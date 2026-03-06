Brasil consolida metas climáticas e avança no Plano Clima

O Brasil reafirma seu papel no cenário ambiental global com a atualização do Plano Clima 2024–2035. Ao revisar sua Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) no âmbito do Acordo de Paris, o país estabeleceu o compromisso de limitar suas emissões líquidas em 2035 a uma banda entre 1,05 GtCO?e e 0,85 GtCO?e, o que representa uma redução de 59% a 67% em relação aos níveis de 2005, além de manter a meta de neutralidade climática até 2050.

A definição das metas recoloca o Brasil no centro do debate internacional sobre descarbonização. O foco agora recai sobre a execução. Transformar compromissos declarados em políticas operacionais exigirá previsibilidade regulatória, instrumentos claros de implementação, cronogramas factíveis e coordenação entre governo e setor produtivo, que serão determinantes para o sucesso do Plano.

Do ponto de vista técnico, análises do Observatório do Clima indicam que trajetórias compatíveis com o limite de 1,5°C de aquecimento global demandam esforços adicionais no médio e longo prazo. O dado não invalida os avanços recentes, mas reforça a necessidade de mecanismos de implementação capazes de ampliar o impacto das políticas já existentes.

Para José Eduardo Luzzi, presidente do conselho de administração do Instituto MBCBrasil, o desafio central é transformar diretrizes em execução consistente. “O Plano Clima é um passo fundamental para o Brasil, mas sua eficácia depende de diálogo contínuo entre governo e setor produtivo. Precisamos converter metas em roteiros operacionais que respeitem a neutralidade tecnológica e aproveitem as vantagens competitivas que o país já possui, como a matriz elétrica majoritariamente renovável e a liderança em biocombustíveis.”

Essa discussão é especialmente relevante em setores-chave da economia brasileira. Agricultura, pecuária e uso da terra continuam exercendo papel relevante tanto na trajetória de emissões do país quanto no potencial de mitigação, o que exige políticas e instrumentos capazes de conciliar produtividade, competitividade e sustentabilidade ambiental.

No setor de transportes, responsável por cerca de 11% das emissões nacionais, aproximadamente 260 milhões de toneladas de CO? equivalente por ano, o Plano reconhece a importância de múltiplas rotas tecnológicas, como eletrificação, biocombustíveis e mudança modal. A integração dessas soluções, com metas intermediárias e avaliação realista de custos e infraestrutura, será determinante para que o setor contribua de forma consistente para a meta de 2035.

Dado de um levantamento da Coalizão dos Transportes indica que, sem essa coordenação, as emissões do setor podem ultrapassar 424 milhões de toneladas de CO? até 2050, impulsionadas pelo crescimento da frota e da demanda logística.

Estudo do Instituto MBCBrasil, “Iniciativas e desafios estruturantes para impulsionar a mobilidade de baixo carbono no Brasil até 2040”, aponta que a transição no transporte tende a ocorrer de forma híbrida, combinando diferentes tecnologias conforme viabilidade econômica e maturidade de mercado. A exclusão de rotas já consolidadas pode elevar custos e reduzir velocidade de implementação.

O Brasil parte de uma posição estrutural favorável. Dados do Relatório Síntese do Balanço Energético Nacional 2025 indicam que mais de 88% da matriz elétrica é renovável, criando base sólida para avanços em eletrificação. Paralelamente, a liderança global na produção de etanol e biodiesel oferece instrumentos imediatos de mitigação com impacto relevante no curto e médio prazo.

O Plano Clima também incorpora estratégias de meios de implementação, incluindo articulação entre financiamento público e privado e coordenação interministerial por meio do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM). A consolidação desses mecanismos será decisiva para garantir que a agenda climática se traduza em investimentos, inovação tecnológica e competitividade.

Ao reafirmar compromissos internacionais, o Brasil sinaliza direção. A transição de baixo carbono avança globalmente como eixo estruturante de política industrial. O Plano Clima insere o Brasil nesse movimento, mas sua relevância dependerá da capacidade de transformar compromissos formais em decisões econômicas concretas.