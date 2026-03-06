Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

2PointZero Group conclui aquisição majoritária do Grupo de Embalagens ISEM, com sede na Itália, por AED 704 milhões

Transação resulta em participação de 60,8% do 2PointZero Embalagens se tornam o sexto segmento vertical focado no consumidor, com o ISEM como âncora

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
06/03/2026 09:31

compartilhe

SIGA

O 2PointZero Group PJSC (ADX: 2PointZero), uma potência de investimento de nova geração focada nos setores de energia e bens de consumo, anunciou hoje a conclusão formal da transação para adquirir uma participação majoritária no ISEM, um grupo europeu líder em embalagens que atende aos segmentos de beleza, moda, luxo, nutracêuticos e outros, por AED 704 milhões, através de uma combinação de capital primário e secundário destinado a acelerar o crescimento orgânico e inorgânico.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260305506546/pt/

2PointZero Group completes majority acquisition in Italy-based ISEM Packaging Group for AED 704 million (Photo: AETOSWire)

2PointZero Group completes majority acquisition in Italy-based ISEM Packaging Group for AED 704 million (Photo: AETOSWire)

O 2PointZero Group detém agora 60,8% do ISEM, enquanto a Peninsula Capital e investidores minoritários possuem os restantes 39,2%. Isto marca o início de uma parceria estratégica entre o 2PointZero e a Peninsula. Juntos, os parceiros irão reforçar a posição de liderança do ISEM com foco na expansão geográfica e por categoria, incorporando IA e tecnologia digital em toda a empresa — desde a produção até às operações com os clientes — e apoiando fusões e aquisições estratégicas para expandir a presença industrial e as capacidades de produto do ISEM.

Samia Bouazza, CEO do 2PointZero Group, disse: “A conclusão desta transação representa um passo importante para avançarmos em nossas ambições de crescimento global e estabelecermos uma plataforma escalável na indústria de embalagens. Embalagens se tornará nosso sexto segmento vertical voltado para o consumidor. Durante nossa visita às instalações do ISEM, fiquei particularmente impressionada com o nível de automação, a montagem robótica avançada e as instalações de última geração, que impulsionam a eficiência operacional, a consistência e a solidez da margem.”

Bouazza acrescentou: “Nossa entrada no setor de embalagens se deve ao forte crescimento anual composto (CAGR) que o setor continua a apresentar em diversos subsegmentos, como alimentos, produtos farmacêuticos e artigos de luxo. Com nosso histórico em fusões e aquisições estratégicas, implementação de inteligência artificial e integração operacional, estamos bem posicionados para apoiar o ISEM na aceleração de sua expansão internacional, expandindo tanto para embalagens primárias quanto secundárias e gerando retornos de longo prazo para nossos acionistas.”

A conclusão desta transação representa claramente a expansão do 2PointZero Group para o setor de embalagens, estabelecendo sua sexta vertical voltada para o consumidor e complementando seus negócios existentes nos segmentos de beleza e vestuário. O ISEM Group, com sede em Bolonha, Itália, fundado em 1949, é líder em automação e reforça a marca “Made in Italy”. Globalmente, o ISEM é reconhecido por sua qualidade, inovação e parceria com importantes clientes do setor de luxo, incluindo LVMH, Kiko, Gucci, L’Oréal, Puig e Coty Lancaster. Os produtos do ISEM incluem caixas rígidas, estojos dobráveis, papel de seda e sacos de proteção, com uma presença industrial que abrange 11 fábricas, totalizando mais de 100.000 m².

Borja Prado, sócio fundador da Peninsula Capital, comentou: “A conclusão desta transação marca o início de uma nova e empolgante fase para o ISEM. O grupo se consolidou como o parceiro de embalagens preferido dos clientes de luxo mais exigentes do mundo, e este investimento proporcionará ao ISEM o capital, o alcance global e o suporte estratégico necessários para acelerar ainda mais sua expansão. A parceria com o 2PointZero traz capacidades complementares que acreditamos serem transformadoras — não apenas para o ISEM, mas também para os clientes que ele atende. Estamos ansiosos para construir juntos o próximo capítulo.”

Francesco Pintucci, CEO do ISEM Packaging Group, comentou: “Hoje marca o início de um novo capítulo para o Grupo. O Grupo agora pode oferecer aos nossos clientes: maior escala sem perder a precisão e o compromisso pessoal que diferenciam o ISEM. As pessoas do Grupo, o artesanato e os relacionamentos com as principais marcas de luxo do mundo — esses continuam sendo o coração de tudo o que o ISEM faz. Com o 2PointZero e a Peninsula, o ISEM tem a plataforma para levar essa oferta para o mundo todo. Estou orgulhoso do que construímos em tão pouco tempo e agradeço aos empreendedores, meus amigos e a todos que fizeram parte desta incrível jornada, a todas as pessoas do Grupo e a todos os nossos stakeholders, clientes e fornecedores, pelo seu importante apoio.”

Sócios e associados seniores do escritório de advocacia global líder, Hogan Lovells, assessoraram a 2PointZero e a Peninsula Capital em questões de fusões e aquisições (M&A) e investimento estrangeiro direto (IED) e questões antitruste. A Legance assessorou a Peninsula Capital em seu reinvestimento no ISEM e nos acordos com os stakeholders do 2PointZero Group, e a Van Campen Liem assessorou a Peninsula na estruturação do negócio. Ao mesmo tempo, os escritórios Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e Herbert Smith Freehills Kramer prestaram assessoria ao vendedor durante todo o processo de venda.

Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Wassim El Jurdi

2PointZero Group

E: wassim@2PointZero.com

Rawad Khattar

Weber Shandwick

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

E: rkhattar@webershandwick.com


Fonte: BUSINESS WIRE

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay