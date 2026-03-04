Projeto de afiliação amplia alcance nacional da Goold Spell

Em 2017, a Goold Spell Cosméticos iniciou um projeto que mudaria sua trajetória e ampliaria significativamente o alcance da marca: a afiliação de influenciadoras digitais. Na época, o programa começou com nomes de maior alcance no mercado, mas logo evoluiu para incluir perfis menores, dando origem ao primeiro clube estruturado de influenciadoras como time de divulgação da empresa.



O movimento acompanha a expansão do setor de beleza no Brasil. Segundo dados da Mordor Intelligence, o mercado brasileiro de produtos de beleza e cuidados pessoais deve atingir USD 52,56 bilhões até 2030, impulsionado pelo aumento da consciência dos consumidores sobre cuidados pessoais, maior renda disponível e a crescente influência das mídias sociais.



Anderson Morais, CEO da Goold Spell, explica que o projeto nasceu de uma percepção sobre o mercado digital em que as pessoas não confiavam em comprar pela internet de marcas que ainda não conheciam, mas comprariam se alguém próximo indicasse.

“Vimos aí uma oportunidade de mudar vidas. Nosso objetivo foi servir como ferramenta para que influenciadoras menores pudessem crescer”, afirma.



Segundo o executivo, essa virada tecnológica foi decisiva na expansão da empresa, fazendo com que a marca saltasse de 120 influenciadoras para mais de 30 mil. “Em 2019, nosso diretor de marketing sugeriu que passássemos a trabalhar também com as influenciadoras menores. A partir daí, criamos um clube estruturado que, no início, utilizava um sistema de terceiros. Em 2021, compramos nossa primeira empresa de tecnologia e lançamos um sistema próprio, fazendo os números subirem”, relata.



Ao perceber que a operação havia superado as expectativas, ultrapassando a marca de 2 mil influenciadoras, a empresa identificou a necessidade de estruturar melhor a gestão e criou o projeto de gestoras para dar suporte ao crescimento.



O CEO reforça que o sistema adotado não é e não será multinível, destacando que a proposta é valorizar o ganho por esforço próprio. Para isso, a estrutura conta com uma limitação de categorias, composta apenas por gestoras e influenciadoras.

Na visão do executivo, o projeto pode impactar positivamente as famílias das afiliadas. “As influenciadoras podem trabalhar e levar dinheiro para casa ao mesmo tempo em que estão perto de suas famílias, cuidando dos filhos. O impacto pode ser não só financeiro, mas também de bem-estar, lazer e presença. O projeto impactou muito nosso resultado e hoje é nossa segunda maior fonte de vendas”, destaca.



A Goold busca se posicionar além do ensino de marketing e se posicionar como um símbolo de união entre suas integrantes. A cultura interna reforça a proposta de incentivo à colaboração mútua entre as influenciadoras, sem que essa ajuda esteja necessariamente atrelada a ganhos financeiros.

A organização afirma que não se define apenas como um sistema de afiliação, mas como uma comunidade estruturada. Além disso, destaca que conta com empresas próprias nas áreas de tecnologia e logística, bem como quiosques em shopping centers em diferentes regiões do país, fatores que podem contribuir para ampliar a credibilidade junto ao público das influenciadoras.

“Sobre a fase de capacitação, temos grupos de mentoria, reuniões gerais de marketing a cada 15 dias e desafios que dão direção às influenciadoras, além de treinamentos. Recentemente lançamos a Escola de Goold, uma plataforma com séries sobre diversos assuntos, que abordam desde estratégias para ampliar o alcance do perfil até orientações sobre administração financeira”, compartilha o CEO.



Morais ressalta ainda que os desafios também fizeram parte da trajetória ao lidar com a concorrência de grandes marketplaces. Sobre o futuro, ele reforça que o setor seguirá em transformação. “Esse projeto nos ensinou que há muita gente precisando de ajuda, e queremos estar prontos para fazer parte dessa transformação”, conclui.



Para saber mais sobre o projeto de afiliadas da Goold Spell, basta acessar: https://goldspell.com.br/