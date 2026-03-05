Omnibees apresenta dados inéditos do setor de viagens

A Omnibees apresentou no Fórum Panrotas 2026 um estudo inédito com dados consolidados do setor hoteleiro brasileiro, revelando tendências de vendas, comportamento de compra e intenção de viagem para os próximos meses.

O levantamento foi elaborado a partir da base de dados da empresa, que reúne mais de 55 milhões de Room Nights transacionadas por ano e informações de mais de 10 mil hotéis em todo o país. A análise considera o comparativo entre 2025 e 2024, com dados registrados entre janeiro de 2024 e dezembro de 2025.

Segundo a empresa, o objetivo do estudo é oferecer ao mercado uma leitura estratégica baseada em dados reais de distribuição, vendas e busca por destinos.

Crescimento regional e fortalecimento do lazer

Na análise regional do segmento de lazer, o Nordeste aparece como a região com melhor desempenho no comparativo anual, mantendo protagonismo em volume e evolução de tarifa média. Já no corporativo, a dinâmica segue mais concentrada nos grandes polos econômicos, com destaque para capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Entre os destinos de lazer com maior volume estão Rio de Janeiro (RJ), Maceió (AL) e Gramado (RS). No corporativo, São Paulo lidera o ranking, seguido por Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

O estudo também aponta crescimento relevante na diária média em diferentes praças, indicando capacidade de valorização tarifária acompanhando a demanda.

Diferenças estruturais entre lazer e corporativo

A análise de comportamento de compra evidencia diferenças claras entre os segmentos. Indicadores como taxa de cancelamento, dias de antecedência e média de diárias revelam dinâmicas distintas de planejamento e permanência.

No corporativo, 40% das reservas são realizadas por meio de tarifa acordo e 60% por tarifa pública. Em relação aos meios de pagamento, o cartão de crédito predomina, enquanto o faturado mantém participação relevante no segmento empresarial.

Buscas antecipam tendências para 2026

Um dos destaques do levantamento é a análise de potencial de demanda futura. Com base em buscas realizadas em fevereiro de 2025 para viagens entre fevereiro e maio de 2026, o estudo identifica os destinos mais pesquisados e a diária média associada.

Rio de Janeiro lidera o volume de buscas, seguido por São Paulo e Búzios. Em alguns destinos, a valorização da diária média supera dois dígitos, sinalizando pressão de demanda para períodos futuros.

Tecnologia e inteligência de dados como base estratégica

A divulgação do estudo também reforça o posicionamento da Omnibees como empresa de tecnologia orientada por dados. A companhia já investiu mais de R$ 80 milhões em inteligência artificial aplicada ao setor de hotelaria e distribuição, com foco em automação, precificação, personalização e análise preditiva.

O uso intensivo de dados e IA permite à empresa gerar análises mais aprofundadas sobre comportamento de mercado e apoiar hotéis na tomada de decisão estratégica.

Declaração da especialista

Patrícia Thomas, responsável pela apresentação do estudo no Fórum Panrotas 2026, destacou a importância da leitura estruturada dos dados para o setor.

“A apresentação desse estudo é relevante tanto para hotéis e destinos como para buyers. Entender a demanda, comportamento de compra e evolução de tarifa contribui para uma melhor estratégia de posicionamento ou para uma política de viagens, por exemplo. Além disso, a novidade de mostrar a origem da reserva agrega valor para os destinos saberem onde atuar mais fortemente na divulgação”, destaca.

Para acessar o estudo completo, basta clicar aqui.