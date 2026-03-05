Rua Augusta avança como vetor de expansão e valorização imobiliária em SP

O eixo entre o Jardins-Rua Augusta vem passando por um processo de valorização urbana e imobiliária que a reposiciona como uma via estratégica de expansão na capital paulista. Vizinha aos polos empresariais da Faria Lima e à moderna malha de serviços da região oeste, a via começa a figurar entre os endereços com maior dinamismo no mercado imobiliário de São Paulo.

O movimento é semelhante ao vivenciado pela Avenida Rebouças, que após a revisão do Plano Diretor de 2014 se tornou um dos endereços mais valorizados da cidade. Segundo levantamento da consultoria imobiliária CBRE, o eixo da avenida consolidou-se como o segundo mais valorizado da cidade no mercado de lajes corporativas, atrás apenas da Faria Lima. Já o relatório da consultoria JLL mostra que, entre o segundo trimestre de 2024 e o segundo trimestre de 2025, o valor médio pedido por aluguel na região da Rebouças subiu de cerca de R$ 145,92/m² para R$ 160,47/m².

A previsão é que a mesma união de fatores que valorizou a Av. Rebouças impulsione a transformação da Rua Augusta em um novo polo urbanístico na cidade. Segundo levantamento da consultoria imobiliária Binswanger, de 2020 a 2025 foram captados cerca de R$ 912 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV) em projetos imobiliários na Rua Augusta, com 1.395 unidades residenciais adicionadas à via. O estudo aponta que o preço do metro quadrado pode chegar a R$ 35 mil.

De olho nesse movimento de expansão, a Vitacon, reconhecida pelo desenvolvimento de apartamentos compactos com foco no público investidor, lança em março o Vitacon Jardins, projeto imobiliário localizado entre a Avenida Paulista e a Rua Oscar Freire.

O empreendimento será construído em terreno com 40 metros de frente, numa área total de aproximadamente 2 mil metros quadrados. São 30 pavimentos de studios e apartamentos de um dormitório, com metragens de 21 a 50 metros quadrados, totalizando 682 unidades e duas lojas, e VGV estimado em R$ 484 milhões.

“Nos últimos anos, a Rua Augusta ficou estagnada por causa das regulamentações e agora volta a ser o vetor de transformação do bairro, com um apelo muito grande na cidade. Será um dos locais mais valorizados e o investidor que sair na frente terá potencial de rentabilidade muito grande”, afirma o CEO da Vitacon, Ariel Frankel.

O Vitacon Jardins é o segundo lançamento da incorporadora em 2026, dentro de um pipeline de 11 projetos previstos até dezembro em bairros como Pinheiros, Perdizes e Itaim Bibi, que somam R$ 2,6 bilhões em VGV. A companhia acumula 12 projetos desenvolvidos nos últimos anos na região do Jardins, sendo oito já entregues, três em obras e um em fase de lançamento.