Franquia sem royalties cresce no Brasil apostando no simples

O mercado brasileiro de franquias registrou crescimento de 13,5% no faturamento em 2024, alcançando R$ 273,08 bilhões, segundo a Pesquisa de Desempenho da Associação Brasileira de Franchising (ABF), conforme publicado em reportagem do Jornal de Brasília. Com o setor de franquias em expansão no Brasil, modelos sem cobrança de royalties ganham destaque como alternativa estratégica de investimento, especialmente em segmentos consolidados como alimentação, serviços e varejo especializado. Ao eliminar a taxa recorrente sobre o faturamento, o formato permite que o empreendedor direcione mais recursos para operação, marketing local e fortalecimento da equipe.

No segmento de alimentação — que figura entre os mais representativos do franchising nacional, segundo a própria ABF — parte das redes opera com estruturas padronizadas e modelos de gestão simplificados. Entre elas está a Fábrica de Bolo Vó Alzira, que adota formato sem cobrança de royalties mensais.

Estrutura de remuneração

No modelo tradicional de franquias, é comum a cobrança de royalties periódicos, geralmente calculados como percentual sobre o faturamento bruto. No formato sem royalties, essa taxa recorrente não é aplicada, o que altera a composição dos custos operacionais da unidade.

Operação e padronização

No caso da Fábrica de Bolo Vó Alzira, o modelo operacional prevê processos padronizados, portfólio definido e estrutura de equipe reduzida. Segundo informações institucionais da rede, a proposta é oferecer uma operação estruturada com controle de produção e gestão centralizada de insumos estratégicos.

A adoção de modelos com menor complexidade operacional acompanha um movimento observado no franchising brasileiro, marcado pela diversificação de formatos e pelo surgimento de alternativas contratuais distintas das estruturas tradicionais.

Contexto do setor

Segundo a ABF, o franchising mantém trajetória de crescimento nos últimos anos, impulsionado por diferentes segmentos e formatos de negócio.

Sobre a Fábrica de Bolo Vó Alzira

Fundada em 2007, no Rio de Janeiro, a Fábrica de Bolo Vó Alzira surgiu a partir de uma receita de bolo de iogurte desenvolvida por Alzira Ramos. Atualmente, a rede informa possuir mais de 300 unidades em operação no Brasil e portfólio com cerca de 80 sabores de bolos caseiros.