Nomes do design internacional integram a programação da DW! São Paulo 2026

A DW! Semana de Design de São Paulo acontece de 5 a 22 de março de 2026, com foco especial em design. Na 15ª edição do festival, o público terá uma programação de centenas de eventos em lojas, feiras, ocupações criativas, espaços culturais, galerias e outros locais que integram a lista de mais de 120 expositores oficiais. Para participar de algumas das atrações, as vagas são limitadas ou há necessidade de inscrição via link, informado com a programação, no site oficial do evento. Abaixo é possível conferir algumas das principais ações do festival:

De 20 a 21 de março, na Avenida Brasil, 2188, a LAUFEN apresenta ao público brasileiro a exposição A Design Journey, concebida pelo holandês Marcel Wanders. A instalação propõe um deslocamento simbólico ao retirar os objetos do banheiro de seu contexto tradicional e inseri-los no centro de uma sala de estar, onde passam a ocupar posição de destaque. Nesse cenário, bacias, banheiras e metais da coleção The New Classic assumem protagonismo em um ambiente social. Assim, o projeto convida o visitante a rever fronteiras entre função e convivência, explorando o design como experiência sensorial e narrativa espacial.

O Roca São Paulo Gallery traz agenda que integra conteúdo, lançamentos e experiências imersivas durante a Expo Revestir e a DW! Semana de Design 2026. A abertura acontece em 9 de março, às 10h, com o talk Entre Espaços e Experiências, conduzido por Winnie Bastian, Jay Boggo e Giácomo Tomazzi. Aberto ao público, o encontro propõe uma curadoria de destinos essenciais da Revestir e da Design Week.

A agenda segue com outros eventos idealizados pela marca Roca. Em 11 de março, o debate Legado e Futuro – Arquitetura e Design em Transformação, com Rodrigo Ohtake e Winnie Bastian, também é exclusivo para convidados, promovendo uma reflexão sobre os caminhos contemporâneos da arquitetura e do design. Ainda no dia 11 de março, às 18h, acontece Luz como Essência – Precisão e Conforto em Espaços Essenciais, com Waldir Jr. Aberto ao público mediante inscrição, o talk aborda a luz como elemento estruturante da experiência espacial.

No dia 12 de março, às 18h, o encontro 10 anos do Design na SP-Arte reúne Diogo Matsui e Fernanda Feitosa. Com inscrições abertas, a conversa revisita a trajetória do design dentro do circuito da arte contemporânea brasileira.

Encerrando a agenda, em 13 de março, a Wellness Experience – Sound Healing propõe uma vivência sensorial voltada ao bem-estar. A atividade é exclusiva para convidados, reforçando a dimensão experiencial da programação.

De 5 a 22 de março, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1753, a Fahrer apresenta uma exposição que marca a nova fase de seu showroom em São Paulo. Em sintonia com o tema Legado Criativo, o estúdio — dedicado ao design de mobiliário autoral — apresenta a releitura de uma série de peças selecionadas de seu acervo, propondo um percurso que conecta passado, presente e futuro da marca. Conduzida por Sergio Fahrer, Jack Fahrer e Heloísa Samaia, a mostra revisita criações antigas e trabalhos recentes, atribuindo novas camadas de sentido às peças. Segundo eles, o gesto reforça o entendimento do design como processo vivo, que carrega memória, absorve o presente e se projeta adiante, em diálogo com a ideia de legado como construção contínua.

A Natuzzi participa pela terceira vez consecutiva do BOOMSPDESIGN, Fórum Internacional de Arquitetura, Design e Arte, que integra a programação oficial da DW! Semana de Design de São Paulo 2026, em sua 19ª edição. O evento acontece de 9 a 15 de março, no Circolo Italiano San Paolo, localizado no Edifício Itália, com entrada gratuita.

A principal atração da Natuzzi no evento será a exposição da coleção Memoria, assinada pelo designer industrial egípcio Karim Rashid. Estarão em exibição o Sofá Memoria, a Cama Memoria e a Poltrona Memoria.

Karim Rashid também estará presente no BOOMSPDESIGN para uma palestra exclusiva. A palestra abordará temas ligados ao design, inovação e ao futuro dos espaços contemporâneos.

De 5 a 15 de março, a JADERALMEIDA apresenta Scales by Gesture, um percurso que revela como o gesto — humano, intencional, preciso — é a origem de todas as escalas do seu universo criativo. O público é convidado a atravessar dois destinos complementares na capital paulista: JADERALMEIDA In&Out (Av. São Valério, 98) e JADERALMEIDA Little Wishes (Rua Estados Unidos, 1252). Em cada endereço, uma dimensão distinta da marca se manifesta — da arquitetura à atmosfera, do mobiliário aos objetos, da matéria ao detalhe.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Scales by Gesture é uma experiência que propõe um olhar atento sobre aquilo que sustenta a criação: o gesto como ponto de partida e como síntese. O que começa na mão ganha escala no espaço. O que nasce como intenção se expande em experiência. O percurso conduz o visitante do macro ao micro — e de volta — revelando também os lançamentos, os acabamentos inéditos e os novos desdobramentos das coleções In&Out, dedicada às áreas externas, e Little Wishes, que reúne objetos, iluminação, arte e peças de coleção.