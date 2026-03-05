The Estée Lauder Companies e Forest Essentials iniciam um novo capítulo em sua parceria de longo prazo

A Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunciou hoje que celebrou um acordo, sujeito a aprovações regulatórias, para adquirir os interesses restantes da Forest Essentials, a marca de beleza indiana baseada na ciência da luxuosa Ayurveda moderna. Com base em uma parceria de confiança de 18 anos, este marco celebra o compromisso de longo prazo da The Estée Lauder Companies em nutrir e fazer crescer esta extraordinária marca indiana e expandir seu alcance global aos consumidores. O anúncio de hoje reflete a forte confiança da empresa no valor da marca altamente confiável da Forest Essentials, em suas capacidades verticalmente integradas e em sua filosofia de sustentabilidade. A transação deve ser concluída no segundo semestre do ano civil de 2026 e segue o investimento minoritário da The Estée Lauder Companies na Forest Essentials, inicialmente feito em 2008 e aumentado para 49% em 2020.

Fundada em 2000 pela empreendedora visionária Mira Kulkarni, a Forest Essentials representa a alma e a arte da beleza indiana. A marca redefiniu a luxuosa Ayurveda moderna para o mundo atual, transformando rituais de beleza consagrados pelo tempo em formulações primorosamente elaboradas, experiências de varejo imersivas com quase 200 lojas independentes e prazeres sensoriais enraizados na pureza e no artesanato. Seu compromisso inabalável com a autenticidade ressoou profundamente nos consumidores, estabelecendo-a como a marca líder em cuidados com a pele de prestígio na Índia1. A marca, que tem previsão de crescimento de vendas líquidas na casa dos dois dígitos, aliada ao portfólio de marcas existente da The Estée Lauder Companies, tornará a Índia o maior mercado emergente da empresa. Com essa aquisição, a The Estée Lauder Companies está bem posicionada para ganhar participação no mercado de beleza de prestígio em um dos mais dinâmicos do mundo.

Sob a orientação e liderança contínuas da Sra. Kulkarni e seu filho, o diretor-executivo Samrath Bedi, a Forest Essentials continuará sediada em Nova Déli. A marca manterá seu ecossistema operacional totalmente integrado na Índia, abrangendo Pesquisa e Desenvolvimento fundamentados na Ayurveda, abastecimento botânico responsável e local e fabricação interna. Esse modelo indiano de ponta a ponta continuará permitindo que a marca inove com integridade, mantenha uma qualidade excepcional, reduza seu impacto ambiental e continue cultivando a confiança duradoura dos consumidores.

Por meio dessa parceria com a The Estée Lauder Companies, a Forest Essentials aproveitará os recursos globais de construção de marca, uma rede de distribuição de prestígio e experiência operacional para impulsionar o crescimento sustentável a longo prazo, preservando o DNA ayurvédico luxuoso e a herança indiana que caracterizam a marca. A colaboração é um investimento estratégico no futuro da Forest Essentials, criando uma plataforma escalável que ampliará o alcance dos consumidores e levará a Ayurveda luxuosa moderna a novos públicos em todas as partes do mundo.

Stéphane de La Faverie, presidente e diretor-executivo da The Estée Lauder Companies afirmou: “Hoje marca um novo capítulo significativo em uma parceria construída ao longo dos últimos 18 anos sobre uma base de confiança e respeito mútuos. Forest Essentials é uma marca excepcional, muito querida na Índia e criada e desenvolvida por sua fundadora, Mira Kulkarni. O espírito empreendedor está no coração da The Estée Lauder Companies, e temos uma profunda e genuína apreciação pela visão e pela tenacidade necessárias para construir uma marca desse calibre. Temos a honra de fortalecer nossa parceria com Mira, que, assim como a Sra. Estée Lauder elevou o setor de beleza de prestígio por meio de uma visão clara de autenticidade e propósito.

“Essa próxima fase da parceria reflete nosso compromisso de longo prazo com a Índia — um de nossos maiores e mais importantes mercados emergentes — e nossa convicção no apelo global dessa marca extraordinária. Juntos, nossa ambição é clara: fortalecer ainda mais a liderança da marca em seu mercado de origem, ao mesmo tempo em que a apresentamos de forma cuidadosa a um público global. Estamos comprometidos em ampliar esse alcance sem comprometer a integridade, o artesanato e a alma cultural que definem a Forest Essentials, e esperamos apoiar Mira e seu filho Sam no empolgante futuro da marca.”

Mira Kulkarni, fundadora e diretora administrativa da Forest Essentials, disse: “Ao longo dos últimos 25 anos, construímos esta marca com um compromisso inabalável com a autenticidade, o artesanato e a sabedoria da nossa herança. Para mim, o que sempre diferenciou a The Estée Lauder Companies é o profundo respeito pela visão de um fundador; eles entendem como preservar a alma de uma marca enquanto oferecem a expertise global necessária para crescer em escala.”

“Nossa missão compartilhada sempre foi estabelecer a Ayurveda de Luxo como um pilar globalmente respeitado da beleza moderna. Ayurveda não é folclore; é um sistema sofisticado de ciência, ritual e bem?estar holístico. Ao combinar nossa herança com a força operacional da The Estée Lauder Companies, temos a oportunidade de levar essa sabedoria a um público global — apresentada com a mesma integridade, elegância e padrões inegociáveis que definem a Forest Essentials hoje. Esta próxima fase é sobre continuidade e crescimento. Continuamos liderando a marca a partir da Índia, fortalecendo nossa excelência operacional e nosso compromisso com os consumidores indianos, enquanto expandimos internacionalmente de forma cuidadosa.”

Por mais de duas décadas, a The Estée Lauder Companies tem desempenhado um papel significativo na contribuição para o cenário da beleza de prestígio na Índia, com 14 de suas marcas nas áreas de cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, atendendo consumidores em todo o país. Essa aquisição histórica reforça ainda mais o compromisso de longo prazo da empresa com o setor de beleza de prestígio, que apresenta alto crescimento, e reflete sua estratégia de priorizar os fundadores, defendendo marcas distintas, com raízes culturais e ressonância global. Essa estratégia também se reflete na iniciativa BEAUTY&YOU India da empresa, que descobre, impulsiona e apoia a próxima geração de empreendedores de beleza voltados para a Índia.

A empresa também priorizou investimentos sociais no mercado, com mais de US$ 14 milhões destinados ao fortalecimento da saúde, educação, liderança e habilidades para a vida por meio de parcerias com ONGs locais. Juntos, esses investimentos estratégicos e sociais reforçam o compromisso de longo prazo da The Estée Lauder Companies com a Índia, consolidando a liderança da empresa em um dos mercados de beleza mais dinâmicos do mundo e levando a inovação indiana a um público global.

