Bitget Comemora o Dia Internacional da Mulher Convidando Mulheres para Moldar o Futuro da Web3

VICTORIA, Seychelles, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, tem o prazer de comemorar o Dia Internacional da Mulher com a sua principal iniciativa Blockchain4Her, alinhadaàsua convicção de que a inclusão e a diversidade de gênero são impulsionadores críticos para o crescimento de longo prazo na indústria de blockchain.

Com base na pergunta “Como podemos alcançar a adoção em massa sem as mulheres?”, a campanha desafia a indústria a enfrentar uma realidade fundamental: a exclusão da metade da população mundial limita estruturalmente a liquidez, a inovação e os retornos. A Bitget considera a inclusão de gênero além da responsabilidade social, ela é um imperativo comercial e econômico para um setor que busca expansão sustentável.

"Sabemos que há uma infinidade de questões a serem abordadas em relaçãoàrepresentação das mulheres, especialmente nas áreas STEM. Até mesmo em criptomoedas, a disparidade é grande ”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Os grandes participantes devem reconhecer as capacidades e a influência que as mulheres têm, especialmente no setor financeiro. Cada passo, por menor que seja, conta.”

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a Bitget está lançando uma iniciativa global de mídia social focada em reconhecer e combater o viés inconsciente na Web3. O vídeo da campanha fala sobre como as mulheres estão cada vez mais entrando em espaços historicamente moldados pelos homens e como o progresso significativo acontece quando as mulheres assumem o controle do que está por vir. Líderes do setor, construtores, criadores e usuários são convidados a compartilhar suas perspectivas e as ações concretas que acreditam poder impulsionar estruturas mais inclusivas e responsáveis em toda a Web3.

Além disso, a Bitget lançará um Cartão de Edição Limitada do Dia Internacional da Mulher em parceria com a Bitget Wallet. O cartão apresenta elementos de design centrados em mensagens contra o preconceito e na inclusão, além de oferecer benefícios exclusivos para usuários que apoiam a diversidade de gênero no espaço da blockchain, transformando o ativismo em participação visível e diária. Os usuários do Bitget Wallet Card podem fazer compras no mundo todo com cartões Mastercard e Visa, disponíveis em mais de 50 países na Europa, América Latina e Ásia-Pacífico.

A campanha está centrada no engajamento off-line. Dando continuidadeàproposta “Lady Forward”, lançada no ano passado, a Bitget realizará uma série de eventos interativos no Sudeste Asiático, Leste Asiático, Europa, CEI e América Latina. Esses encontros são concebidos como espaços seguros e abertos onde as mulheres podem compartilhar experiências, estabelecer redes de contatos e participar de conversas sobre liderança, finanças e tecnologia.

As atividades incluirão desde oficinas criativas, como arranjos florais, fabricação de perfumes, cerâmica e nail art, até sessões de networking e painéis de discussão com mulheres líderes da Web2 e da Web3. Em particular, a Bitget está programando uma miniconferência, painéis de discussão e um jantar Iftar no Sudeste Asiático, demonstrando o foco da campanha na inclusão cultural e no diálogo conduzido pela comunidade.

Com a sua campanha do Dia Internacional da Mulher, a Bitget continua a promover a Blockchain4Her como um compromisso de longo prazo para reformular a participação em criptomoedas, reconhecendo que a diversidade não é uma restrição, e sim um catalisador para uma adoção mais ampla e mercados mais fortes.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniuàUNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

