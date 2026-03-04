Empresário mineiro investe em startup de IA para turismo

O setor de turismo no Brasil apresenta um cenário de expansão consolidada. Segundo dados do Ministério do Turismo, o segmento cresceu 6% na comparação com o mesmo período de 2024, registrando 15 meses consecutivos de alta. Nesse contexto de aquecimento, a startup Blis.AI anunciou a entrada de Leonardo Barros como investidor estratégico para impulsionar soluções de inteligência artificial voltadas ao setor.

Atualmente, o país possui mais de 180 mil agências de turismo registradas no Cadastur, o que aponta para um mercado com alto potencial de digitalização. A proposta da startup é atuar na resolução de gargalos operacionais em agências de viagens, TMCs (Travel Management Companies) e consolidadoras.

Tendências tecnológicas e o conceito de organizações baseadas em IA

O modelo de negócio adotado pela startup segue a filosofia de empresas estruturadas nativamente em inteligência artificial. O conceito prevê que processos tradicionalmente manuais ou que exigiam grandes equipes sejam conduzidos por agentes autônomos, focando em escala e precisão técnica.



Com a entrada de Leonardo Barros como investidor, a empresa busca agregar experiência na estruturação de negócios de base tecnológica. O investidor é o atual CEO da Framework Digital - empresa de tecnologia em expansão e que realizou, em 2025, a aquisição da companhia mineira Rethink. Além disso, possui histórico no ecossistema de inovação, tendo fundado a Tangerino (HRTech posteriormente adquirida pela Sólides). A movimentação reforça a estratégia de crescimento sustentável da startup em um mercado altamente operacional.

Na Blis AI, Leonardo não aporta apenas capital, mas também sua experiência na construção, escala e consolidação de empresas de base tecnológica, especialmente em mercados complexos e altamente operacionais. Sua entrada reforça o posicionamento da startup como uma empresa estruturada para crescer de forma sustentável e liderar a transformação do turismo sob o modelo AI-First.

Automação de processos operacionais no turismo

A aplicação de agentes de inteligência artificial no dia a dia do setor busca automatizar tarefas de alta complexidade. Entre as operações assistidas pela tecnologia estão as cotações de viagens, reservas de hotéis, marcação de assentos e, prioritariamente, a reemissão de passagens aéreas.



A reemissão é uma das etapas mais críticas do fluxo de trabalho, devido à necessidade de análise de regras tarifárias variadas, cálculos de diferenças de valores e verificação de políticas específicas de cada companhia aérea. A automação desta ponta busca reduzir custos operacionais e mitigar a incidência de erros manuais.



A plataforma desenvolvida integra-se aos principais sistemas do mercado, como GDSs (Global Distribution System), NDCs (New Distribution Capability) e OBTs (Online Booking Tool). Uma das interfaces utilizadas para a interação com o usuário é o WhatsApp, visando facilitar o acesso à tecnologia por meio de uma ferramenta de comunicação cotidiana.



Validação e mercado-alvo

A startup é liderada pelos sócios Rafael Cohen (CEO), Rodrigo Cioffi (COO) e Luiz Antunes (CTO). O foco inicial de atuação são agências de médio e grande porte.



A solução tecnológica já passou por fases de validação em projetos-piloto realizados com unidades da Flytour Consolidadora (FTS) e Flytour Business Travel (FBT). Os testes buscaram validar a eficácia da ferramenta em operações reais, posicionando a tecnologia como uma alternativa para a busca de eficiência e inteligência operacional no setor de viagens brasileiro.