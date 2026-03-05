Xsolla Agency é lançada para capacitar criadores em propriedade intelectual voltada para entretenimento

A Xsolla, empresa global de comércio de videogames, lançou hoje a Xsolla Agency, um serviço abrangente que conecta desenvolvedores de jogos a propriedade intelectual (PI) premium voltada para entretenimento. A oferta integrada aborda desafios críticos para criadores de jogos: acesso a PI de classe mundial, recursos de monetização global e a infraestrutura operacional necessária para construir negócios sustentáveis.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260305818501/pt/

Graphic: Xsolla

A Xsolla Agency simplifica o acesso a licenças voltadas para entretenimento por meio de negociações conduzidas por especialistas e relacionamentos com a indústria, oferecendo acordos acessíveis e focados em monetização, estruturados para o máximo retorno sobre o investimento (ROI). Parcerias estratégicas de propriedade intelectual (PI) aumentam a visibilidade, reduzem os custos de aquisição de usuários e impulsionam maiores gastos dos jogadores por meio de eventos LiveOps impactantes e campanhas promocionais.

O serviço é respaldado pela mesma infraestrutura de comércio que impulsiona mais de 1.500 desenvolvedores de jogos em mais de 200 regiões geográficas, incluindo pagamentos globais com mais de 1.000 métodos de pagamento, distribuição e habilitação de plataforma, além de ferramentas focadas no criador para dados, prevenção de fraudes e suporteàconformidade.

"Construímos a infraestrutura para resolver problemas de comércio para criadores e desenvolvedores de jogos", disse Chris Hewish, presidente da Xsolla. "Agora, estamos expandindo essa expertise para levar PI baseada em entretenimento para desenvolvedores de jogos, oferecendo a estúdios de todos os portes as ferramentas para expandir seu público e receita."

Para os desenvolvedores de jogos, isso significa que a Xsolla está simplificando o acesso a licenças baseadas em entretenimento por meio de negociações conduzidas por especialistas e relacionamentos com a indústria, apoiada pela infraestrutura global de comércio necessária para maximizar o valor de cada parceria de PI.

O que a Xsolla Agency oferece:

Licenciamento de Propriedade Intelectual (PI) para Jogos Digitais com foco em Entretenimento

Licenças de PI premium obtidas por meio de negociações conduzidas por especialistas com relacionamentos consolidados na indústria do entretenimento

Acordos acessíveis e focados em monetização, estruturados para maximizar o retorno sobre o investimento (ROI), e não apenas a exposição da marca

Operações simplificadas que tornam o licenciamento, tradicionalmente complexo, caro, inacessível e viável

Parcerias estratégicas de PI que aumentam a visibilidade, reduzem os custos de aquisição de usuários e impulsionam maiores gastos dos jogadores por meio de eventos LiveOps impactantes e campanhas promocionais

Infraestrutura de Comércio Global para Desenvolvedores de Jogos que buscam integrar PI com foco em Entretenimento

Processamento de pagamentos em mais de 200 regiões geográficas com mais de 1.000 métodos de pagamento, permitindo que criadores monetizem conteúdo globalmente e construam fluxos de receita sustentáveis

Distribuição e habilitação de plataforma que ajudam os criadores a alcançar os fãs diretamente, reduzindo a dependência de plataformas e mantendo o controle sobre o conteúdo, o relacionamento com o público e as estratégias de monetização

Ferramentas centradas no criador, dados, prevenção de fraudes e suporteàconformidade são projetados para reduzir atritos e permitir que os criadores se concentrem em seus projetos

Serviços operacionais agora disponíveis para cineastas e músicos

Especialização no setor e menor risco

Para desenvolvedores de jogos: Taxas de mercado reais e termos flexíveis para contratos de propriedade intelectual (PI) baseados em entretenimento, estruturados para maximizar o retorno sobre o investimento (ROI) e gerar impacto real na receita

Para todos os criadores: Equipes experientes que lidam com negociações complexas, documentação legal e desafios operacionais para garantir que tudo seja seguro, justo e lucrativo

Infraestrutura comercial que elimina as barreiras tradicionais enfrentadas por criadores independentes e estúdios de médio porte

Novas oportunidades em todo o ecossistema de criadores

Desenvolvedores de jogos: Maior visibilidade, custos de aquisição reduzidos e maior gasto dos jogadores por meio de PI licenciada

Hollywood, cineastas e músicos: Alcance global, acesso a um público diversificado e monetização sustentável sem a necessidade de construir uma infraestrutura interna complexa

Todos os criadores: Mais controle, menos dependência de plataformas e foco na criação enquanto a Xsolla cuida da infraestrutura

Desenvolvedores de jogos interessados ??em licenciamento de PI baseado em entretenimento e criadores de cinema e música interessados ??em infraestrutura de comércio global estão convidados a entrar em contato com a equipe da xsolla.pro/agency

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa de comércio internacional que disponibiliza ferramentas e serviços sólidos para auxiliar desenvolvedores a superar os desafios inerentesàindústria de videogames. De jogos independentes a AAA, empresas fazem parceria com a Xsolla para ajudá-las a financiar, distribuir, comercializar e monetizar seus jogos. Acreditando no futuro dos videogames, a Xsolla está determinada em sua missão de reunir oportunidades e disponibilizar continuamente novos recursos para os desenvolvedores. Com sede e incorporada em Los Angeles, Califórnia, a Xsolla opera como comerciante registrada e já ajudou mais de 1.500 desenvolvedores de jogos a alcançar mais jogadores e expandir seus negócios para o mundo inteiro. Com mais caminhos para lucros e maneiras de ganhar, os desenvolvedores possuem todas as ferramentas necessárias para aproveitar o jogo.

Para mais informações, acesse xsolla.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260305818501/pt/

Contato para a Imprensa

Derrick Stembridge

Vice-Presidente de Relações Públicas Globais, Xsolla

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

d.stembridge@xsolla.com