Viaje com mais inteligência: Thales e Airalo desvendam uma experiência global perfeita com eSIM

Viajantes internacionais têm recorrido cada vez mais a eSIMs de viagem para evitar altas tarifas de roaming, a dificuldade de procurar um chip SIM local ou depender de hotspots Wi-Fi. Embora isso tenha melhorado o acessoàconectividade para milhões de pessoas, o processo no setor de viagens continua complexo, exigindo ainda configuração manual para cada viagem. Ao integrar os recursos de eSIM da Thales em sua plataforma global, a Airalo, a maior plataforma de eSIM para viagens do mundo , aprimora ainda mais sua arquitetura técnica para proporcionar aos seus mais de 20 milhões de usuários uma experiência de viagem mais tranquila.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260303607253/pt/

Ao aproveitar as soluções avançadas de eSIM da Thales, a Airalo otimiza ainda mais a forma como os viajantes acessam dados globais. Essa parceria aprimora a tecnologia subjacente do aplicativo Airalo, proporcionando aos usuários acesso mais imediato a redes locais de alta qualidade e uma experiência mais intuitiva, para que possam permanecer conectados sem esforço onde quer que viajem. A cobertura está disponível em mais de 200 destinos, seja para um único país, uma região ou para o mundo todo. Em poucos minutos, os viajantes podem escolher um plano de dados que atenda às suas necessidades e ativar seu eSIM online, desfrutando de conectividade instantânea sem precisar trocar de chip ou depender de Wi-Fi.

Com a nova solução Thales Travel eSIM, os usuários da Airalo agora podem simplesmente selecionar um novo plano de dados no aplicativo Airalo e se conectar automaticamenteàmelhor rede local para suas próximas viagens.

“Nossa missão sempre foi oferecer aos viajantes conectividade simples, acessível e confiável em todo o mundo. A parceria com a Thales garante que nossos usuários possam desfrutar de uma experiência de viagem verdadeiramente perfeita onde quer que estejam. De fato, ao garantir conexões seguras e de alta qualidade com menos etapas manuais, a solução reduz o atrito para o usuário e promove maior fidelidade ao serviço”, disse Peter Nussbaumer, vice-presidente de Redes da Airalo.

“A Thales tem orgulho de apoiar a Airalo com sua tecnologia Travel eSIM, líder de mercado e premiada1. Uma inovação que combina segurança, flexibilidade e simplicidade, redefinindo a forma como milhões de pessoas se conectam enquanto viajam. É um ótimo exemplo de como a conectividade avançada pode oferecer benefícios diários, ao mesmo tempo que reforça a confiabilidade no ecossistema digital”, acrescentou Eva Rudin, vice-presidente de Soluções de Conectividade Móvel da Thales.

1 A Thales foi classificada como "High-Flyer" pela Kaleido na categoria "Habilitador de eSIM para viagens" e como "Vencedora do Ouro" na categoria "Solução de eSIM para viagens do ano" pela Juniper.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas para os setores de Defesa, Aeroespacial e Cibernético e Digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores ajuda a enfrentar diversos desafios importantes: soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão.

O Grupo investe € 4,5 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento em áreas-chave, especialmente para ambientes críticos, como Inteligência Artificial, Cibersegurança, Computação Quântica e Tecnologias em Nuvem.

A Thales possui mais de 85.000 funcionários em 65 países. Em 2025, o Grupo gerou vendas de € 22,1 bilhões.

Sobre a Airalo:

Fundada em 2019, a Airalo é a maior plataforma de eSIM para viagens do mundo. Com a confiança de mais de 20 milhões de viajantes, a Airalo oferece pacotes de eSIM em mais de 200 destinos, permitindo que os usuários se conectem instantaneamente a redes móveis em todo o mundo. Com uma equipe remota de mais de 300 pessoas, distribuídas por mais de 50 países, a Airalo está comprometida em tornar a conectividade móvel em movimento mais fácil, acessível e disponível para todos.

