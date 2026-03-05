A Binarly anuncia transição de liderança à medida que acelera a demanda corporativa por segurança da cadeia de suprimentos

Binarly, líder do setor em segurança da cadeia de suprimentos de software e firmware, anunciou hoje uma transição de liderança,àmedida que a empresa entra em sua próxima fase de crescimento. O fundador e atual CEO, Alex Matrosov, ingressou no Conselho da empresa, e Gwenyth Castro assumiu o cargo de CEO para expandir a entrada global no mercado e o crescimento corporativo.

A Binarly desenvolveu sua Plataforma de Transparência com base em um núcleo tecnológico exclusivo e patenteado, projetado para ajudar as maiores empresas do mundo a identificar e reduzir os riscos de software de terceiros em ambientes complexos. A plataforma é utilizada por organizações como Meta e Dell, entre outras.

"Criamos a Binarly para resolver um problema que o setor continuava ignorando: você não pode proteger o que não pode ver", disse Alex Matrosov, fundador da Binarly. “Nos últimos cinco anos, esta equipe transformou análises profundas de programas e pesquisas de vulnerabilidades em uma plataforma confiável para algumas das empresas mais exigentes do mundo. Agora, com a IA acelerando a forma como o software é desenvolvido e distribuído, a missão só tende a crescer.”

Com vasta experiência em cibersegurança, Castro traz mais de 15 anos de experiência ajudando a construir e expandir a Bishop Fox, tendo atuado mais recentemente como Chefe de Gabinete do CEO, onde liderou iniciativas estratégicas multifuncionais e apoiou a expansão global. Como CEO da Binarly, Castro se concentrará em acelerar o lançamento no mercado, fortalecer o engajamento com clientes e parceiros e aprimorar a plataforma da empresa para enfrentar as ameaças em constante evolução da cadeia de suprimentos de software.

“É uma honra assumir este cargo e dar continuidadeàsólida base que Alex e a equipe criaram”, disse Gwenyth Castro, CEO da Binarly. “A Binarly está numa posição única para oferecer a transparência que as empresas precisam para gerenciar riscos de terceiros e segurança de aplicativos em escala. Meu foco será aprofundar as parcerias com os clientes, oferecer uma experiência excepcional na plataforma e executar com urgênciaàmedida que expandimos para novos mercados.”

“A nomeação de Gwenyth como CEO é um marco decisivo para a Binarly,àmedida que a demanda por segurança na cadeia de suprimentos e maior visibilidade dos riscos de terceiros se acelera”, disse Mike Goguen, fundador da Two Bear Capital e membro do Conselho da Binarly. “A Plataforma de Transparência da Binarly está numa posição única para trazer confiança mensurávelàcadeia de suprimentos de software. Gwenyth é uma profissional experiente com a disciplina necessária para escalar a execução sem comprometer a excelência técnica.”

A Binarly é uma empresa de segurança da cadeia de suprimentos de software e firmware com sede nos EUA, fundada em 2021. A Plataforma de Transparência da Binarly ajuda fabricantes de dispositivos, OEMs e equipes de segurança corporativa a detectar vulnerabilidades, configurações incorretas, segredos e códigos maliciosos em componentes de firmware e software, acelerando a transição para a criptografia pós-quântica. Acesse https://binarly.io para mais informações.

