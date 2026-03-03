ZAPI GROUP apresentará novas soluções de eletrificação na ConExpo/AGG 2026

O ZAPI GROUP, líder global em eletrificação, demonstrará novas capacidades de solução na área de eletrificação de veículos industriais na ConExpo/AGG, que acontece em Las Vegas (3 a 7 de março).

À medida que os equipamentos de construção eletrificados evoluem de forma a incluir aplicações maiores e mais exigentes, o grupo desenvolveu novos conversores CC/CC de bordo com potência mais alta, inversores, motores elétricos e carregadores de bateria a fim de dar suporte aos requerimentos de desempenho, ao passo que reúnem funções utilitárias adicionais dentro de um formato compacto. Entre as soluções estão:

Para aplicações de força motriz, um inversor de alta tensão de terceira geração (ACH3) com software de controle personalizável para melhor desempenho, e um imã permanente, solução de motor elétrico (IMI), com um inversor eletrônico de potência integrado com refrigeração líquida.

Na área de carregamento de bateria, haverá novas soluções de bordo com refrigeração líquida de alta tensão e alta potência, de 7,2 kW e 22 kW, criadas para pacotes de bateria de íon-lítio de 100, 400 ou 800 V. A solução de 7,2 kW é modular, 3 em 1, combinando um conversor CC/CC de 1 kW e interface com estação de carregamento de veículo elétrico. A solução de 22 kW é modular, 4 em 1, combinando conversor CC/CC de 2kW, interface com estação de carregamento de veículo elétrico, carregamento rápido em corrente contínua (CRCC) e comunicação por linha de potência (CLP).

Para completar a série de carregadores, será apresentado um carregador de bordo OBC V2X de 22 kW com modo de carregamento bidirecional, compatibilidade universal com a rede elétrica (CUR) e recursos de segurança funcional.

O grupo também estreará uma plataforma de prova de conceito de caminhão basculante totalmente elétrico que apresenta trem de força integrado e recursos de eletrificação. A plataforma combina os motores, inversores, sistemas de carregamento e a expertise em engenharia do grupo a fim de converter um caminhão basculante a diesel tradicional em uma máquina de alto desempenho e com zero emissão. O protótipo destaca a força técnica e o compromisso do ZAPI GROUP com fornecer aos fabricantes originais (OEMs) soluções completas de eletrificação prontas para produção voltadas a equipamentos de construção da próxima geração.

"Com um longo histórico de sucesso em eletrificação de veículos, o ZAPI GROUP está impulsionando os setores industrial e de construção a operações produtivas mais seguras e mais eficientes", afirmou o Sr. Matteo Artioli, diretor global de vendas do ZAPI GROUP. "Estamos focados na entrega de tecnologias que tornam a eletrificação mais acessível e escalonável para clientes e parceiros OEMs".

Os participantes da ConExpo/AGG 2026 podem aprender mais sobre essas soluções no estande do ZAPI GROUP (estande S-83617, Centro de Convenções de Las Vegas - Salão Sul).

O ZAPI GROUP convida todos os participantes da CONEXPO/CONAGG a participar da sua vindoura quinta conferência virtual anual sobre o Futuro da Eletrificação em 21 e 22 de abril de 2026. O evento focará nos sucessos no mundo real e nas estratégias práticas para integrar soluções elétricas nas indústrias. A inscrição é gratuita e pode ser realizada em www.futureofelectrification.org.

Sobre o ZAPI GROUP

O ZAPI GROUP impulsiona a transição para um futuro totalmente elétrico com um portfólio de produtos altamente integrado, incluindo controladores de movimento (inversores), motores elétricos e carregadores de bateria de alta frequência para aplicação em veículos totalmente elétricos e híbridos. Oferecemos integração de sistemas prontos para atuar, software de navegação autônoma e rastreamento de segurança e ativos para gestão de frotas. Nossas empresas incluem Zapi, Inmotion, Schabmueller, Best Motor, Delta-Q, ZIVAN, Stercom, BlueBotics, Ubiquicom, ZTP e 4e Consulting.

Como líder mundial em eletrificação, com ampla experiência em sistemas, inovações de ponta e obsessão por impulsionar o sucesso dos clientes, o ZAPI GROUP conta atualmente com mais de 1.700 funcionários ao redor do mundo, com uma receita total anual de mais de US$ 700 milhões. Para mais informações, acesse www.zapigroup.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260303449597/pt/

Carley Gray, Communiqué PR

Tel.: (206) 282-4923 ext. 114

E-mail: zapigrouppr@communiquepr.com