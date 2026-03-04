Brazil Potash é Convidada para Falar no Painel Global de Segurança Alimentar na Reunião Anual do Conselho Diretivo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

A participação em um dos mais importantes fóruns globais de finanças para o desenvolvimento ressalta o crescente reconhecimento internacional do papel estratégico do Brasil na segurança alimentar mundial

A transmissão ao vivo do evento estará disponível aqui a partir de 13h00 ET em 12 de março de 2026

MANAUS, Brasil, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Brazil Potash Corp. ("Brazil Potash" ou a "Empresa") (NYSE-American: GRO), uma companhia de desenvolvimento mineral que possui um projeto estratégico de potássio destinado ao segmento agrícola brasileiro, o Projeto Potássio Autazes, anunciou hoje que seu Diretor Executivo (CEO), Matt Simpson, foi convidado a participar como palestrante no Painel Global de Segurança Alimentar na próxima Reunião Anual de Governadores ("AGM") do Banco Interamericano de Desenvolvimento ("BID" ou "IADB"), a ser realizada em Assunção, Paraguai.

A Reunião Anual de Governadores do BID é um dos encontros mais significativos em finanças internacionais para o desenvolvimento, reunindo delegações de todas as 48 nações membros do BID — incluindo múltiplos Ministros da Fazenda — ao lado de representantes sênior de outros importantes bancos multilaterais de desenvolvimento, agências de créditoàexportação ("ECAs"), instituições financeiras para o desenvolvimento ("DFIs") e líderes empresariais, banqueiros e investidores do setor privado de todo o mundo. A inclusão da Brazil Potash no Painel Global de Segurança Alimentar reflete o crescente reconhecimento internacional do papel crítico que a produção doméstica de potássio desempenha para garantir a posição do Brasil como um dos maiores exportadores agrícolas do mundo.

"Ser convidado a falar na Reunião Anual de Governadores do BID é uma validação importante da relevância estratégica do Projeto Autazes da Brazil Potash," disse Matt Simpson, CEO da Brazil Potash. "O BID tem a escala, o mandato e os relacionamentos com os países que mais importam para um projeto como o nosso. Este é precisamente o tipo de fórum onde a conversa sobre a independência do setor de fertilizantes brasileiro precisa estar acontecendo, e esperamos apresentar os argumentos de porque a produção doméstica de potássio é essencial — não apenas para o Brasil, mas para a segurança alimentar global, agravada pela atual guerra na Ucrânia e pelos fluxos comerciais turbulentos."

O Paradoxo da Segurança Alimentar do Brasil e a Solução de Autazes

O Brasil é uma potência agrícola global, exportando aproximadamente US$ 167 bilhões em produtos agrícolas anualmente e possuindo as maiores reservas de água doce, as maiores quantidades de terra arável e um clima que tipicamente permite 2,5 ciclos de colheita por ano. No entanto, apesar dessas extraordinárias vantagens naturais, o Brasil importa mais de 85% de suas necessidades de fertilizantes — incluindo mais de 95% de seu potássio, um nutriente essencial para a produção eficiente de culturas — deixando o sistema de produção alimentar do país perigosamente exposto a perturbações geopolíticas e choques de oferta global.

"O Brasil alimenta o mundo, mas atualmente não pode se alimentar sem importar os fertilizantes necessários para produzir alimentos de forma eficiente," disse Matt Simpson. "Esse é o paradoxo da segurança alimentar que estamos resolvendo. O Projeto Potássio Autazes da Brazil Potash não é apenas um projeto de mineração, é um ativo estratégico nacional que aborda diretamente a vulnerabilidade agrícola mais crítica do Brasil, ao mesmo tempo em que adiciona um grande potencial fornecedor fora das zonas de conflito/sanções, que atualmente produzem ~48% desse mineral crítico."

Localizado no Estado do Amazonas, uma vez em produção, o Projeto Potássio Autazes deverá inicialmente produzir até 2,4 milhões de toneladas curtas de potássio por ano, o que a administração acredita que poderia suprir aproximadamente 17% da demanda atual de potássio do Brasil, ao mesmo tempo em que mitiga aproximadamente 1,4 milhão de toneladas por ano de emissões de gases de efeito estufa.

Sobre a Brazil Potash

Brazil Potash (NYSE-American: GRO) (www.brazilpotash.com) está desenvolvendo o Projeto Potássio Autazes para fornecer fertilizantes sustentáveis a um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. O Brasil é crítico para a segurança alimentar global, pois o país possui entre as maiores quantidades de água doce, terras aráveis e um clima ideal para o cultivo durante todo o ano, mas é vulnerável, tendo importado mais de 95% de seu fertilizante potássico em 2024, apesar de possuir o que se prevê ser uma das maiores bacias de potássio não desenvolvidas do mundo em seu próprio território. O potássio produzido será transportado em um sistema hidroviário interno, principalmente por meio de barcaças fluviais de baixo custo, em parceria com a Amaggi (www.amaggi.com.br), um dos maiores produtores rurais e operadores logísticos de produtos agrícolas do Brasil. Com uma produção anual inicial planejada de até 2,4 milhões de toneladas curtas por ano, a administração da Brazil Potash acredita que poderá potencialmente suprir aproximadamente 20% da demanda atual de potássio no Brasil. A administração da companhia prevê que 100% da produção da Brazil Potash será vendida domesticamente para reduzir a dependência do Brasil das importações de potássio, ao mesmo tempo em que mitiga aproximadamente 1,4 milhão de toneladas por ano de emissões de GEE.

Declaração sobre Informações Prospectivas

Este comunicadoàimprensa inclui declarações prospectivas, que são declarações que não são fatos históricos. Palavras como "espera", "antecipa", "acredita", "pretende", "irá" e expressões similares destinam-se a identificar declarações prospectivas. Tais declarações prospectivas, incluindo declarações relacionadasàparticipação do CEO na Reunião Anual de Governadores do BID, os benefícios esperados do Projeto Autazes para o setor agrícola do Brasil, os volumes de produção esperados, o potencial engajamento da Empresa com o BID ou outras instituições de finanças para o desenvolvimento, e o status do projeto da Empresa, regulamentação governamental e regulamentação ambiental, estão sujeitas a riscos e incertezas, muitos dos quais estão além do controle da Empresa, incluindo aqueles descritos na seção "Fatores de Risco" da declaração de registro da Empresa no Formulário F-1, conforme alterado, para o IPO arquivado na SEC e o prospecto suplementar PREP arquivado em cada uma das províncias e territórios do Canadá, exceto Québec. Os leitores são alertados a não depositar confiança excessiva em qualquer uma dessas declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas falam apenas a partir desta data. A Empresa expressamente isenta-se de quaisquer obrigações ou compromissos de divulgar publicamente quaisquer atualizações ou revisões a quaisquer declarações prospectivas contidas neste documento para refletir qualquer mudança nas expectativas da Empresa em relação a essas declarações ou qualquer mudança nos eventos, condições ou circunstâncias em que qualquer declaração se baseia, salvo exigido por lei.

Contato:

Relações com Investidores da Brazil Potash

info@brazilpotash.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9665530)