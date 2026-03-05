Onego Bio e Sigma Foods firmam parceria para fortalecer a inovação em proteína de ovo e a resiliência do fornecimento

A Onego Bio, empresa de ingredientes alimentícios que produz proteína de ovo não animal, e a Sigma Foods ("SIGMA"), multinacional líder no setor alimentício, firmaram um acordo de colaboração para avaliar a funcionalidade e o potencial comercial da Bioalbumen®, uma proteína de ovo não animal produzida por meio de fermentação de precisão.

A parceria tem como foco o avanço da inovação em ingredientes, ao mesmo tempo que aborda desafios urgentes na cadeia de suprimentos de ovos atual — incluindo volatilidade, aumento de preços e interrupções relacionadasàgripe aviária. A Bioalbumen® oferece uma alternativa estável em temperatura ambiente e livre de ingredientes de origem animal, que proporciona o mesmo desempenho funcional, nutricional e sensorial dos ovos tradicionais, além de ajudar a garantir a continuidade do fornecimento para os fabricantes de alimentos.

Além do mais, essa colaboração reforça o compromisso da Sigma em oferecer alimentos seguros, nutritivos e de alta qualidade, impulsionando a inovação baseada na ciência por meio do fornecimento responsável de ingredientes. “Na Sigma Foods, estamos comprometidos em fornecer produtos de alta qualidade de forma sustentável e segura”, disse Gregorio De Haene, Diretor de Tecnologia da Sigma. “Nossa parceria com a Onego Bio reflete nossa ambição de nos mantermosàfrente das preferências em constante evolução dos consumidores, explorando ingredientes inovadores como a proteína de ovo não animal. Essa colaboração nos permite fortalecer ainda mais nossa jornada de sustentabilidade, ao mesmo tempo em que trazemos novas soluções voltadas para o futuro.”

Como parte deste acordo, a Onego Bio e a Sigma realizarão avaliações de viabilidade, desenvolvimento de protótipos e testes de aplicação em alimentos comercialmente relevantes. As avaliações iniciais do Bioalbumen® mostraram resultados promissores tanto em nutrição quanto em desempenho funcional, em comparação com benchmarks de origem animal.

“Estamos entusiasmados em colaborar com a Sigma, uma empresa que compartilha nossa visão de inovação baseada na ciência e um sistema alimentar resiliente”, disse Maija Itkonen, CEO e cofundadora da Onego Bio. “Bioalbumen® é uma ferramenta poderosa para apoiar as metas ESG de fabricantes de alimentos globais e fortalecer a estabilidade do produto em um momento em que a indústria de ovos está cada vez mais vulnerável a surtos de doenças eàvolatilidade de preços.”

Essa parceria reforça uma visão compartilhada para o avanço da inovação alimentar e está alinhadaàestratégia mais ampla da Sigma de atingir metas de sustentabilidade de longo prazo, enquanto explora soluções inovadoras de ingredientes que promovam alimentos saudáveis, nutritivos e saborosos.

Além deste acordo, Andrea Nieto, gerente de Desenvolvimento de Produtos da Sigma, participará de um webinar de demonstração culinária ao vivo com a Onego Bio em abril de 2026, oferecendo uma visão detalhada de como o Bioalbumen® se comporta em formulações de produtos reais e o que os testes iniciais revelam sobre seu potencial comercial. Esta demonstração faz parte da série de webinars O Poder do Trichoderma Reesei da Onego Bio. Para assistir às sessões anteriores desta série, acesse https://www.onego.bio/newsroom. Para se inscrever na próxima sessão intitulada Fortalecendo a Resiliência do Sistema Alimentar por meio da Construção de Ecossistemas, acesse https://shorturl.at/9HrV3.

Sobre a Sigma Foods

A Sigma Foods, S.A.B. de C.V. ("Sigma Foods") é uma empresa multinacional líder em bens de consumo embalados que produz, comercializa e distribui alimentos de alta qualidade por meio de um portfólio de mais de 100 marcas, 16 das quais geram receitas anuais entre US$ 100 milhões e US$ 1 bilhão cada. As principais categorias da empresa incluem frios, carnes secas, queijos e iogurtes. A Sigma Foods opera em 17 países, divididos em quatro regiões: México, Europa, Estados Unidos e América Latina, onde atende a mais de 640.000 pontos de venda em 3 canais: Tradicional, Moderno e Foodservice. A empresa conta com mais de 47.000 funcionários e capacidade instalada em cada região, incluindo: 65 fábricas, 191 centros de distribuição e mais de 8.000 veículos. As ações da Sigma Foods são negociadas na Bolsa Mexicana de Valores e na Latibex, o mercado de ações latino-americano da Bolsa de Valores de Madri.

Sobre a Onego Bio

A Onego Bio é uma empresa de ingredientes alimentícios com a missão de criar um sistema alimentar mais resiliente por meio de seu produto Bioalbumen® — uma proteína não animal derivada do ovo com uma sequência de aminoácidos idênticaàda ovalbumina convencional. Produzida por meio de fermentação de precisão, a Bioalbumen® oferece o mesmo sabor, valor nutricional e funcionalidade da principal proteína dos ovos tradicionais, com um impacto ambiental cerca de 90% menor. Sua versatilidade incomparável a torna ideal para uma ampla gama de aplicações, proporcionando maior estabilidade de custos e fornecimento para os fabricantes de alimentos. Saiba mais em www.onego.bio.

Contato para a Imprensa

press@onego.bio