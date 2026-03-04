A WHOOP anuncia um aumento nas contratações para 2026, adicionando mais de 600 cargos à medida que expande a sua plataforma de saúde vestível a nível global

A WHOOP, empresa especializada em desempenho humano, anunciou hoje planos para adicionar mais de 600 novas vagas nas áreas de software, pesquisa e design, hardware, produtos e marketing,àmedida que a empresa continua a se expandir globalmente. A expansão das contratações reflete uma prioridade estratégica clara: fortalecer uma equipe que definirá o futuro do desempenho humano e da tecnologia da saúde.

“Atualmente, as empresas estão debatendo se devem contratar mais pessoas ou simplesmente investir em IA”, disse Will Ahmed, fundador e CEO da WHOOP. “Nós estamos fazendo as duas coisas. Estamos redobrando o investimento em talentos excepcionais e em ferramentas de IA de classe mundial, porque é a combinação que vence. O monitoramento da saúde está se tornando uma das plataformas mais importantes do mundo, e a WHOOP pretende liderar essa categoria.”

A expansão das contratações ocorre em paralelo ao lançamento de uma nova campanha para empregadores, reforçando o compromisso da empresa em construir uma equipe de classe mundial ao entrar em sua próxima fase de crescimento.

Os mais de 600 cargos, que serão abertos ao longo de 2026, abrangem funções técnicas, científicas, criativas e comerciais, refletindo o contínuo investimento da WHOOP em inovação de hardware, pesquisa avançada, desenvolvimento de produtos e expansão global da marca. A maioria das novas vagas ficará na icônica sede da empresa em Boston, no coração de Kenmore Square, com contratações adicionais na América do Norte, Europa, GCC e Ásia.

A cultura da WHOOP é definida por seus valores centrais:

Nossa missão é desbloquear o desempenho humano e promover a longevidade saudável;

Nosso trabalho é fundamentado em pesquisa, design e privacidade;

Atuamos na interseção entre alta intensidade e alta humildade;

Nossas diferenças são uma fonte de força;

A melhor ideia prevalece;

Temos predisposição para a ação;

Somos obcecados pela experiência do membro.

Com uma taxa de contratação de aproximadamente uma pessoa para cada 750 candidatos e uma taxa de aceitação de 0,13%, a WHOOP mantém um processo seletivo extremamente rigoroso. Essa abordagem criteriosa permite que a empresa mantenha altos padrões de qualidade enquanto expande sua presença global. A WHOOP continua focada em atrair indivíduos motivados não apenas pelo crescimento, mas também por um propósito: desenvolver uma plataforma de tecnologia vestível que capacite milhões de membros a compreender melhor sua saúde, otimizar seu desempenho e alcançar resultados extraordinários.

Sobre a WHOOP :

A WHOOP oferece uma assinatura com dispositivo vestível para ajudar as pessoas a viverem de forma mais saudável, por mais tempo, e a desbloquearem um potencial extraordinário. Por meio de um dispositivo potente de uso 24/7, com bateria de até 14 dias de duração, a WHOOP fornece orientações inteligentes de saúde relacionadas a sono, recuperação, esforço, condicionamento físico e bem-estar de longo prazo. A plataforma de saúde inclui um ECG aprovado pela FDA, o recurso de longevidade Healthspan, Blood Pressure Insights e análise avançada de biomarcadores sanguíneos por meio do Advanced Labs. Pesquisas revisadas por pares mostram que os membros que usam WHOOP diariamente aumentam seu tempo semanal de exercício em mais de 90 minutos, ganham mais de duas horas adicionais de sono por semana e melhoram a variabilidade da frequência cardíaca em 10%.

Com a confiança de milhões de membros em todo o mundo, incluindo atletas, líderes globais, militares, executivos e artistas, a WHOOP tornou-se um símbolo moderno de uma vida disciplinada e intencional. A WHOOP foi fundada em 2012 e está sediada em Boston. A empresa arrecadou mais de US$ 400 milhões em capital de risco, faz entregas em 56 países e opera em seis idiomas. Para saber mais ou iniciar um teste gratuito de um mês, visite whoop.com e conecte-se com a WHOOP no Instagram, X, Facebook, LinkedIn e YouTube.

