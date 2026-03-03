A Xsolla expande sua cobertura global de pagamentos para 18 mercados com 6 métodos de pagamento locais confiáveis, ajudando desenvolvedores a alcançar novos clientes em todo o mundo

A Xsolla, empresa global de comércio de videogames que ajuda desenvolvedores a lançar, expandir e monetizar seus jogos, anunciou hoje uma grande expansão de seu portfólio global de pagamentos para 18 mercados na Europa, Oriente Médio, África e Ásia. À medida que os desenvolvedores continuam a se expandir para mercados emergentes e de alto crescimento, essa expansão permite que eles alcancem novos usuários pagantes, melhorem as taxas de conversão e ofereçam experiências de pagamento personalizadas de acordo com as preferências dos jogadores locais.

Os novos métodos de apoio de pagamento incluem:

Amazon Pay local no Japão, com mais de 100 milhões de contas registradas na Amazon Japão, oferece experiências de finalização de compra totalmente localizadas em ienes japoneses

no Japão, com mais de 100 milhões de contas registradas na Amazon Japão, oferece experiências de finalização de compra totalmente localizadas em ienes japoneses Zain Cash no Iraque, está expandindo o acesso a opções de pagamento com foco em dispositivos móveis em uma economia em rápido crescimento, onde os números de celular servem como principais identidades digitais e a adoção de dispositivos móveis é ampla em uma população de mais de 40 milhões de pessoas

no Iraque, está expandindo o acesso a opções de pagamento com foco em dispositivos móveis em uma economia em rápido crescimento, onde os números de celular servem como principais identidades digitais e a adoção de dispositivos móveis é ampla em uma população de mais de 40 milhões de pessoas Tamara opera na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, oferecendo opções flexíveis de "compre agora, pague depois" (BNPL) que atendem a mais de 15 milhões de usuários em dois dos mercados de maior consumo do Oriente Médio, onde as taxas de adoção do BNPL chegam a 31-42% entre os consumidores, tornando-o um método de pagamento online preferido

opera na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, oferecendo opções flexíveis de "compre agora, pague depois" (BNPL) que atendem a mais de 15 milhões de usuários em dois dos mercados de maior consumo do Oriente Médio, onde as taxas de adoção do BNPL chegam a 31-42% entre os consumidores, tornando-o um método de pagamento online preferido M-Pesa na Tanzânia, desbloqueando o acesso aos principais ecossistemas de dinheiro móvel do país com mais de 26 milhões de contas - representando cerca de 40% do mercado

na Tanzânia, desbloqueando o acesso aos principais ecossistemas de dinheiro móvel do país com mais de 26 milhões de contas - representando cerca de 40% do mercado Zamtel na Zâmbia, oferece suporte a transações de dinheiro móvel em um mercado cada vez mais conectado, alcançando mais de 4,3 milhões de assinantes e representando uma participação de mercado de mais de 20,5%, ajudando a levar o acesso a pagamentos digitais a uma parcela maior da população

na Zâmbia, oferece suporte a transações de dinheiro móvel em um mercado cada vez mais conectado, alcançando mais de 4,3 milhões de assinantes e representando uma participação de mercado de mais de 20,5%, ajudando a levar o acesso a pagamentos digitais a uma parcela maior da população O aplicativo e os vouchers Aircash estão disponíveis em 12 países europeus, incluindo Alemanha, Itália, Espanha, Polônia e Áustria, oferecendo opções localizadas de carteira digital e vouchers. Com uma participação de mercado líder de aproximadamente 12,6% na Croácia e uma rede de mais de 200.000 pontos de recarga em toda a Europa, o Aircash está se expandindo pela Europa Central e Oriental e pelos principais mercados europeus para alcançar novos usuários em finanças digitais

Essas integrações proporcionam uma experiência de finalização de compra localizada e sem atritos, permitindo que os jogadores paguem em moedas familiares e com métodos locais confiáveis, aumentando assim a confiança e melhorando as taxas de conversão para compras dentro do jogo. Para os desenvolvedores de jogos, isso se traduz em um alcance global expandido em mercados emergentes e de alto crescimento, simplificando as operações e eliminando a necessidade de infraestrutura local ou integrações de pagamento personalizadas.

“Pagamentos localizados são um dos impulsionadores mais poderosos de conversão e crescimento para desenvolvedores de videogames”, disse Chris Hewish, presidente da Xsolla. “Ao expandir nossa cobertura de pagamentos para 18 mercados, estamos oferecendo aos desenvolvedores tudo o que eles precisam para alcançar os jogadores com os métodos de pagamento em que já confiam, sem adicionar complexidade às suas operações.”

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa de comércio internacional que disponibiliza ferramentas e serviços sólidos para auxiliar desenvolvedores a superar os desafios inerentesàindústria de videogames. De jogos independentes a AAA, empresas fazem parceria com a Xsolla para ajudá-las a financiar, distribuir, comercializar e monetizar seus jogos. Acreditando no futuro dos videogames, a Xsolla está determinada em sua missão de reunir oportunidades e disponibilizar continuamente novos recursos para os desenvolvedores. Com sede e incorporada em Los Angeles, Califórnia, a Xsolla opera como comerciante registrada e já ajudou mais de 1.500 desenvolvedores de jogos a alcançar mais jogadores e expandir seus negócios para o mundo inteiro. Com mais caminhos para lucros e maneiras de ganhar, os desenvolvedores possuem todas as ferramentas necessárias para aproveitar o jogo.

