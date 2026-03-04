Jelly Toast Lançado na Índia para Simplificar Comemorações da Vida

BRIDGEWATER, N.J. e BANGALORE, Índia, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss” ou a “Empresa”), líder global e inovadora em plataformas de nuvem pessoal, anunciou hoje o lançamento do Jelly Toast na Índia, um novo aplicativo criado para celebrações compartilhadas e memórias de grupos.

De aniversários e casamentos a festas de Holi, festivais universitários, confraternizações de escritório, shows e viagens de fim de semana, o Jelly Toast cria convites, reúne fotos e ajuda grupos a reviver momentos compartilhados em um espaço dedicado.

Atualmente as Comemorações São Fragmentadas

As comemorações hoje em dia acontecem em muitos aplicativos.

Os planos são feitos em grupos de mensagens. As fotos são compartilhadas em DMs de mídia social. Os álbuns ficam em aplicativos de fotos pessoais. Momentos importantes são enterrados em tópicos de bate-papo ou perdidos quando os telefones mudam.

As fotos são compartilhadas, mas as memórias ficam espalhadas e a história do evento muitas vezes se perde. Jelly Toast foi criado para resolver tudo isso.

Os anfitriões criam um evento em segundos e geram um link compartilhável para que os convidados entrem na hora pelo navegador, enviem fotos em tempo real e contribuam para um registro vivo das memórias criadas ao longo do evento. Os convidados não precisam instalar nem fazer download de nada.

A Importância Desse Momento na Índia

A Índia tem uma das culturas de celebração mais vibrantes do mundo. Aniversários, festivais, casamentos, noites de críquete, passeios em equipe e reuniões familiares acontecem constantemente em todas as cidades.

Os consumidores querem ferramentas privadas e seguras que sejam rápidas, bonitas e fáceis de usar. A criação da cobertura de mídia dos eventos pode ser caótica, e não existe uma plataforma única criada especificamente para integrar eventos sociais e a organização da memória ao longo do tempo.

O Jelly Toast simplifica o compartilhamento das experiências em tempo real.

Preço e Disponibilidade

O Jelly Toast foi disponibilizado em três opções simples.

O plano Free suporta um evento com até 5 GB de armazenamento durante sete dias. Para usuários iniciantes ou reuniões íntimas com amigos próximos e familiares.

O Event Pro oferece uma opção de pagamento por evento que suporta 50 a 500 convidados. Ideal para comemorações maiores ou para planejadores de eventos freelancers, por exemplo.

O Memory Saver é uma assinatura mensal para anfitriões frequentes que desejam armazenamento contínuo e eventos ilimitados, que queiram manter suas memórias sempre acessíveis.

Baseado em Fundamentos de Nuvem Comprovados

“O Jelly Toast é baseado na mesma arquitetura de nuvem segura e escalável que alimenta nossas plataformas globais de nuvem pessoal”, disse Pat Doran, Diretor de Tecnologia e Vice-Presidente Executivo da Synchronoss. “Estamos levando essa confiabilidade e organização inteligente de conteúdo para as comemorações da vida diária. Nosso objetivo é simples : Facilitar para as pessoas se reunirem, compartilharem e guardarem os momentos importantes da vida.”

A plataforma foi otimizada para o ambiente mobile-first da Índia e projetada para funcionar de forma confiável em diversas condições de rede.

Um Nome que Reflete o Propósito

O nome Jelly Toast (Torrada com Geleia) captura a essência do produto. Geleia representa espontaneidade, doçura, cor e momentos que ficam na memória. Torrada representa união, conforto, refeições compartilhadas e memórias duradouras. Juntos, eles simbolizam a transformação de encontros cotidianos em experiências compartilhadas e alegres. Comemore e guarde os momentos importante no Jelly Toast.

Lançamento e Expansão na Índia

O lançamento tem início em Bangalore, o centro de tecnologia e inovação da Índia. A expansão para Mumbai e Delhi está prevista para 2026. Como parte da sua estratégia mais ampla de expandir sua presença na nuvem para consumidores, a Synchronoss planeja explorar parcerias e integrações em todo o ecossistema de eventos.

Jelly Toast está disponível em www.jellytoast.app.

Sobre a Synchronoss

Synchronoss Technologies, líder global em soluções pessoais de nuvem, capacita os provedores de serviços a estabelecer conexões seguras e significativas com seus assinantes. Nossa plataforma SaaS Cloud simplifica os processos de integração e promove o envolvimento dos assinantes por meio do uso da inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina e outros recursos avançados, resultando em fluxos de receita aprimorados, despesas reduzidas e tempo de comercialização mais rápido. Milhões de assinantes confiam na Synchronoss para proteger suas memórias mais queridas e conteúdo digital importante. Explore como as nossas soluções focadas na Nuvem redefinem a forma da conexão digital com seu mundo digital em www.synchronoss.com.

Contato de Relações com a Mídia:

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

