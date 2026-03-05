A HAYLOU apresenta o Flowbuds N55, desenvolvido para um áudio confiável no dia a dia. Projetado para dias longos e barulhentos, ele reduz distrações, mantém o conforto e dura da manhã até a noite.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260305833743/pt/

HAYLOU Apresenta o Flowbuds N55: Desempenho Confiável para o Dia a Dia, Agora ao Alcance de Todos

O lançamento do Flowbuds N55 reflete a direção da HAYLOU em 2026: criar dispositivos de áudio confiáveis e intuitivos que apoiem a vida cotidiana — sem recursos desnecessários ou complexidade.

Projetado para Confiabilidade no Dia a Dia

O Flowbuds N55 oferece desempenho confiável diariamente, com ANC adaptativo que reduz até 54dB de ruído e diminui automaticamente as distrações.

Som Ajustado para Conforto Diário

O Flowbuds N55 oferece ANC adaptativo que reduz até 54dB de ruído, mantendo o foco do usuário, e som claro com driver de 12,4 mm revestido em titânio, certificado Hi-Res Audio e compatível com LDAC, garantindo audição confortável durante todo o dia.

Energia que Dura o Dia Todo

O Flowbuds N55 oferece até 12 horas de reprodução (40 horas com estojo de carregamento) e controles intuitivos por toque, proporcionando uma experiência simples e contínua ao longo do dia.

Design para o Uso Diário

O Flowbuds N55 reflete uma abordagem prática de design. Seu estojo bicolor, com revestimento a vácuo e acabamento excimer, combina durabilidade com aparência refinada, priorizando funcionalidade e longevidade.

AlinhadoàDireção da HAYLOU

O Flowbuds N55 reforça o foco da HAYLOU no essencial — som de qualidade, chamadas claras, bateria duradoura e facilidade de uso — oferecendo fones inteligentes confiáveis para o dia a dia.

Com adaptação automática, reduz distrações e mantém os usuários focados, avançando no objetivo da marca de levar desempenho confiável e de alta qualidade a mercados globais.

Visão Geral do Produto

Nome do Produto: HAYLOU Flowbuds N55

Tipo: Fones de ouvido True Wireless

ResistênciaàÁgua: IPX5

Cores: Preto, Branco

Áudio: Driver dinâmico de 12,4 mm com revestimento de titânio, algoritmo de realce de graves, certificado Hi-Res Audio & LDAC

Cancelamento de Ruído: ANC adaptativo até -54dB

Desempenho em Chamadas: Sistema ENC com seis microfones e redução de ruído do vento até 10 m/s

Bateria: Até 40 horas com estojo de carregamento

Conectividade: Bluetooth 6.0

Mais Informações

Para mais informações sobre o HAYLOU Flowbuds N55, visite:

Site Oficial HAYLOU: https://haylou.com/

Loja Oficial HAYLOU no AliExpress: https://www.aliexpress.com/store/1101316103?spm=a2g0o.store_pc_home.pcShopHead_34800500.0

Sobre a HAYLOU:

Fundada em 2017, a HAYLOU começou com a simplicidade e a calorosa mensagem de um “olá”.

Iniciando com tecnologia de áudio, expandimos para wearables inteligentes e soluções práticas de saúde para o dia a dia.

Ao combinar som, tecnologia vestível e soluções de saúde práticas, a HAYLOU entrega experiências confiáveis e agradáveis para a vida cotidiana.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260305833743/pt/

Hong Kong Liesheng Co., Ltd.

Brand Marketing Department

Lili Bu

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pr@haylou.com