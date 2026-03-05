LabVantage Solutions apresenta LabVantage CORTEX, aperfeiçoando sua plataforma LIMS para operações de laboratório orientadas por IA

A LabVantage Solutions, Inc., provedora mundial de soluções e serviços de informática laboratorial, anunciou hoje o lançamento da LabVantage CORTEX, uma plataforma de inteligência artificial (IA), análise de dados e automação de última geração. O lançamento representa uma evolução estratégica do portfólio de informática laboratorial da empresa, ao integrar IA avançada e automação mais inteligenteàexperiência central do LabVantage LIMS para ajudar os laboratórios a operar com maior precisão, eficiência e confiança.

A LabVantage CORTEX foi desenvolvida para satisfazer a crescente demanda por ambientes de laboratório inteligentes e automatizados em vários setores, incluindo farmacêutico e biotecnológico, alimentos e bebidas, petróleo e gás, forense e muito mais. A LabVantage CORTEX proporciona um ecossistema de automação e análise de IA centrado no cliente, que ajuda os laboratórios a melhorar a eficiência, reduzir erros e aprofundar a análise de dados para acelerar a P&D. Esta mudança é oportuna, já que uma recente pesquisa revelou que mais de 75% dos laboratórios planejam implementar tecnologias de IA e aprendizagem automática nos próximos dois anos. A LabVantage CORTEX complementa e expande as capacidades da LabVantage LIMS, permitindo ambientes de laboratório mais adaptáveis ??e com capacidade de auto-otimização.

"A LabVantage CORTEX é mais do que uma simples atualização; é uma reinvenção fundamental de como os laboratórios interagem com seus dados e processos", disse Gary Stimson, arquiteto principal e chefe de tecnologias de IA da LabVantage Solutions. "A LabVantage CORTEX posiciona nossos clientes na vanguarda da inovação laboratorial, que viabiliza fluxos de trabalho autônomos, controle de qualidade preditivo e conformidade regulatória impecável."

Uma plataforma criada para a automação laboratorial moderna

No centro da LabVantage CORTEX está a união entre a inovação orientada por IA e o ambiente estável de LIMS. A LabVantage CORTEX é uma plataforma multiusuário nativa de nuvem, onde agentes de IA autônomos podem orquestrar tarefas laboratoriais complexas dentro do núcleo de LIMS. Este enfoque permite que os laboratórios adotem avanços rápidos em IA sem necessidade de tempo inativo ou risco de uma atualização completa do sistema.

Ao utilizar esta base nativa de nuvem, a LabVantage oferece um caminho de migração contínuo e de baixo risco aos clientes atuais. Criada como uma plataforma nativa da nuvem, baseada em Software como Serviço (SaaS), a LabVantage CORTEX se integra perfeitamente a dispositivos da Internet das Coisas (IoT) e tecnologias de gêmeos digitais para dar suporte ao monitoramento ambiental em tempo real, manutenção preditiva e gestão proativa de laboratórios. Juntos, estes recursos permitem que os laboratórios se mantenham ágeis, escaláveis ??e preparados para as demandas futuras.

Mikael Hagstroem, diretor executivo da LabVantage Solutions, descreveu a LabVantage CORTEX como um ponto de prova da empresa para um ecossistema de laboratório autônomo, onde a IA ativa permite que os cientistas se concentrem na descoberta, e não em tarefas rotineiras. Ele declarou ainda: "A LabVantage está comprometida em aperfeiçoar continuamente a LabVantage CORTEX com recursos semânticos, mais funcionalidades de IA ativa e integração perfeita com novas tecnologias. Nossa meta é ajudar os clientes a acelerar a descoberta e chegar ao mercado com mais rapidez, enquanto apoiamos o avanço científico e a eficiência operacional."

Recursos inteligentes que geram impacto mensurável

A LabVantage CORTEX apresenta uma gama de funções habilitadas por IA criadas para enfrentar desafios operacionais persistentes, incluindo:

Assistência com planilhas para ajudar na entrada e análise de dados;

para ajudar na entrada e análise de dados; Assistência na gestão de amostras para simplificar processos repetitivos e otimizar recursos;

para simplificar processos repetitivos e otimizar recursos; Auxílio em estudos de estabilidade para monitorar tendências de produtos e criar protocolos;

para monitorar tendências de produtos e criar protocolos; Simplificação de processos para ajudar a liberar tempo para a equipe laboratorial; e

para ajudar a liberar tempo para a equipe laboratorial; e Monitoramento automatizado da conformidade alinhado com as normas FDA, EMA e ISO.

Estas funcionalidades visam reduzir o esforço manual, minimizar erros, otimizar fluxos de trabalho e fornecer informações práticas ao longo de todo o ciclo de vida do laboratório.

Para explorar como o LabVantage CORTEX pode otimizar as operações de seu laboratório, acesse www.labvantage.com, ou encontre os líderes da LabVantage na Pittcon 2026 (de 7 a 11 de março) em San Antonio, TX (Centro de Convenções Henry B. González, estande nº 2837).

Sobre a LabVantage Solutions

Como líder reconhecida em soluções de software para laboratórios empresariais, a LabVantage Solutions está dedicada a melhorar os resultados de seus clientes, transformando dados em conhecimento. Sua plataforma altamente configurável e 100% baseada em navegador consiste em LIMS, ELN, LES, SDMS e análises avançadas, permitindo a implantação perfeita em qualquer ambiente. Ao atender a mais de 1.500 clientes nos setores de ciências da vida, farmacêutico, biobancos, alimentos e bebidas, medicina forense e outros, a LabVantage Solutions impulsiona a inovação, auxiliar a melhorar a qualidade dos produtos e garante a conformidade com as regulamentações do setor. Com sede em Somerset, NJ, e escritórios ao redor do mundo, a LabVantage Solutions lidera a transformação digital de laboratórios há mais de 40 anos. Para mais informações, acesse labvantage.com.

Contato com a mídia:

Charya Wickremasinghe, Ph.D.

Brandwidth Solutions LLC

cwickremasinghe@brandwidthsolutions.com