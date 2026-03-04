IA redefine a cibersegurança no ano de 2026

A inteligência artificial (IA) desponta como o principal vetor de transformação da cibersegurança para 2026. É o que aponta o relatório Global Cybersecurity Outlook 2026, do Fórum Econômico Mundial, segundo o qual 94% dos entrevistados indicam a IA como a tendência mais impactante para o setor nos próximos anos.



Ao mesmo tempo, 87% apontam as vulnerabilidades associadas à tecnologia como fator relevante de risco cibernético.

Para o advogado especialista em cibersegurança, direito digital e governança, José de Souza Júnior, integrante do Grupo RG Eventos, o momento atual pode ser definido como uma era de aceleração e complexidade sem precedentes, marcada por crescente inquietude cibernética. Segundo ele, as ameaças não aumentam apenas em volume, mas também em sofisticação e diversidade.

“Tecnologias transformadoras como a inteligência artificial estão tanto ampliando as capacidades de defesa quanto para o ataque. Isso exige que governos e organizações abandonem abordagens reativas e adotem posturas mais proativas, colaborativas e estratégicas”, alerta.

O especialista ressalta ainda que a cibersegurança deixou de ser um silo técnico para se tornar fundamento de soberania digital e geração de valor econômico. Nesse cenário, a governança precisa acompanhar a velocidade de inovações como a computação quântica e os sistemas autônomos, que começam a emergir como vetores silenciosos de risco. “Tornou-se um tema econômico, geopolítico e social”, acrescenta.



Novos vetores de ameaça ampliam o risco sistêmico

Entre os vetores que mais preocupam especialistas e organizações, Souza Júnior destaca a explosão de vulnerabilidades ligadas à IA e a sistemas automatizados, o avanço de fraudes cibernéticas sofisticadas, os riscos nas cadeias de suprimentos digitais e em fornecedores terceirizados, além de um ambiente geopolítico fragmentado, que impulsiona ataques patrocinados por Estados e grupos organizados. Na sua visão, esses fatores estão redefinindo o perfil de risco para empresas, governos e cidadãos.

“Em agosto de 2025, uma montadora de carros de luxo sofreu um ataque que paralisou a produção global por semanas. Outro caso foi de uma represa hidrelétrica na Noruega em abril do ano passado, que foi invadida por hackers, que abriram uma comporta liberando 500 litros de água por segundo durante quatro horas”, exemplifica.

Sofisticação dos ataques amplia desequilíbrio entre defesa e ofensiva

Embora o relatório do Fórum Econômico Mundial aponte o aumento no volume, a diversificação e a crescente sofisticação dos ataques como fatores centrais do cenário atual, o especialista afirma que a sofisticação é o elemento mais crítico. Conforme ele, o avanço técnico amplia a desproporção entre a capacidade de ataque e os mecanismos de defesa, tornando o enfrentamento das ameaças cada vez mais complexo.

“Atualmente, a maioria dos líderes vê a IA como o principal driver de mudança, pois ela permitiu que ataques complexos fossem automatizados em escala. O que torna o cenário de 2026 crítico não é apenas o volume, mas o surgimento da IA Agente (Agentic AI), capaz de gerenciar sozinha todo o ciclo de vida de um ataque”, detalha.

De acordo com Souza Júnior, essa sofisticação atinge especialmente sistemas legados que não acompanharam o ritmo da inovação, exigindo que a governança deixe de ser uma lista de conformidade e passe a funcionar como processo contínuo de fortalecimento da resiliência do ecossistema.

Ele salienta que a IA deixou de ser promessa para se tornar o principal agente de transformação da cibersegurança. “Por um lado, ela potencializa a capacidade de detecção de ameaças, automatiza respostas e aumenta a velocidade de análise e correção. Por outro lado, a mesma tecnologia abre portas para ataques altamente precisos e automatizados, como manipulações sofisticadas e vazamentos de dados, exemplificada pela IA Agente, que consegue gerenciar ciclos de invasão completos sem supervisão humana”, observa.

Essa dualidade coloca a IA não apenas como ferramenta de defesa, mas como catalisador de sofisticação autônoma, exigindo governança robusta e equilíbrio entre automação e supervisão humana.

Governança estratégica e resiliência

Diante do novo cenário de risco digital, o advogado especialista em direito digital e governança defende que a governança corporativa incorpore a cibersegurança ao mais alto nível estratégico das organizações.

Para ele, é preciso reconhecer que a resiliência de uma empresa é limitada pelo elo mais vulnerável de sua cadeia de suprimentos. Nesse contexto, a segurança deixa de ser atribuição exclusivamente técnica e passa a integrar a agenda da alta gestão, com envolvimento direto da liderança executiva.

“Isso significa adoção de frameworks robustos de governança de tecnologia, processos formais para avaliar riscos de IA e colaboração com stakeholders públicos e privados. Governança já não é apenas conformidade, é governar o risco digital, garantir a continuidade do negócio em um ambiente onde o incidente não é uma possibilidade, mas uma certeza estatística”, enfatiza.

Para 2026, Souza Júnior avalia que a segurança digital deixará de ser apenas barreira de proteção para ocupar posição central na estratégia corporativa. “Organizações mais maduras tratam a cibersegurança como elemento-chave para preservação de valor e continuidade operacional, direcionando investimentos para resiliência”, analisa.

No plano operacional, a cadeia de suprimentos digital desponta como principal ponto de vulnerabilidade, levando empresas a integrar critérios de segurança aos processos de compras e à gestão de terceiros. “A maturidade se reflete na valorização de especialistas em áreas críticas e no maior envolvimento da alta administração, com participação ativa dos conselhos na definição das diretrizes de cibersegurança”, conclui.

