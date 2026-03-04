Rede de churrascaria implementa ação para o público feminino

No próximo domingo, 8 de março, data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, a D’Brescia Churrascaria realizará uma ação em todas as suas unidades como parte de sua estratégia de relacionamento e fidelização de clientes. O público feminino que optar pela experiência gastronômica da marca nesta data receberá uma caixa com doces artesanais.

O Dia Internacional da Mulher, oficializado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1975, é reconhecido globalmente como um marco de reflexão sobre igualdade de direitos, participação feminina na sociedade e valorização de conquistas sociais, políticas e econômicas. No ambiente corporativo, a data também passou a integrar o calendário estratégico de marcas que buscam fortalecer vínculos com seu público.

A iniciativa da D’Brescia integra o planejamento anual de ações sazonais da rede, com foco em retenção e recorrência. A caixa entregue às clientes contém duas criações desenvolvidas pelo setor próprio de panificação: um brigadeiro de pistache e um bombom meio amargo recheado com caramelo de flor de sal. Toda a produção é realizada internamente, o que permite controle de processos e padronização.

Segundo a empresa, a proposta é associar a experiência gastronômica da casa a uma ação de reconhecimento voltada ao público feminino, ampliando a percepção de valor e reforçando a relação com as clientes em uma data de relevância social.

Atualmente, a D’Brescia Churrascaria conta com oito unidades: cinco na capital paulista (Faria Lima, Paraíso, Marginal Tietê, Morumbi e Vila Mariana), uma em Guarulhos e duas no ABC Paulista (Santo André e São Bernardo do Campo).

As unidades Faria Lima e São Bernardo do Campo operam no modelo premium, com rodízio que inclui mais de 25 cortes de carne, além de buffet com saladas, frutos do mar e pratos da cozinha japonesa, carta de vinhos com rótulos nacionais e internacionais, menu de coquetelaria e 15 opções de sobremesas.