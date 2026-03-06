2PointZero Group conclui aquisição majoritária do Grupo de Embalagens ISEM, com sede na Itália, por AED 704 milhões

O 2PointZero Group PJSC (ADX: 2PointZero), uma potência de investimento de nova geração focada nos setores de energia e bens de consumo, anunciou hoje a conclusão formal da transação para adquirir uma participação majoritária no ISEM, um grupo europeu líder em embalagens que atende aos segmentos de beleza, moda, luxo, nutracêuticos e outros, por AED 704 milhões, através de uma combinação de capital primário e secundário destinado a acelerar o crescimento orgânico e inorgânico.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260305506546/pt/

2PointZero Group completes majority acquisition in Italy-based ISEM Packaging Group for AED 704 million (Photo: AETOSWire)

O 2PointZero Group detém agora 60,8% do ISEM, enquanto a Peninsula Capital e investidores minoritários possuem os restantes 39,2%. Isto marca o início de uma parceria estratégica entre o 2PointZero e a Peninsula. Juntos, os parceiros irão reforçar a posição de liderança do ISEM com foco na expansão geográfica e por categoria, incorporando IA e tecnologia digital em toda a empresa — desde a produção até às operações com os clientes — e apoiando fusões e aquisições estratégicas para expandir a presença industrial e as capacidades de produto do ISEM.

Samia Bouazza, CEO do 2PointZero Group, disse: “A conclusão desta transação representa um passo importante para avançarmos em nossas ambições de crescimento global e estabelecermos uma plataforma escalável na indústria de embalagens. Embalagens se tornará nosso sexto segmento vertical voltado para o consumidor. Durante nossa visita às instalações do ISEM, fiquei particularmente impressionada com o nível de automação, a montagem robótica avançada e as instalações de última geração, que impulsionam a eficiência operacional, a consistência e a solidez da margem.”

Bouazza acrescentou: “Nossa entrada no setor de embalagens se deve ao forte crescimento anual composto (CAGR) que o setor continua a apresentar em diversos subsegmentos, como alimentos, produtos farmacêuticos e artigos de luxo. Com nosso histórico em fusões e aquisições estratégicas, implementação de inteligência artificial e integração operacional, estamos bem posicionados para apoiar o ISEM na aceleração de sua expansão internacional, expandindo tanto para embalagens primárias quanto secundárias e gerando retornos de longo prazo para nossos acionistas.”

A conclusão desta transação representa claramente a expansão do 2PointZero Group para o setor de embalagens, estabelecendo sua sexta vertical voltada para o consumidor e complementando seus negócios existentes nos segmentos de beleza e vestuário. O ISEM Group, com sede em Bolonha, Itália, fundado em 1949, é líder em automação e reforça a marca “Made in Italy”. Globalmente, o ISEM é reconhecido por sua qualidade, inovação e parceria com importantes clientes do setor de luxo, incluindo LVMH, Kiko, Gucci, L’Oréal, Puig e Coty Lancaster. Os produtos do ISEM incluem caixas rígidas, estojos dobráveis, papel de seda e sacos de proteção, com uma presença industrial que abrange 11 fábricas, totalizando mais de 100.000 m².

Borja Prado, sócio fundador da Peninsula Capital, comentou: “A conclusão desta transação marca o início de uma nova e empolgante fase para o ISEM. O grupo se consolidou como o parceiro de embalagens preferido dos clientes de luxo mais exigentes do mundo, e este investimento proporcionará ao ISEM o capital, o alcance global e o suporte estratégico necessários para acelerar ainda mais sua expansão. A parceria com o 2PointZero traz capacidades complementares que acreditamos serem transformadoras — não apenas para o ISEM, mas também para os clientes que ele atende. Estamos ansiosos para construir juntos o próximo capítulo.”

Francesco Pintucci, CEO do ISEM Packaging Group, comentou: “Hoje marca o início de um novo capítulo para o Grupo. O Grupo agora pode oferecer aos nossos clientes: maior escala sem perder a precisão e o compromisso pessoal que diferenciam o ISEM. As pessoas do Grupo, o artesanato e os relacionamentos com as principais marcas de luxo do mundo — esses continuam sendo o coração de tudo o que o ISEM faz. Com o 2PointZero e a Peninsula, o ISEM tem a plataforma para levar essa oferta para o mundo todo. Estou orgulhoso do que construímos em tão pouco tempo e agradeço aos empreendedores, meus amigos e a todos que fizeram parte desta incrível jornada, a todas as pessoas do Grupo e a todos os nossos stakeholders, clientes e fornecedores, pelo seu importante apoio.”

Sócios e associados seniores do escritório de advocacia global líder, Hogan Lovells, assessoraram a 2PointZero e a Peninsula Capital em questões de fusões e aquisições (M&A) e investimento estrangeiro direto (IED) e questões antitruste. A Legance assessorou a Peninsula Capital em seu reinvestimento no ISEM e nos acordos com os stakeholders do 2PointZero Group, e a Van Campen Liem assessorou a Peninsula na estruturação do negócio. Ao mesmo tempo, os escritórios Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e Herbert Smith Freehills Kramer prestaram assessoria ao vendedor durante todo o processo de venda.

Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260305506546/pt/

Wassim El Jurdi

2PointZero Group

E: wassim@2PointZero.com

Rawad Khattar

Weber Shandwick

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

E: rkhattar@webershandwick.com