Radian Arc, VNPT e Blacknut lançam infraestrutura de GPU no Vietnã, possibilitando serviços de jogos em nuvem e IA

A Radian Arc, parte da inferX, a plataforma de infraestrutura de GPU e IA em nuvem da Submer, estabeleceu uma parceria com a VNPT e a COMIT para lançar jogos em nuvem jogos em nuvem com tecnologia da plataforma GPU Edge da Radian Arc e o serviço global de jogos em nuvem da Blacknut.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260303583203/pt/

Radian Arc, VNPT and Blacknut Launch GPU infrastructure in Vietnam, enabling cloud gaming and AI services

Esta implementação expande a parceria global de jogos em nuvem da Radian Arc e da Blacknut para o mercado do Vietnã com a VNPT e estabelece as bases para futuros serviços nativos de IA e infraestrutura soberana juntamente com a COMIT. A implantação representa uma prova comercial do modelo de GPU incorporadoàoperadora da Radian Arc, combinando serviços ao consumidor monetizáveis atuais com infraestrutura de IA escalável que pode suportar cargas de trabalho de IA soberanas.

“Com o alcance de mercado da VNPT e o catálogo de jogos premium da Blacknut, estamos levando a próxima geração de entretenimento interativo e computação diretamente aos usuários de 5G do Vietnã”, afirmou David Cook, CEO da Radian Arc. “Os jogos e a nuvem costumam ser a primeira aplicação de consumidores em grande escala da infraestrutura de GPU Edge e criam a base para serviços de IA e empresariais mais abrangentes, baseados na mesma plataforma soberana.”

“Na Blacknut, estamos sempre entusiasmados em trabalhar lado a lado com operadoras de telecomunicações para levar os jogos ea nuvem a novos públicos. A expansão para o Vietnã com a VNPT é um passo importante para nós e é um verdadeiro prazer colaborar com um parceiro tão forte e progressista”, declarou Olivier Avaro, CEO da Blacknut. “Esse lançamento reflete nossa ambição compartilhada de tornar os jogos de alta qualidade acessíveis a todos, em diferentes dispositivos e sem barreiras.”

Com esse lançamento, os usuários da VNPT podem transmitir e reproduzir instantaneamente mais de 1000 jogos premium de PC e com qualidade de console do catálogo cuidadosamente selecionado da Blacknut, diretamente em dispositivos móveis, Smart TVs e PCs, sem a necessidade de hardware ou downloads dispendiosos. O serviço está integrado nos planos de dados para consumidores da VNPT, oferecendo aos clientes um acesso direto aos jogos ea nuvem como parte dos seus pacotes de conectividade existentes.

A parceria também estabelece as bases para os Pontos de Presença de IA (AI PoPs) da Radian Arc no Vietnã, como parte de seu modelo de Infraestrutura Soberana de IA. Essas implantações localizadas de GPU são concebidas para fornecer uma capacidade de inferência de IA segura no país para governos, empresas e desenvolvedores, assegurando a conformidade com requisitos nacionais de residência de dados e, ao mesmo tempo, proporcionando um desempenho de baixa latência.

“Essa colaboração representa um marco significativo para a VNPT na expansão do ecossistema de mídia digital do Vietnã”, afirmou Nguyen Duc Hung, diretor da VNPT. “Ao combinar a sólida plataforma de mídia digital da VNPT com a edge com GPU da Radian Arc e o amplo catálogo de jogos da Blacknut, estamos capacitando os consumidores vietnamitas com experiências de jogos ea nuvem inovadoras, ao mesmo tempo que abrimos caminho para futura inovação em IA e entretenimento digital.”

O Sr. Le Hong Son, presidente do Conselho e CEO da COMIT, afirmou: “À medida que evoluímos para nos tornar uma empresa digital de nova geração, a COMIT tem orgulho de ser a parceira de integração responsável por levar ao Vietnã serviços de jogos em nuvem impulsionados pela plataforma de infraestrutura de GPU mais avançada do mundo. Essa parceria exemplifica nossa nova visão: oferecer hoje aos usuários experiências de entretenimento de próxima geração, ao mesmo tempo em que construímos uma base tecnológica sólida para uma infraestrutura soberana de IA e futuros serviços em nuvem.”

Esse lançamento faz parte da estratégia mais ampla de expansão da Radian Arc no Sudeste Asiático, após implantações de GPU Edge na Índia, Malásia, Singapura, Tailândia e Indonésia. Sendo parte da inferX e da Submer, a Radian Arc está construindo uma plataforma de IA core-to-edge unificada por toda a região – combinando computação de GPU Edge da operadora, serviços de nuvem de IA e infraestrutura concebida para soberania, desempenho e eficiência energética.

- FIM –

Sobre a Radian Arc, a inferX e a Submer Technologies

A Radian Arc fornece uma plataforma de computação GPU Edge integrada em operadoras, já implementada em mais de 70 clientes de telecomunicações e edge em todas as partes do mundo, permitindo inferência de IA soberana de baixa latência diretamente dentro das redes de telecomunicações. A Radian Arc é um pilar fundamental da inferX, a plataforma de IA nuvem de IA e IA como serviço (AIaaS) da Submer, que possibilita que as cargas de trabalho de IA sejam implantadas, operadas e monetizadas em ambientes empresariais, de hiperescala e de telecomunicações. Com base em mais de uma década de liderança em refrigeração líquida, a Submer projeta, constrói e gerencia infraestruturas de data center preparadas para IA, assumindo total responsabilidade – de ponta a ponta..

Juntas, a Radian Arc, a inferX e a Submer oferecem uma plataforma de IA core-to-edge (do núcleoàborda) unificada, combinando computação de GPU edge da operadora, serviços de nuvem de IA e infraestrutura modular de alta densidade. Saiba mais em radianarc.io e inferX.com.

Sobre a Blacknut

A Blacknut é o principal serviço global de jogos em nuvem dedicado ao público em geral, disponibilizado tanto diretamente aos consumidores quanto no modelo B2B por meio de fornecedores de serviços de Internet, fabricantes de dispositivos, serviços OTT e empresas de mídia. A Blacknut oferece um dos maiores catálogos de jogos premium do mercado, com mais de 1000 títulos provenientes de mais de 150 parcerias de licenciamento cuidadosamente selecionadas para toda a família, todos incluídos em uma subscrição mensal. O serviço está disponível em mais de 65 países na Europa, Ásia, América Latina, Médio Oriente, Norte de África e América do Norte, em uma ampla gama de dispositivos, incluindo telemóveis, descodificadores de televisão e Smart TVs. Saiba mais em www.blacknut.com.

Sobre a VNPT

O Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT) é o principal provedor de serviços digitais do Vietnã, na vanguarda da transformação digital do país. Com um ecossistema robusto e integrado que abrange plataformas móveis de alta velocidade (5G), fibra óptica residencial (FTTH) e de televisão digital MyTV, a VNPT atende milhões de clientes individuais e residenciais em todo o país. Ao ser pioneira no lançamento dos jogos ea nuvem para os três segmentos principais, a VNPT continua a redefinir o entretenimento doméstico, proporcionando experiências digitais de classe mundial e soluções tecnológicas inovadoras a todas as famílias vietnamitas.

Sobre a COMIT

Desde sua fundação, a COMIT tornou-se um fornecedor regional líder de serviços e soluções de telecomunicações, incluindo testes e medições, planejamento e otimização de redes de acesso rápido (RAN) e sistemas de suporte BSS/OSS. Com funcionários entusiastas e criativos, inspirados por uma equipe de gestão experiente e subsidiárias no Vietnã, Myanmar e Filipinas, a COMIT serve clientes no Sudeste Asiático e em África, expandindo para soluções de segurança com tecnologia para Fábricas Inteligentes e IA.

A COMIT está se tornando uma empresa digital de nova geração e um parceiro de integração principal para tecnologia avançada no Sudeste Asiático. Especializando-se na implantação e integração de infraestrutura de GPU de classe mundial, a COMIT possibilita jogos ea nuvem e cargas de trabalho de IA soberanas por meio de parcerias estratégicas — fornecendo residência de dados, desempenho de baixa latência e inovação preparada para o futuro para a economia digital do Vietnã.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260303583203/pt/

Para consultas de imprensa, entre em contato com:

Emilia Cloverdale

Diretora de Comunicações Estratégicas

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Emilia.Coverdale@submer.com