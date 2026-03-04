SDK da Xsolla agora disponível para desenvolvedores de jogos em todo o mundo

A Xsolla, empresa global de comércio de videogames que ajuda desenvolvedores a lançar, expandir e monetizar seus jogos, anunciou hoje a disponibilidade do SDK da Xsolla, um kit de desenvolvimento de software unificado e multiplataforma que consolida as ferramentas de monetização para PC, dispositivos móveis e web da empresa em um único download. Com lançamento previsto para o GDC Festival of Games 2026, o SDK da Xsolla apresenta integrações nativas de Pagamentos, Login, Catálogo e Offerwall para desenvolvedores, permitindo que configurem seus preços e estoque uma única vez e implementem em todas as plataformas suportadas, sem necessidade de reconfiguração.

A Xsolla está criando tudo o que é necessário para ajudar os desenvolvedores a monetizar em diversas plataformas, com a melhor base técnica do setor, testada e comprovada, construída especificamente para jogos. O SDK da Xsolla é fruto de duas décadas de experiência na criação de ferramentas de pagamento e monetização exclusivas para desenvolvedores de jogos, mais de US$ 10 bilhões em pagamentos processados ??e a mesma infraestrutura de pagamentos utilizada por mais de 60% dos 100 jogos mais lucrativos do mundo. Essa vasta experiência, abrangendo milhares de títulos, ambientes regulatórios e mudanças de plataforma, agora está acessível a desenvolvedores de todos os portes por meio de uma única integração.

"Os desenvolvedores de jogos precisam de ferramentas que funcionem perfeitamente em todas as plataformas, sem adicionar complexidade", disse Chris Hewish, presidente da Xsolla. "A Xsolla tem um longo histórico de resolução dos problemas mais desafiadores no comércio de jogos, em diversas plataformas, regiões e modelos de negócios. Os desenvolvedores de jogos podem confiar no SDK da Xsolla porque ele é construído sobre uma infraestrutura comprovada, já escalável com alguns dos maiores jogos do mundo. Não importa onde os desenvolvedores estejam criando, agora eles têm acesso às mesmas ferramentas poderosas de monetização que otimizam a receita e simplificam a integração de pagamentos."

Benefícios do SDK Xsolla:

Lançamento de versões multiplataforma com uma única integração: Implante para iOS, Android, PC e web, incluindo suporte para distribuição fora da loja

Implante para iOS, Android, PC e web, incluindo suporte para distribuição fora da loja Monetizção para todos os jogadores: Ativação de Offerwall para gerar receita adicional de usuários não pagantes por meio de tarefas recompensadas financiadas por anunciantes, sem custo inicial

Ativação de Offerwall para gerar receita adicional de usuários não pagantes por meio de tarefas recompensadas financiadas por anunciantes, sem custo inicial Unificação de operações comerciais: Gerenciamento de um catálogo único e um estoque compartilhado em compras no aplicativo, pacotes, assinaturas, Offerwall e loja virtual sem precisar reconfigurar cada canal

Gerenciamento de um catálogo único e um estoque compartilhado em compras no aplicativo, pacotes, assinaturas, Offerwall e loja virtual sem precisar reconfigurar cada canal Manter a propriedade e o controle totais: Definição de preços e gerenciamento de ofertas mantendo um relacionamento direto com seus jogadores

Definição de preços e gerenciamento de ofertas mantendo um relacionamento direto com seus jogadores Conexão de identidade do jogador em todas as plataformas: Manter um perfil de jogador e um inventário unificados em todos os dispositivos para reduzir o abandono causado por experiências fragmentadas

Manter um perfil de jogador e um inventário unificados em todos os dispositivos para reduzir o abandono causado por experiências fragmentadas Integração direta ao seu motor: SDKs prontos para uso para Unity, Unreal Engine e Cocos Creator para acelerar o lançamento do seu produto no mercado

SDKs prontos para uso para Unity, Unreal Engine e Cocos Creator para acelerar o lançamento do seu produto no mercado Expansão global com pagamentos localizados: Oferecemos mais de 1.000 métodos de pagamento em mais de 200 regiões e mais de 130 moedas, com a Xsolla gerenciando impostos, prevenção a fraudes e conformidade como sua Operadora de Pagamento Registrada

O SDK da Xsolla e o Offerwall integrado já estão disponíveis para desenvolvedores de todos os portes. Para mais informações, acesse https://xsolla.com/mobile-sdk

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa de comércio internacional que disponibiliza ferramentas e serviços sólidos para auxiliar desenvolvedores a superar os desafios inerentesàindústria de videogames. De jogos independentes a AAA, empresas fazem parceria com a Xsolla para ajudá-las a financiar, distribuir, comercializar e monetizar seus jogos. Acreditando no futuro dos videogames, a Xsolla está determinada em sua missão de reunir oportunidades e disponibilizar continuamente novos recursos para os desenvolvedores. Com sede e incorporada em Los Angeles, Califórnia, a Xsolla opera como comerciante registrada e já ajudou mais de 1.500 desenvolvedores de jogos a alcançar mais jogadores e expandir seus negócios para o mundo inteiro. Com mais caminhos para lucros e maneiras de ganhar, os desenvolvedores possuem todas as ferramentas necessárias para aproveitar o jogo.

Para obter mais informações, acesse xsolla.com.

