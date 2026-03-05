N-acetilcisteína ganha espaço como aliado na saúde

A vida moderna impõe ao organismo uma rotina marcada por estresse constante. Poluição do ar, sobrecarga mental, excesso de exposição solar, consumo elevado de alimentos ultraprocessados e noites de sono de baixa qualidade são fatores amplamente discutidos por governos, organizações de saúde e pesquisadores como elementos que comprometem o equilíbrio fisiológico ao longo do tempo.



Nesse cenário, ganha relevância o conceito de estresse oxidativo, um processo caracterizado pelo desequilíbrio entre a produção de radicais livres e a capacidade do corpo de neutralizá-los. Quando esse mecanismo natural de defesa é sobrecarregado, pode haver maior risco de danos celulares, favorecendo processos inflamatórios e alterações metabólicas. Os antioxidantes, substâncias capazes de neutralizar essas moléculas instáveis, podem desempenhar papel essencial na manutenção do equilíbrio celular.



Thaís Figueredo, farmacêutica e responsável técnica da Quantum Nutrition, explica que entre os aliados nutricionais nesse processo está a N-acetilcisteína (NAC), derivado estável da cisteína e precursora da glutationa (GSH), considerada um dos antioxidantes mais importantes do organismo.



Segundo ela, “ao contribuir para a disponibilidade de cisteína e, consequentemente, para a formação de glutationa, o NAC dá suporte ao equilíbrio redox, ajudando o corpo a lidar com espécies reativas e a preservar a integridade celular diante de fatores do cotidiano”.



A especialista ressalta ainda que, além do papel antioxidante, o NAC pode exercer ação mucolítica, reduzindo a viscosidade do muco e favorecendo a eliminação de secreções pelas vias respiratórias. “Essa característica contribui para uma respiração mais confortável e para a redução do acúmulo de secreções”, pontua.



A importância da glutationa



A glutationa (GSH) é reconhecida como um dos antioxidantes mais importantes do organismo, principalmente dentro das células, onde funciona como uma das principais defesas contra o estresse oxidativo.



Figueredo explica que fatores comuns da rotina moderna podem aumentar a produção dessas moléculas instáveis, como estresse, poluição, treinos muito intensos sem recuperação adequada, consumo de álcool e tabagismo. “Quando essa produção ultrapassa a capacidade de defesa do organismo, ocorre um desequilíbrio que pode levar ao acúmulo de danos celulares ao longo do tempo”, afirma.



Pesquisas internacionais também reforçam o papel do NAC. Um estudo publicado na revista ScienceDirect avaliou 36 mulheres no período pós-menopausa e mostrou que a suplementação com N-acetilcisteína fortaleceu as defesas imunológicas, reduziu marcadores de oxidação e diminuiu a probabilidade de doenças relacionadas ao sistema imunológico durante o envelhecimento.



Para a farmacêutica, o suporte nutricional se tornou parte fundamental da saúde preventiva. “O suporte se constrói a partir de uma combinação de fatores: alimentação equilibrada, hábitos saudáveis no dia a dia e suplementação orientada, que tenha como objetivo o bem-estar geral. A forma como nos alimentamos, descansamos e cuidamos do corpo reflete diretamente na nossa saúde ao longo do tempo”, avalia.



A educação em saúde também é apontada como essencial para ampliar a compreensão da população sobre conceitos como estresse oxidativo e saúde preventiva.

“Alguns temas foram excessivamente simplificados ou tratados como soluções milagrosas. Hoje, é importante reforçar que a suplementação tem um papel relevante, mas não atua de forma isolada. Há diversos caminhos para prevenir o estresse oxidativo, e o principal deles continua sendo a adoção de bons hábitos de vida”, destaca Figueredo.



Na avaliação da especialista da Quantum, os profissionais que atuam na área têm papel central na tradução da ciência para uma linguagem acessível ao público. “Descomplicar é o ponto central. Quando a informação científica é traduzida de forma clara, ela se aproxima das pessoas e deixa de ser um tema distante ou complexo. Farmacêuticos e nutricionistas ajudam a transformar conhecimento técnico em escolhas práticas e sustentáveis no dia a dia”, salienta.



Para Figueredo, cuidar da saúde vai muito além de consumir produtos. “Trata-se de construir uma relação mais consciente com o próprio corpo, baseada em informação de qualidade, orientação profissional e escolhas consistentes ao longo do tempo. Quando ciência, educação e bons hábitos caminham juntos, os benefícios se tornam mais duradouros e reais”, conclui.



