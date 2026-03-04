MEC convoca candidatos na lista de espera do FIES e define prazos de validação

O Ministério da Educação (MEC) iniciou o processo de convocação dos candidatos que manifestaram interesse na lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2026. A seleção para o preenchimento das vagas remanescentes ocorre de forma escalonada, e a consulta deve ser feita individualmente pelo candidato no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Ministério da Educação destinado ao financiamento de cursos superiores não gratuitos. O fundo é direcionado a estudantes matriculados em cursos de graduação que tenham avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e sejam oferecidos por instituições de ensino superior privadas aderentes ao programa. O financiamento é concedido com base na renda familiar e no desempenho do candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Acompanhamento e pré-seleção: procedimentos de consulta

A convocação dos candidatos na lista de espera não ocorre por meio de envio de e-mails automáticos ou mensagens de texto. O acompanhamento é de responsabilidade do estudante por meio do login único na conta Gov.br, acessando a área restrita do Portal Único de Acesso.

O status de "Pré-selecionado" indica que o candidato obteve a classificação necessária para uma vaga, porém a concessão do financiamento depende da validação das informações prestadas na inscrição. A ausência de consulta e o descumprimento dos prazos subsequentes resultam na perda automática da vaga.

Complementação da inscrição e validação de informações na CPSA

Após a identificação da pré-seleção no sistema, o candidato dispõe do prazo de três dias úteis para efetuar a complementação da inscrição no portal. Nesta etapa, são inseridos dados bancários e informações sobre o fiador e o seguro de vida.

Concluída a complementação, o processo é submetido à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino superior. Esta comissão é responsável pela conferência da documentação física ou digital que comprova os dados da inscrição. A finalização desta etapa ocorre com a emissão do Documento de Regularidade de Inscrição (DRI), que atesta a aptidão do estudante para a formalização do contrato.

Documentação exigida para a contratação do financiamento

A validação das informações exige a apresentação de documentos de identificação e comprovantes de residência de todos os membros que compõem o grupo familiar declarado.

Para a comprovação de renda, são admitidos:

Assalariados: contracheques ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) atualizada.

contracheques ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) atualizada. Autônomos: decore (Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos) ou extratos bancários.

decore (Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos) ou extratos bancários. Aposentados e pensionistas: extratos de pagamento de benefícios emitidos por órgãos previdenciários.

A etapa final consiste no comparecimento ao agente financeiro (Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil). O prazo para apresentação ao banco é contado a partir da data de emissão do Documento de Regularidade de Inscrição pela CPSA.

Dinâmica da lista de espera e vagas remanescentes

A ocupação das vagas na lista de espera do Fies funciona sob o regime de fluxo contínuo. Caso um candidato pré-selecionado não realize a complementação da inscrição ou tenha a documentação rejeitada pela comissão da faculdade ou pelo banco, a vaga é disponibilizada imediatamente para o próximo candidato na ordem de classificação.

Este fluxo de convocações permanece ativo enquanto houver vagas disponíveis nas instituições ou até que o Ministério da Educação determine o encerramento oficial do período de seleção para o semestre vigente.

Financiamento e requisitos de manutenção



O financiamento pelo Fies apresenta características específicas de amortização. Durante o curso, o estudante efetua apenas o pagamento dos encargos operacionais e do seguro de vida. A quitação do saldo devedor principal inicia-se após a conclusão da graduação, respeitando a capacidade de pagamento do profissional.

Para a manutenção do benefício, o estudante deve apresentar aproveitamento acadêmico mínimo de 75% das disciplinas cursadas em cada semestre. Além disso, o aditamento (renovação semestral) é obrigatório para garantir a continuidade do repasse das mensalidades à instituição de ensino.

Entre as vantagens técnicas do programa, destaca-se a ausência de juros para candidatos que se enquadram na faixa de renda inicial e a possibilidade de abatimento da dívida para profissionais que atuam em áreas específicas do serviço público, conforme regulamentação vigente.