandir seus negócios para o mundo inteiro. Com mais caminhos para lucros e maneiras de ganhar, os desenvolvedores possuem todas as ferramentas necessárias para aproveitar o jogo.

Para mais informações, acesse xsolla.com

