Resident Evil Requiem da Capcom ultrapassa 5 milhões de unidades!

A Capcom Co., Ltd. (TÓQUIO: 9697) anunciou hoje que as vendas mundiais do Resident Evil Requiem, lançado em 27 de fevereiro de 2026, ultrapassaram a marca de 5 milhões de unidades.

Resident Evil Requiem Logo

Resident Evil Requiem é a edição mais recente da série Resident Evil, que comemora seu 30º aniversário este mês. O título superou com sucesso a essência do gênero terror de sobrevivência, ao aumentar a interação entre o medo extremo e a ação eletrizante.Resident Evil Requiem foi desenvolvido usando a RE ENGINE, o mecanismo gráfico da Capcom, que permitiuàempresa proporcionar visuais com detalhes fotorrealistas, incluindo a pele dos personagens, olhos lacrimejantes e cabelos esvoaçantes, bem como a translucidez da luz. Somado a isto, o título oferece uma nova experiência de jogo para uma ampla base de fãs mediante múltiplas configurações de dificuldade que atendem desde novatos até jogadores experientes, além de permitir que os jogadores alternem entre as perspectivas em primeira e terceira pessoa em tempo real para se adequar ao estilo de jogo individual de cada jogador.

Além disto, antes mesmo de seu lançamento, o título recebeu aclamação significativa de fãs ao redor do mundo, inclusive na Gamescom 2025, a maior feira de jogos da Europa, realizada em agosto do ano passado, onde recebeu quatro prêmios, como o de Mais Épico, concedido ao jogo que proporciona a experiência mais impressionante e inspiradora.

A Capcom mantém o firme compromisso de satisfazer as expectativas de todos os usuários, aproveitando suas capacidades de desenvolvimento de jogos líderes do setor para criar experiências de jogo com muito entretenimento.

Sobre a série Resident Evil

A franquia Resident Evil apresenta jogos de terror de sobrevivência nos quais os jogadores utilizam uma variedade de armas e outros itens para sobreviver a situações aterrorizantes. Apoiada por uma base mundial de fãs apaixonada, as vendas acumuladas desde o lançamento do primeiro título desta série principal, em 1996, ultrapassam 183 milhões* de unidades.

* A partir de 31 de dezembro de 2025

Sobre a Capcom

A Capcom é uma das principais desenvolvedoras, publicadoras e distribuidoras mundiais de entretenimento interativo para consoles de jogos, PCs, dispositivos portáteis e sem fio. Fundada em 1983, a empresa criou centenas de jogos, incluindo franquias inovadoras como Resident Evil™, Monster Hunter™, Street Fighter™, Mega Man™, Devil May Cry™ e Ace Attorney™. A Capcom mantém operações nos EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Hong Kong, Taiwan, Singapura e Tóquio, com sede corporativa em Osaka, Japão. Mais informações sobre a Capcom podem ser encontradas em https://www.capcom.co.jp/ir/english/

Seção de Relações Públicas e Relações com Investidores da Capcom

+81-6-6920-3623