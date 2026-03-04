Linnea obtém certificação CEP para isolado de canabidiol

A Linnea tem o orgulho de anunciar que seu isolado de canabidiol (CBD) recebeu um Certificado de Conformidade com a Farmacopeia Europeia (CEP).

O CEP serve para atestar que a qualidade de um ingrediente farmacêutico ativo (API) é adequadamente controlada pelas monografias da Farmacopeia Europeia, garantindo sua segurança, qualidade e conformidade para uso em produtos medicinais na Europa.

Emitido pela Direção Europeia para a Qualidade dos Medicamentos e Cuidados de Saúde (EDQM), o CEP representa uma validação independente da consistência, segurança e conformidade regulamentar para o mercado europeu. Isso simplifica o processo de autorização de comercialização (MA) de novos medicamentos, uma vez que não é necessária uma avaliação detalhada da substância ativa pelas autoridades regulatórias.

Este marco representa uma conquista significativa para a empresa e reforça seu compromisso em fornecer ingredientes canabinoides consistentes e de alta qualidade. A certificação oferece aos clientes e parceiros garantia quantoàqualidade do produto, conformidade regulatória e expertise em fabricação.

“Essa conquista reflete nosso compromisso inabalável com a qualidade, a transparência e a excelência regulatória”, afirmou Giorgia Tossi, diretor de Qualidade – responsável técnico/QP. “Somos gratos às nossas equipes, cuja dedicação tornou esse marco possível, e aos nossos clientes, que continuam depositando sua confiança em nós.”

Com essa certificação, a Linnea fortalece sua posição como fornecedora confiável de ingredientes canabinoides premium e continua sua jornada rumo a maior conformidade global eàliderança em qualidade.

SOBRE A LINNEA

Fundada em 1982, a Linnea é uma fabricante suíça de ingredientes botânicos ativos premium para as indústrias farmacêutica, nutracêutica e cosmética. Operando com instalação GMP certificada, a empresa também é líder em canabinoides medicinais, aplicando uma abordagem orientadaàindústria farmacêutica ao desenvolvimento desses compostos. Atendendo mais de 300 clientes em mais de 50 países, a Linnea combina expertise regulatória, excelência científica e suporte personalizado para entregar soluções de alta qualidade e em conformidade em todas as partes do mundo.

www.linnea.ch

www.linneacannabinoids.ch

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260302733336/pt/

Para informações adicionais, entre em contato com:

Daniela Guerriero

Gerente de Marketing e Comunicação

Tel.: +41.91.850 5050

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dguerriero@linnea.ch