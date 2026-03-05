NelsonHall Reconhece LTM como Líder em IA Generativa e Automação de Processos para Setor Bancário
compartilheSIGA
LTM, parceira de Criatividade Corporativa das maiores empresas do mundo, foi reconhecida como Líder no segmento de mercado "Geral" na Avaliação NelsonHall NEAT para IA Generativa e Automação de Processos no Setor Bancário em 2025.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Na estrutura NEAT, os Líderes são fornecedores que demonstram alta capacidade quanto a seus pares, ao oferecer benefícios imediatos aos clientes e também satisfazer suas necessidades futuras. Este reconhecimento posiciona a LTM entre os fornecedores de melhor desempenho avaliados por sua capacidade de gerar impacto comercial imediato e inovação a longo prazo em serviços de IA generativa e automação de processos para o setor bancário.
A avaliação ressalta a ampla experiência da LTM em serviços financeiros, que representam uma grande parcela de sua receita total, e seus investimentos com foco em IA generativa, IA agêntica e recursos de automação de processos, oferecidos através de sua plataforma BlueVerse™. A LTM ??possui agentes digitais dedicadosàgestão de serviços de IA generativa e automação de processos, atendendo clientes bancários nos segmentos bancários comercial e de clientela, mercado de capitais e provedores de serviços do setor financeiro.
"Hoje, os bancos estão indo além da experimentação e se concentrando na operacionalização da IA ??em escala. Nosso reconhecimento como Líder no segmento Geral reflete nossa capacidade de ajudar os clientes a gerar valor imediato enquanto construímos estruturas de IA preparadas para o futuro. Através do BlueVerse™ e de nossa crescente biblioteca de soluções agênticas componíveis, possibilitamos que os bancos aperfeiçoem a conformidade, a hiperpersonalização, o processamento de pagamentos e a eficiência operacional de modo responsável e escalável", disse Harsh Naidu, Vice-Presidente Sênior de Serviços Bancários e Financeiros da LTM.
"Os serviços da LTM para IA generativa e automação no setor bancário permitem que os clientes utilizem um portfólio de ferramentas habilitadas para IA e kits de soluções específicos do setor para transformar seus negócios. Seu ecossistema de IA BlueVerse™ oferece agentes inteligentes, arquitetura modular e governança de IA para permitir que os clientes criem e implementem soluções de IA com rapidez", disse Andy Efstathiou, Diretor do Programa de Serviços Bancários na NelsonHall.
A NelsonHall enfatizou os pontos fortes da LTM em elaborar um ecossistema de agentes de IA pré-formados e treinados com dados específicos do setor, suas ferramentas de conformidade habilitadas por IA para monitoramento e gestão de riscos, bem como seu portfólio de propriedade intelectual e parcerias que apoiam tecnologias emergentes de IA.
Sobre a LTM
A LTM, uma empresa do Grupo Larsen & Toubro, é uma empresa multinacional de serviços de tecnologia centrada em IA e a parceira de Criatividade Corporativa para as maiores empresas do mundo. Combinamos a perspectiva humana e sistemas inteligentes para ajudar os clientes a agregar maior valor na interseção entre tecnologia e experiência no setor. Nossas capacidades abrangem operações integradas, transformação e IA empresarial, que facilita novas formas de trabalho, novos paradigmas de produtividade e novas rotas para gerar valor. Junto com mais de 87.000 funcionários em 40 países e nossa rede mundial de parceiros, a LTM* é responsável pelos resultados de nossos clientes, que os ajuda não apenas a superar o mercado, mas a superá-lo em criatividade. Saiba mais em LTM.com.
*A mudança do nome da empresa, de LTIMindtree Limited para LTM Limited, está atualmente pendente de aprovação dos acionistas e dos órgãos reguladores.
Sobre a NelsonHall
A NelsonHall é a principal empresa multinacional de análise dedicada a ajudar organizações a compreender o potencial da transformação digital em suas operações. Com analistas nos EUA, Europa e Índia, a NelsonHall proporciona às empresas compradoras informações detalhadas e cruciais sobre mercados e fornecedores (incluindo avaliações NEAT), que as auxiliam a tomar decisões de fornecimento rápidas e bem fundamentadas. Para os fornecedores, a NelsonHall oferece conhecimento profundo da dinâmica do mercado e das necessidades dos usuários, que os ajuda a aperfeiçoar suas estratégias de entrada no mercado. As análises da NelsonHall estão baseadas em pesquisas primárias rigorosas, sendo amplamente reconhecidas pela qualidade e profundidade de suas percepções.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260302082445/pt/
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Contato:
Contato com a mídia:Gitanjali Sreepal | gitanjali.sreepal@ltm.com
Fonte: BUSINESS WIRE