Pesquisa mostra avanço feminino no mercado imobiliário
A participação feminina no mercado imobiliário brasileiro cresce de forma consistente. Para analisar esse movimento, o Compre & Alugue Agora lançou a pesquisa Perfil da Corretora de Imóveis, com dados de 562 profissionais. O estudo revela tendências da atuação feminina, desafios financeiros, uso de ferramentas digitais e percepções de valorização no setor.
A participação feminina no mercado imobiliário brasileiro cresceu de forma contínua nas últimas décadas. Segundo a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI), as mulheres representam atualmente cerca de 40% dos profissionais do setor.
Nesse contexto e em celebração ao Dia da Mulher, o Compre & Alugue Agora lança a pesquisa Perfil da Corretora de Imóveis, estudo que analisa características profissionais, desafios econômicos e padrões de atuação feminina na corretagem imobiliária brasileira.
A pesquisa reúne dados de 562 corretoras entrevistadas e tem como objetivo identificar tendências estruturais da atuação feminina no mercado imobiliário.
Mercado em fase de consolidação profissional
Os dados indicam predominância de profissionais em estágio intermediário e/ou avançado de carreira: 49,3% das corretoras possuem entre 1 e 15 anos de atuação, enquanto 19% superam 15 anos no setor, evidenciando um mercado ainda em consolidação feminina.
O levantamento também mostra que a estabilidade financeira segue como desafio relevante, já que 69,5% das entrevistadas não se sentem totalmente seguras financeiramente, mesmo entre as mais experientes.
Digitalização influencia renda e desempenho
A pesquisa identifica a relação entre o uso estratégico de ferramentas digitais e o desempenho financeiro das corretoras. Entre as participantes, 34% declararam utilizar redes sociais de forma estruturada como ferramenta de trabalho, enquanto 44% afirmaram utilizá-las sem planejamento definido. O Instagram aparece como a principal rede geradora de resultados profissionais, citado por 42,5% das respondentes, seguido pelo WhatsApp e pelo Facebook.
Desafios estruturais e percepção de valorização
A pesquisa aponta ainda que 54% das corretoras relataram já ter percebido algum grau de desvalorização profissional associada ao gênero. O índice apresenta variação conforme a faixa de renda, sendo mais elevado entre profissionais com menor rendimento mensal. Os dados sugerem que fatores econômicos e posicionamento profissional influenciam diretamente a percepção de reconhecimento dentro do mercado.
Sobre a pesquisa
O Perfil da Corretora de Imóveis apresenta um panorama quantitativo da atuação feminina no mercado imobiliário brasileiro, reunindo indicadores relacionados à renda, tempo de carreira, uso de tecnologia, estratégias digitais e percepção profissional.
O estudo completo já está disponível para assinantes no site do Compre & Alugue Agora.
Website: https://www.comprealugueagora.com.br/