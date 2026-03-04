Pesquisa mostra avanço feminino no mercado imobiliário

A participação feminina no mercado imobiliário brasileiro cresceu de forma contínua nas últimas décadas. Segundo a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI), as mulheres representam atualmente cerca de 40% dos profissionais do setor.



Nesse contexto e em celebração ao Dia da Mulher, o Compre & Alugue Agora lança a pesquisa Perfil da Corretora de Imóveis, estudo que analisa características profissionais, desafios econômicos e padrões de atuação feminina na corretagem imobiliária brasileira.

A pesquisa reúne dados de 562 corretoras entrevistadas e tem como objetivo identificar tendências estruturais da atuação feminina no mercado imobiliário.

Mercado em fase de consolidação profissional

Os dados indicam predominância de profissionais em estágio intermediário e/ou avançado de carreira: 49,3% das corretoras possuem entre 1 e 15 anos de atuação, enquanto 19% superam 15 anos no setor, evidenciando um mercado ainda em consolidação feminina.

O levantamento também mostra que a estabilidade financeira segue como desafio relevante, já que 69,5% das entrevistadas não se sentem totalmente seguras financeiramente, mesmo entre as mais experientes.

Digitalização influencia renda e desempenho

A pesquisa identifica a relação entre o uso estratégico de ferramentas digitais e o desempenho financeiro das corretoras. Entre as participantes, 34% declararam utilizar redes sociais de forma estruturada como ferramenta de trabalho, enquanto 44% afirmaram utilizá-las sem planejamento definido. O Instagram aparece como a principal rede geradora de resultados profissionais, citado por 42,5% das respondentes, seguido pelo WhatsApp e pelo Facebook.

Desafios estruturais e percepção de valorização

A pesquisa aponta ainda que 54% das corretoras relataram já ter percebido algum grau de desvalorização profissional associada ao gênero. O índice apresenta variação conforme a faixa de renda, sendo mais elevado entre profissionais com menor rendimento mensal. Os dados sugerem que fatores econômicos e posicionamento profissional influenciam diretamente a percepção de reconhecimento dentro do mercado.

Sobre a pesquisa

O Perfil da Corretora de Imóveis apresenta um panorama quantitativo da atuação feminina no mercado imobiliário brasileiro, reunindo indicadores relacionados à renda, tempo de carreira, uso de tecnologia, estratégias digitais e percepção profissional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O estudo completo já está disponível para assinantes no site do Compre & Alugue Agora.