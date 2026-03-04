IA generativa vai automatizar 30% do trabalho até 2030
IA generativa cria novas oportunidades para freelancers e autônomos, mas exige qualificação constante.
A inteligência artificial generativa tem modificado o panorama do trabalho autônomo no Brasil e no mundo. Ferramentas como ChatGPT, Midjourney e outras tecnologias baseadas em IA têm permitido que profissionais de diferentes áreas iniciem carreiras independentes com custos reduzidos e maior produtividade.
Segundo levantamento do McKinsey Global Institute, publicado em 2024, a IA generativa pode automatizar até 30% das horas trabalhadas na economia global até 2030.
Novas profissões e transformações no mercado
Nos últimos anos, surgiram profissões antes inexistentes, como engenheiro de prompt, especialista em treinamento de modelos de linguagem e consultor de implementação de IA.
Em outro levantamento conduzido pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS Rio) e pela OAB-SP, 55% dos profissionais de Direito já aplicam ferramentas de IA generativa em suas atividades diárias, um indicativo de que o avanço da tecnologia também alcança setores tradicionais.
Projeções do World Economic Forum indicam que até 2027, 23% das funções de trabalho devem mudar devido à adoção de tecnologias como IA, criando 69 milhões de novos empregos e eliminando 83 milhões.
