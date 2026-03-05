Descontrole fiscal pressiona economia e amplia incertezas no país

O aumento dos gastos públicos e o desequilíbrio fiscal têm impactado a estabilidade econômica do Brasil e ampliado as incertezas sobre o desempenho da economia. De acordo com reportagem publicada pela revista Veja, com base em dados divulgados pelo Banco Central, a dívida bruta do governo geral fechou 2024 em R$ 9 trilhões, o equivalente a 76,1% do Produto Interno Bruto (PIB). O indicador reflete a evolução das despesas públicas e os desafios para a estabilização das contas fiscais.

O avanço dos gastos pressiona a inflação e afeta o poder de compra da população. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulou alta relevante nos últimos meses, o que levou o Banco Central a manter a taxa básica de juros em patamar elevado como instrumento de controle inflacionário. A elevação da taxa Selic encarece o crédito para famílias e empresas e reduz o ritmo dos investimentos produtivos.

O aumento dos juros também impacta diretamente o custo da dívida pública. Segundo dados do Banco Central, o serviço da dívida tem consumido parcela crescente do orçamento federal, o que reforça a necessidade de geração de superávits primários para conter a trajetória de endividamento. Em um cenário de crescimento econômico moderado, o ajuste fiscal passa a exigir medidas estruturais para equilibrar receitas e despesas.

Diante dessas limitações, o governo federal tem sinalizado alternativas para recompor o resultado fiscal, como o aumento de tributos e a contenção de despesas. Informações do Ministério da Fazenda indicam que parte das medidas em discussão busca ampliar a arrecadação no curto prazo, enquanto outras propostas envolvem revisões de gastos obrigatórios e incentivos fiscais.

Um dos episódios recentes que exemplificam esse contexto foi o anúncio do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A medida foi divulgada por meio de decreto e gerou manifestações de entidades representativas do setor produtivo, como confederações empresariais e associações do comércio exterior, que apontaram impactos sobre operações de crédito e transações internacionais, especialmente para pequenas e médias empresas.

A medida também repercutiu no cenário político. Parlamentares da oposição apresentaram iniciativas para tentar sustar o decreto que elevou o IOF, enquanto representantes do governo argumentaram que a eventual revogação poderia comprometer a execução orçamentária e o cumprimento das metas fiscais previstas para o período.

De acordo com Angelo Toyokiti Yasui, pró-reitor do Centro Universitário Paulistana, a consolidação fiscal exige planejamento de longo prazo e previsibilidade institucional. “Sem que se ataque o cerne do problema, que é a necessidade de uma reforma fiscal abrangente e crível, as medidas pontuais tendem a ter efeito limitado sobre a estabilização das contas públicas”, afirma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Analistas e organismos internacionais frequentemente apontam que processos de consolidação fiscal dependem de uma combinação entre controle de despesas, maior eficiência na gestão do gasto público e previsibilidade das regras fiscais. Sem um ajuste consistente, o ambiente econômico tende a enfrentar restrições que podem afetar a confiança de investidores e o crescimento no médio e longo prazo.