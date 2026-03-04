Mulheres impulsionam resultados e redesenham o mercado

O avanço da participação feminina na economia brasileira deixou de ser tendência para se consolidar como uma transformação estrutural. Seja no empreendedorismo, no mercado financeiro ou nas decisões de consumo, as mulheres ampliam sua presença e influência e impactam diretamente indicadores de crescimento, geração de renda e inovação.



Dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com base em informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicam que o Brasil conta com mais de 10,4 milhões de mulheres à frente de negócios, número que reflete crescimento expressivo e contínuo na última década.

Avanço da participação feminina na economia

A ampliação da presença feminina é percebida em diferentes setores e indicadores. Dados do Sebrae apontam que elas representam cerca de 34% do total de donos de negócios no país, evidenciando uma evolução significativa na última década e maior inserção em atividades antes predominantemente masculinas.

No mercado financeiro, levantamento da B3 indica que mulheres correspondem a aproximadamente 26% dos investidores em renda variável na bolsa brasileira, somando mais de 1,4 milhão de investidoras. O protagonismo feminino também se manifesta no crédito e no consumo, já que a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP) registra crescimento da participação feminina na contratação de crédito imobiliário, enquanto a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) destaca a relevância das mulheres nas decisões de compra e na movimentação do varejo nacional.

É nesse contexto que a FuturaIM se insere ao registrar presença feminina em áreas como compras, orçamento, produção e coordenação. Mais do que atuar no setor gráfico e de comunicação visual, a empresa incorpora essa transformação à sua estrutura organizacional e às oportunidades de crescimento oferecidas internamente. “Valorizar o Dia da Mulher é importante, mas reconhecer competência e dar espaço de crescimento o ano inteiro é o que realmente transforma uma empresa”, afirma Willington Bekmer, fundador e diretor da FuturaIM.

Conciliar carreira, filhos e casa ainda é um desafio real

Apesar dos indicadores positivos, a rotina das profissionais revela desafios permanentes relacionados à conciliação entre trabalho e responsabilidades familiares. Estudos do Sebrae indicam que muitas empreendedoras acumulam funções domésticas e cuidados com a família, configurando a chamada dupla jornada, realidade que exige organização, disciplina e resiliência.

Renata Mendes, orçamentista da FuturaIM e empreendedora no segmento de papelaria online, descreve uma rotina marcada por planejamento constante e escolhas conscientes para equilibrar as demandas diárias. “Existe uma logística invisível antes do trabalho. Filho, escola, casa, marido, trabalho e ainda você mesma. Cuidar disso tudo é um verdadeiro empreendedorismo”, pontua. Já Núbia Lima, operadora na produção de sacolas, ajustou o horário profissional para atender às necessidades da família e relata que encontrou abertura para dialogar sobre essa adaptação. “Passei para o turno das seis da manhã. Não é fácil, mas fiz isso pela família. A empresa me ouviu”, diz.

Reconhecimento e política interna

Para as profissionais ouvidas, ações relacionadas ao Dia da Mulher precisam estar associadas a políticas permanentes de valorização e desenvolvimento. A percepção é de que reconhecimento consistente, oportunidades reais e critérios claros de crescimento são fatores determinantes para consolidar avanços estruturais dentro das organizações.

Priscila Oliveira, revendedora gráfica, defende iniciativas contínuas que priorizem capacidade e competência como critérios centrais. “Projetos que valorizem capacidade e competência. O reconhecimento precisa ser consistente”. Segundo a direção da empresa, a política interna está baseada em desempenho e oportunidades concretas de evolução profissional, e a presença feminina em setores estratégicos impacta diretamente na organização, na inovação e nos resultados.

Realizações profissionais e autonomia financeira

As conquistas relatadas pelas entrevistadas estão diretamente ligadas à independência financeira e à construção de trajetórias profissionais sólidas. A autonomia aparece como elemento central para a realização pessoal e para a consolidação de projetos de vida.

Camila Gomes, coordenadora de compras da FuturaIM, iniciou a trajetória sem experiência prévia na área e construiu gradualmente sua atuação por meio do aprendizado prático e do aprimoramento constante. “Aprendi negociando, errando e evoluindo. Hoje consegui comprar minha casa e estruturar minha vida”, compartilha. Kelly Melo, empreendedora do ramo alimentício e parceira da empresa, destaca que propósito e persistência são fundamentais para alcançar reconhecimento no mercado. “É preciso gostar do que faz e entender que reconhecimento leva tempo”, pondera.