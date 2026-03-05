Unicharm Group divulga iniciativas mundiais em conjunto com Dia Internacional da Mulher, em 8 de março

A Unicharm Corporation (TÓQUIO: 8113) vem acelerando suas operações comerciais para reduzir a desigualdade de gênero em todo o mundo, enquanto promove o crescimento econômico sustentável, alinhadoàessência de sua marca corporativa: "Love Your Possibilities" (Ame Suas Possibilidades). Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, a empresa vai além da simples conscientização, abordando também restrições fisiológicas, como a menstruação, como "desafios sociais estruturais". A Unicharm sente orgulho de anunciar suas mais recentes iniciativas para apoiar a educação e o emprego de mulheres mediante o fornecimento de produtos e programas educacionais no Brasil, Indonésia e Quênia, um mercado no qual a empresa está expandindo de modo intenso.

Sanitary napkins scheduled for launch in Brazil

Iniciativas regionais do Unicharm Group

1. [Brasil] Lançamento em larga escala do "SOFY" para apoiar o aumento da participação feminina no mercado de trabalho

A Unicharm irá lançar sua marca de absorventes higiênicos 'SOFY' no mercado brasileiro, onde as taxas de emprego feminino cresce com rapidez junto com o desenvolvimento econômico.

- Singularidade e adaptação ao mercado: Para alcançar os jovens brasileiros conscientes das tendências, a Unicharm inaugurou uma loja oficial no TikTok para comunicar diretamente o valor de sua marca para consumo.

2. [Indonésia] Respeito da cultura e eliminação do "desconforto"

Na Indonésia, país que abriga a maior população muçulmana do mundo, a Unicharm realiza atividades educativas que demonstram profundo respeito pela cultura e pelos costumes locais.

- Conexão com o Ramadã: Em 4 de março de 2026, como parte de uma série de eventos durante o mês do Ramadã, a Unicharm ofereceu a "Primeira Educação sobre Menstruação" para cerca de 60 estudantes de uma escola secundária islâmica.

- Circunstâncias: Ao respeitar os contextos religiosos e culturais e, ao mesmo tempo, fornecer informações precisas sobre a menstruação, a Unicharm visa concretizar uma "sociedade coesa" onde as mulheres possam viver como desejam em qualquer ambiente.

3. [Quênia] Estabelecimento de um polo estratégico para a África Oriental e investimentos na próxima geração

Com base em um cenário de crescimento a longo prazo para a região da África Oriental, a Unicharm planeja estabelecer uma nova subsidiária, a "Sofy East Africa Limited", na República do Quênia, em abril de 2026.

- Contexto social e mitigação de riscos: Em áreas como Kibera, uma das maiores favelas da África, a "pobreza menstrual" continua sendo um problema crítico que priva as meninas de oportunidades educacionais.

-Ação específica: Em 25 de janeiro de 2026, a Unicharm coorganizou um torneio de futebol feminino com mais de 150 participantes. O evento combinou esporte para fomentar a autoestima com educação essencial sobre saúde menstrual.

Perspectivas futuras

As disparidades de gênero nas oportunidades de educação e emprego persistem em muitas partes do mundo. A Unicharm continuará fornecendo produtos, serviços e atividades educativas para garantir que as mulheres possam viver suas vidas sem desconforto ou limitações causadas pela menstruação. Mantemos nosso compromisso de criar oportunidades para a educação e participação social feminina, visando, em última instância, a melhoria de seu status social.

[Para consultas]

Unicharm Corporation, Divisão Global de Comunicação de Marketing,

Departamento de Relações Públicas da "Love Your Possibilities"

E-mail: brand-pr@unicharm.com