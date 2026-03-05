A Kinaxis anuncia a saída do Diretor Financeiro

A Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), líder global em orquestração da cadeia de suprimentos, anunciou hoje que Blaine Fitzgerald, Diretor Financeiro (CFO), comunicou sua intenção de deixar o cargo para buscar uma nova oportunidade de carreira em uma empresa privada fora do setor de software para cadeia de suprimentos. A busca por um novo CFO começará imediatamente. Fitzgerald permanecerá na empresa como CFO até 8 de maio, após a teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2026, para garantir uma transição tranquila.

"Somos gratos pela liderança e contribuições de Blaine nos últimos seis anos. Ele desempenhou um papel fundamental no fortalecimento de nossa base financeira, na formação da equipe de liderança financeira e no avanço de nossa estratégia de IA. Graçasàexperiência e competência de nossa equipe de liderança sênior, continuamos bem posicionados para o sucesso contínuo, enquanto iniciamos a busca por nosso próximo líder financeiro”, disse Razat Gaurav, CEO da Kinaxis. “Desejamos a Blaine muito sucesso nesta nova etapa de sua vida.”

“Durante meu período na Kinaxis, aceleramos o crescimento, alcançamos lucratividade recorde e construímos um forte impulso nos negócios. Sob a liderança de Razat, a empresa continuará a aproveitar as oportunidades que se apresentam na orquestração da cadeia de suprimentos e na IA, o que tornou esta uma decisão pessoal difícil”, disse Blaine Fitzgerald, diretor financeiro. “Gostaria de agradeceràEquipe de Liderança Sênior, passada e presente, pela parceria e pela cultura única da Kinaxis que construímos juntos. Também sou grato aos nossos acionistas, analistas eàcomunidade de investimentos em geral pelo apoio ao longo dos anos. Foi um privilégio fazer parte desta trajetória.”

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder global em orquestração moderna da cadeia de suprimentos, impulsionando cadeias de suprimentos globais complexas e apoiando as pessoas que as gerenciam. Nossa poderosa plataforma de orquestração da cadeia de suprimentos com inteligência artificial, Maestro, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de suprimentos — do planejamento estratégico plurianualàentrega da última milha. Marcas globais renomadas confiam em nós para fornecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e nas disrupções atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou nos siga no LinkedIn.

Declarações Prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas, conforme definido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis. As declarações prospectivas refletem as expectativas atuais da administração e estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as conquistas reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações. As declarações prospectivas são frequentemente identificadas por palavras como "antecipa", "acredita", "espera", "pretende", "planeja", "irá", "pode", "poderia", "deveria" ou expressões semelhantes. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes incluem, entre outros, as condições econômicas e de mercado gerais, as tendências do setor, os desenvolvimentos competitivos, as mudanças tecnológicas, a demanda e a adoção por parte dos clientes, a capacidade de atrair e reter pessoal-chave e outros riscos descritos no Formulário de Informações Anuais e na Análise e Discussão da Administração mais recentes da Kinaxis, disponíveis no SEDAR+ em www.sedarplus.ca. As declarações prospectivas são feitas na data deste comunicado e a Kinaxis não assume nenhuma obrigação de atualizá-las ou revisá-las, exceto conforme exigido pela legislação aplicável.

Relações com a Mídia

Vanessa Cohen | Kinaxis

vcohen@kinaxis.com

647-822-8540

Relações com Investidores

Rick Wadsworth | Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

613-907-7613