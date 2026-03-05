ICSC aponta boas perspectivas para os consórcios

Ao alcançar a segunda melhor marca desde sua criação, o Índice de Confiança do Setor de Consórcios (ICSC), da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), atingiu, em sua nona edição, 64,6 pontos em fevereiro, ao registrar oscilação positiva de 2,4 pontos sobre o de novembro, seguindo acima dos 60 pontos.

O recente cálculo, sempre baseado em respostas recebidas, continua sinalizando boas perspectivas para o mecanismo também em 2026. Ao considerar percepções dos agentes dos mais diversos setores econômicos, consumidores e participantes do sistema de consórcios, o nível de confiança das administradoras associadas da entidade permanece otimista.

Para o economista da ABAC, Luiz Antonio Barbagallo, “é necessário ponderar que, no início de ano, pequenas variações são normais, contudo, houve crescimento do índice. Devido ao fato de que 2026 é ano de eleições e o país ser impactado por questões conjunturais internas e externas, as respostas obtidas sobre a economia brasileira seguiram expressando insegurança, levando em conta a desaceleração da atividade econômica e a manutenção de altos níveis de juros. Em contraponto à cautela observada nos mais diversos segmentos do país com relação ao atual momento econômico, o sentimento dos executivos do setor é otimista para o sistema de Consórcios, o que felizmente puxou o ICSC para cima”.

Barbagallo ainda lembra que “o ICSC é composto de perguntas que envolvem três quesitos: I) Sistema de Consórcios, II) administradoras e III) economia brasileira. Nas duas primeiras, quase a totalidade das respostas foi bastante positiva. Não fosse por isso, seguramente o ICSC estaria em trajetória de queda”.

Entre os principais elementos indutores do crescimento da modalidade está a renda do brasileiro, que teve também outro destaque: a baixa taxa de desemprego em 5,1%. Com todo este panorama, há ainda o crescimento do PIB de 2025 que fechou em 2,3%, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No ICSC, a variação de 0 a 100 pontos sinaliza que, estando acima de 50 pontos, indica a confiança dos empresários. Em contrapartida, abaixo de 50 pontos demonstra a falta dela, portanto, mesmo com a diminuição, o ICSC, ao permanecer acima dos 50 pontos, reflete a confiança das administradoras de consórcios associadas à ABAC.