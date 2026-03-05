Assine
Corrida Rio Mais Limpo reuniu 500 participantes no Recreio

Evento patrocinado pela Light, via Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado, uniu esporte, educação ambiental e mobilização social.

O Recreio dos Bandeirantes recebeu a Corrida Rio Mais Limpo, evento que reuniu cerca de 500 participantes em uma manhã dedicada à prática esportiva integrada à preservação ambiental. Além da corrida, o evento contou com painéis educativos sobre sustentabilidade, com atividades voltadas especialmente para crianças e jovens.

Com patrocínio da Light, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro, a corrida teve largada no posto 12 e contou com um percurso pela areia, onde os participantes, além de correr, recolheram cerca de 1 tonelada de resíduos destinados à reciclagem que foi realizada em parceria com a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) do Rio de Janeiro. A ação prática reforçou a importância do descarte correto do lixo e os impactos diretos dos resíduos no ecossistema marinho.

Para o secretário estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani, a iniciativa representa o potencial do esporte como ferramenta de engajamento e conscientização. “A Corrida Rio Mais Limpo é um exemplo de como o esporte pode ir além da prática física, tornando-se um instrumento de transformação social e de cuidado com o meio ambiente”.

O secretário completou afirmando que “unir atividade esportiva à conscientização ambiental é uma forma de engajar a população, especialmente os jovens, na preservação da natureza. O Governo do Estado tem orgulho de apoiar iniciativas que incentivam hábitos mais sustentáveis”.



Website: https://corridariomaislimpo.com.br/

