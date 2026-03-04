NETSCOUT REVELA MUDANÇAS QUALITATIVAS NA SOFISTICAÇÃO DE ATAQUES DDoS, NA CAPACIDADE DE INFRAESTRUTURA E NA COMPETÊNCIA DOS AGENTES DE AMEAÇA

NETSCOUT® SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT) apresentou hoje seu Relatório de Inteligência de Ameaças de Ataques de Negação de Serviço Distribuídos (DDoS), referente ao segundo semestre de 2025, revelando colaboração sofisticada entre invasores, botnets resilientes e infraestrutura de IoT comprometida que impulsionaram mais de oito milhões de ataques DDoS em todo o mundo – alguns chegando a 30 terabits por segundo (Tbps) – marcando uma nova era de atividade de ameaças coordenadas em hiperescala, que continua superando os esforços globais de mitigação. Ao mesmo tempo, o crescimento acelerado dos serviços de DDoS sob demanda está capacitando uma gama mais ampla de agentes de ameaça, intensificando o risco operacional para organizações e empresas digitalmente conectadas.

As implicações para os profissionais de segurança vão muito além das preocupações volumétricas e incluem reconhecimento e evasão adaptativa, que desafiam os paradigmas tradicionais de defesa. As organizações precisam combater a inovação dos adversários com defesas inteligentes e autônomas, ou correrão o risco de sofrer interrupções operacionais em níveis antes considerados apenas teóricos.

“Os agentes de ameaça identificam organizações que não investiram nas defesas certas para se manteremàfrente de ataques DDoS sofisticados e coordenados, a fim de derrubar infraestrutura crítica”, afirmou Richard Hummel, diretor de inteligência de ameaças da NETSCOUT. “As defesas de segurança tradicionais não funcionam mais e, com os invasores atingindo novos patamares de volume e complexidade de ataque, a implementação de defesas automatizadas e proativas se tornou um mandato de gestão de risco em nível de negócios – não apenas uma preocupação técnica para profissionais de segurança”.

Principais conclusões da pesquisa incluem:

– Apesar de a aplicação da lei internacional desmantelar várias plataformas de DDoS sob demanda, grupos hacktivistas e botnets permanecem resilientes, exercendo pressão crescente. Integração de IA acelera operações e colaboração – A IA se tornou uma realidade operacional, com grandes modelos de linguagem (LLMs) na dark web acelerando a exploração de vulnerabilidades e a expansão de botnets, e fóruns clandestinos registrando um aumento de 219% nas menções a ferramentas de IA maliciosas. Grupos como o Keymous+ demonstraram como parcerias entre agentes de ameaça amplificam o poder de ataque, com a largura de banda aumentando em quase quatro vezes.

A NETSCOUT mapeia o cenário de DDoS por meio de pontos de observação passivos na internet, oferecendo uma visibilidade incomparável sobre as tendências globais de ataques. Há mais de 15 anos, a NETSCOUT fornece inteligência confiável e consistente sobre DDoS, baseada exclusivamente em tráfego de ataque diretamente observado e verificável. A NETSCOUT não agrega vários alertas ou eventos geograficamente distribuídos em valores de pico compostos, garantindo precisão, repetibilidade e verdadeira comparabilidade entre os períodos de relatório. As métricas de pico refletem as taxas máximas de bits por segundo (bps) e pacotes por segundo (pps) em um único segundo medidas em pontos definidos de mitigação e monitoramento.

A NETSCOUT protege dois terços do espaço IPv4 roteado, incluindo bordas de rede que transportaram um pico de tráfego global de mais de 800 Tbps, cobrindo 376 setores de indústria e 12.698 Números de Sistemas Autônomo (ASNs) na segunda metade de 2025. A NETSCOUT monitora dezenas de milhares de ataques DDoS diários ao rastrear múltiplas botnets e serviços de DDoS sob demanda que exploram milhões de dispositivos explorados ou comprometidos.

