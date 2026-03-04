Mary Kay busca Certificação Ouro em Padrões Globais de Fabricação

Mary Kay Inc., líder global em vendas diretas de produtos de beleza e cuidados com a pele, conquistou a certificação ISO 22716, o padrão ouro internacionalmente reconhecido para Boas Práticas de Fabricação (BPF) de cosméticos, reforçando o compromisso inabalável da empresa com a qualidade, segurança e confiança do consumidor em todo o mundo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260304878457/pt/

Chaun Harper, Chief Supply Chain Officer at Mary Kay Inc., emphasized the broader significance of the milestone: “At Mary Kay, quality is not a checkbox – it is a promise, an operational framework, and a culture. (Photo Credit: Mary Kay Inc.)

Principais dados sobre a fabricação global da Mary Kay:

Construído em um terreno de 26 acres, o moderno Centro de Fabricação e P&D Richard R. Rogers (R3) da Mary Kay, com certificação LEED Prata, está localizado em Lewisville, Texas.

A R3 representa um investimento de mais de 100 milhões de dólares e ocupa uma área de 453.000 pés quadrados.

A R3 tem capacidade para produzir até 1 milhão de unidades de produto por dia em suas 21 linhas de embalagem.

Quase 60% dos produtos fabricados na unidade são exportados para mercados internacionais, consolidando a presença da empresa em mais de 40 mercados ao redor do mundo.

A ISO 22716 fornece diretrizes globais abrangentes, alinhadas aos padrões da UE, para a produção, controle, armazenamento e expedição de produtos cosméticos, garantindo segurança e qualidade em todas as etapas do processo de fabricação. A certificação chega em um momento crucial para a indústria da beleza, visto que a Lei de Modernização da Regulamentação de Cosméticos de 2022 (MoCRA) fortalece a supervisão regulatória nos Estados Unidos e estabelece Boas Práticas de Fabricação obrigatórias para cosméticos.

Chaun Harper, diretor de Cadeia de Suprimentos da Mary Kay Inc. enfatizou a importância mais ampla desse marco: “Na Mary Kay, a qualidade não é apenas um item a ser marcado em uma lista de verificação – é uma promessa, uma estrutura operacional e uma cultura. A certificação ISO 22716 é importante porque é um padrão global que reconhece o que sempre buscamos: fabricar produtos com cuidado, consistência e responsabilidadedesde a matéria-prima até o produto final. Isso reflete nossa cultura de capacitar as pessoas a fazerem as coisas da maneira correta todos os dias e reforça nosso compromisso de longo prazo com produtos de beleza seguros, confiáveis ??e fabricados de forma responsável.”

A ISO 22716 é reconhecida globalmente como a referência para as Boas Práticas de Fabricação (BPF) de cosméticos. Exige documentação rigorosa, rastreabilidade de cada lote, treinamento estruturado, gestão da qualidade de fornecedores e processos claramente definidos para garantir que os produtos sejam fabricados de maneira segura, controlada e transparente.

Para os consumidores, a certificação transmite confiança. Para os órgãos reguladores e parceiros, demonstra preparo e alinhamento com os padrões globais em constante evolução. Para a Mary Kay, afirma uma cultura baseada na responsabilidade, no trabalho em equipe e na excelência – valores enraizados na filosofia da Regra de Ouro da fundadora Mary Kay Ash.

À medida que a indústria da beleza entra numa nova era de regulamentação e responsabilização, a certificação ISO 22716 da Mary Kay sublinha como os padrões globais, a governação forte e a cultura de qualidade centrada no ser humano se unem para moldar o futuro dos cosméticos.

Sobre a Mary Kay

Como uma das rompedoras de barreiras em sua origem, Mary Kay Ash fundou a marca de beleza de seus sonhos no Texas em 1963 com uma meta: enriquecer a vida das mulheres. Este sonho floresceu em uma empresa internacional com milhões de membros independentes da força de vendas em mais de 40 países. Durante 60 anos, a oportunidade Mary Kay capacitou as mulheres a definirem seu próprio futuro por meio da educação, orientação, defesa de direitos e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e produzir cuidados da pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias de última geração. A Mary Kay acredita na preservação de nosso planeta para as gerações futuras, ao proteger as mulheres afetadas pelo câncer e pela violência doméstica e incentivar os jovens a seguirem seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com. Encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn ou siga-nos no X.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260304878457/pt/

Videos:

Comunicação Corporativa Mary Kay Inc.

newsroom.marykay.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

972.687.5332 or media@mkcorp.com