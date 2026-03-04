Gestão inteligente ganha força com ERP em 2026

Com margens pressionadas e produtividade industrial em ritmo moderado, empresas brasileiras intensificam a digitalização da gestão em 2026. Nesse cenário, os sistemas de gestão Enterprise Resource Planning (ERP) deixam de ser apenas ferramentas operacionais e assumem papel estratégico na competitividade e no crescimento sustentável dos negócios.

No Brasil, mais de 33% das empresas estão em processo de aquisição ou troca de ERP ao longo de 2026, segundo levantamento divulgado pelo Portal ERP. O movimento é impulsionado pela busca por automação, integração de processos e uso de dados em tempo real para elevar a eficiência operacional e apoiar decisões mais assertivas.

O mercado global de software ERP foi estimado em US$ 77,08 bilhões em 2025 e projeta-se que alcance US$ 157,07 bilhões até 2033, crescendo a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 9,5% de 2026 a 2033. O crescimento do mercado é impulsionado pela crescente demanda por tomada de decisões baseada em dados e operações otimizadas em diversos setores. No recorte das grandes corporações, a SAP lidera o segmento no país, com forte presença entre as maiores empresas brasileiras, conforme análises de mercado publicadas por consultorias especializadas.

Na prática, ERPs inteligentes podem reduzir custos operacionais e diminuir erros e retrabalho por meio da automação de processos e da padronização das rotinas administrativas e industriais. A visibilidade em tempo real também contribui para ganhos relevantes de produtividade, fator estratégico em um contexto de crescimento industrial moderado. Em 2025, a indústria brasileira registrou avanço de apenas 0,6%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) analisados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), que aponta desaceleração do setor como reflexo de um ambiente econômico mais restritivo.

Para Flávio Silva, CEO da Upper, consultoria SAP Gold Partner há duas décadas, a transformação vai além da tecnologia. “A digitalização melhora a eficiência e simplifica a gestão. Quando produção, logística e finanças estão integradas, a empresa ganha previsibilidade, agilidade nas decisões e capacidade real de crescimento sustentável”, afirma. Segundo ele, soluções como o SAP Business One têm se mostrado fundamentais para estruturar essa nova etapa da gestão empresarial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Diante desse cenário, o ERP pode se consolidar neste ano como a base da gestão inteligente, conectando dados, processos e estratégia em uma única plataforma. Mais do que organizar operações, essas soluções podem sustentar decisões em tempo real e preparar as empresas brasileiras para um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico e competitivo.