Mundo Corporativo

Riopae celebra 26 anos com foco em proteção integral

Empresa amplia atuação para além do auxílio funeral e reforça estratégia de cuidado contínuo às famílias brasileiras.

04/03/2026 14:15

A Riopae celebra neste mês 26 anos de atuação, período em que ampliou sua presença no setor de assistência familiar no Rio de Janeiro. A trajetória da empresa é marcada pela transição de uma prestadora de auxílio funeral para um ecossistema completo de qualidade de vida, pautado pela evolução tecnológica e humana, com o objetivo de transformar o amparo às famílias em uma experiência de cuidado contínuo.

De acordo com Vinícius Chaves de Mello, CEO da Riopae, o modelo de negócio foi ampliado para atender às demandas que vão além das situações de luto. “Com um modelo de negócio focado no acolhimento preventivo, expandimos nossa atuação para o cotidiano dos associados”, afirma.

“Atualmente, oferecemos mais de 13 benefícios integrados, que incluem desde assistência pet até soluções de saúde e bem-estar. A estratégia busca acompanhar diferentes fases da vida das famílias brasileiras, ampliando o alcance dos serviços”, acrescenta.

O setor segurador brasileiro também aponta para expansão. Dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) projetam que o mercado deverá crescer 8% em 2026, considerando todos os segmentos, exceto a Previdência Aberta. Entre eles está o mercado de microsseguros, que abrange cobertura para vida, acidentes pessoais, auxílio funeral, danos à residência e perda de renda temporária. Esse cenário evidencia a demanda por soluções acessíveis e integradas de proteção familiar.

Para Mello, o pilar central da Riopae é a democratização da segurança familiar. “Através da gestão da rede credenciada e inteligência de mercado, nosso objetivo é viabilizar serviços a preços populares, atuando como suporte para o planejamento financeiro das famílias diante de imprevistos”, explica.

O executivo destaca ainda que a inflação médica e o aumento nos custos de saúde estão impulsionando o crescimento dos planos funerários no país. “Com planos estruturados a partir de R$ 0,77 por dia, queremos preencher uma lacuna crítica no mercado, oferecendo alternativas que podem resguardar a renda familiar contra gastos inesperados”, informa.

A empresa também reforça sua atuação institucional por meio de práticas de governança ética e valorização do capital humano. Em 2025, o Grupo alcançou a 19ª posição no ranking Great Place to Work (GPTW), reforçando o compromisso da companhia com a construção de uma cultura organizacional sólida.

“Entendemos a lucratividade como consequência direta do respeito ao associado e do investimento contínuo no desenvolvimento dos colaboradores”, pondera Mello.

Ao olhar para o futuro, a Riopae pretende preservar valores que sustentaram sua trajetória ao longo das últimas duas décadas e meia. “Nosso posicionamento estratégico combina capilaridade de serviços com custo competitivo. Ao focarmos na proteção abrangente, buscamos reforçar a confiança nas estratégias adotadas e na solidez da operação”, conclui o CEO.

Para saber mais, basta acessar: https://www.riopae.com.br/home

Website: https://www.riopae.com.br/home

