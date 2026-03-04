Grupo Riopae registra alta de 17,7% em 2025

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma pesquisa da Zurik Advisors, encomendada pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil (Sincep) e divulgada pela InfoMoney, revela que o segmento de death care tem apresentado um crescimento significativo, faturando cerca de R$ 13 bilhões ao ano. Esse montante reflete não apenas a demanda por serviços tradicionais, mas também a diversificação da oferta, que inclui planos de assistência familiar, serviços de cremação e soluções digitais de acompanhamento.



Nesse cenário, o Grupo Riopae registrou crescimento de 17,7% no faturamento de planos funerários em 2025, resultado que supera o avanço de 7,79% observado no setor europeu no mesmo período, conforme dados da União Espanhola de Entidades de Seguros e Resseguros (UNESPA).



De acordo com Vinícius Chaves de Mello, CEO da companhia, o desempenho foi impulsionado por uma estratégia de precificação e pela diversificação do portfólio. “Trabalhamos com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e transformar histórias. Temos conseguido elevar o valor percebido da marca, com planos a partir de R$ 0,77 por dia, incluindo benefícios em vida, como a assistência pet. Nosso foco é trabalhar para compreender as necessidades de novos associados e como podemos evoluir a partir disso”, ressalta Mello.



O crescimento acima da média internacional reflete a estratégia adotada pela empresa no mercado brasileiro, fruto de um planejamento estratégico e análise de dados de consumo. O grupo atua na antecipação de necessidades do mercado, utilizando parcerias estratégicas e o fortalecimento da marca para garantir escalabilidade. O foco em resultados financeiros é acompanhado por um trabalho analítico constante, que permite expandir nossa atuação com foco em segurança e previsibilidade.



Segundo o executivo, o setor funerário brasileiro passa por um processo de profissionalização. “Nossa estratégia foca em desmistificar o segmento, com o objetivo de entregar valor real aos associados por meio de serviços com foco em qualidade de vida e segurança financeira imediata”, explica.



Além do cenário nacional, projeções internacionais reforçam a tendência de expansão. De acordo com um levantamento realizado pela Global Market Statistics, o mercado de cuidados com a morte deve atingir US$ 142,8 bilhões em 2026. No Brasil, a Grand View Research estima que o setor deve atingir uma receita de US$ 4,4 milhões até 2030.



Entre as tendências que têm impulsionado o crescimento dos planos funerários no Brasil, Mello destaca mudanças no comportamento do consumidor. “Identificamos que as famílias brasileiras têm buscado maior previsibilidade financeira diante da alta nos custos de serviços de luto. Tendências como a digitalização, a preferência pela cremação e a busca por cerimoniais personalizados impulsionam o setor”, contextualiza.



O executivo ressalta que a inovação também está ligada à agenda ESG (Ambiental, Social e de Governança) da companhia. “Atingimos marcos significativos em 2024, como a compensação de 92,37 toneladas de CO? e em créditos de carbono e a implementação de energia solar On Grid. O investimento em tecnologia não visa apenas eficiência operacional, mas a redução real do impacto ambiental”, compartilha.



Em 2025, o Grupo Riopae alcançou a 19ª posição no ranking Great Place to Work (GPTW), reforçando o foco da companhia na qualidade de vida de seus colaboradores e na construção de uma cultura organizacional sólida.



As perspectivas para os próximos anos são de continuidade da expansão, acompanhando o crescimento do mercado global. “Com resultados sólidos e uma operação otimizada, visualizamos um ‘oceano azul’ de oportunidades. Nosso plano prevê tanto o fortalecimento da liderança regional quanto a exploração de novos mercados em nível nacional”, conclui Mello.



Para saber mais, basta acessar: https://www.riopae.com.br/home?