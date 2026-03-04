Viaje com mais inteligência: Thales e Airalo desvendam uma experiência global perfeita com eSIM
Impulsionada pela tecnologia segura da Thales em gerenciamento de conectividade eSIM, esta nova solução garante conexão rápida a redes locais em todo o mundo, proporcionando uma experiência com eSIM mais fluida e intuitiva. Para os viajantes, isso significa uma instalação simples de eSIM para uma experiência perfeita em mais de 200 destinos, tornando a conectividade global tão fácil e acessível quanto reservar um voo ou hotel.
Viajantes internacionais têm recorrido cada vez mais a eSIMs de viagem para evitar altas tarifas de roaming, a dificuldade de procurar um chip SIM local ou depender de hotspots Wi-Fi. Embora isso tenha melhorado o acessoàconectividade para milhões de pessoas, o processo no setor de viagens continua complexo, exigindo ainda configuração manual para cada viagem. Ao integrar os recursos de eSIM da Thales em sua plataforma global, a Airalo, a maior plataforma de eSIM para viagens do mundo , aprimora ainda mais sua arquitetura técnica para proporcionar aos seus mais de 20 milhões de usuários uma experiência de viagem mais tranquila.
Ao aproveitar as soluções avançadas de eSIM da Thales, a Airalo otimiza ainda mais a forma como os viajantes acessam dados globais. Essa parceria aprimora a tecnologia subjacente do aplicativo Airalo, proporcionando aos usuários acesso mais imediato a redes locais de alta qualidade e uma experiência mais intuitiva, para que possam permanecer conectados sem esforço onde quer que viajem. A cobertura está disponível em mais de 200 destinos, seja para um único país, uma região ou para o mundo todo. Em poucos minutos, os viajantes podem escolher um plano de dados que atenda às suas necessidades e ativar seu eSIM online, desfrutando de conectividade instantânea sem precisar trocar de chip ou depender de Wi-Fi.
Com a nova solução Thales Travel eSIM, os usuários da Airalo agora podem simplesmente selecionar um novo plano de dados no aplicativo Airalo e se conectar automaticamenteàmelhor rede local para suas próximas viagens.
“Nossa missão sempre foi oferecer aos viajantes conectividade simples, acessível e confiável em todo o mundo. A parceria com a Thales garante que nossos usuários possam desfrutar de uma experiência de viagem verdadeiramente perfeita onde quer que estejam. De fato, ao garantir conexões seguras e de alta qualidade com menos etapas manuais, a solução reduz o atrito para o usuário e promove maior fidelidade ao serviço”, disse Peter Nussbaumer, vice-presidente de Redes da Airalo.
“A Thales tem orgulho de apoiar a Airalo com sua tecnologia Travel eSIM, líder de mercado e premiada1. Uma inovação que combina segurança, flexibilidade e simplicidade, redefinindo a forma como milhões de pessoas se conectam enquanto viajam. É um ótimo exemplo de como a conectividade avançada pode oferecer benefícios diários, ao mesmo tempo que reforça a confiabilidade no ecossistema digital”, acrescentou Eva Rudin, vice-presidente de Soluções de Conectividade Móvel da Thales.
1 A Thales foi classificada como "High-Flyer" pela Kaleido na categoria "Habilitador de eSIM para viagens" e como "Vencedora do Ouro" na categoria "Solução de eSIM para viagens do ano" pela Juniper.
Sobre a Thales
A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas para os setores de Defesa, Aeroespacial e Cibernético e Digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores ajuda a enfrentar diversos desafios importantes: soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão.
O Grupo investe € 4,5 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento em áreas-chave, especialmente para ambientes críticos, como Inteligência Artificial, Cibersegurança, Computação Quântica e Tecnologias em Nuvem.
A Thales possui mais de 85.000 funcionários em 65 países. Em 2025, o Grupo gerou vendas de € 22,1 bilhões.
Sobre a Airalo:
Fundada em 2019, a Airalo é a maior plataforma de eSIM para viagens do mundo. Com a confiança de mais de 20 milhões de viajantes, a Airalo oferece pacotes de eSIM em mais de 200 destinos, permitindo que os usuários se conectem instantaneamente a redes móveis em todo o mundo. Com uma equipe remota de mais de 300 pessoas, distribuídas por mais de 50 países, a Airalo está comprometida em tornar a conectividade móvel em movimento mais fácil, acessível e disponível para todos.
