A Xsolla expande sua cobertura global de pagamentos para 18 mercados com 6 métodos de pagamento locais confiáveis, ajudando desenvolvedores a alcançar novos clientes em todo o mundo
Amazon Pay Japan, Zain Cash, Tamara, M-Pesa, Zamtel e o aplicativo e vouchers Aircash agora estão disponíveis através da Xsolla
A Xsolla, empresa global de comércio de videogames que ajuda desenvolvedores a lançar, expandir e monetizar seus jogos, anunciou hoje uma grande expansão de seu portfólio global de pagamentos para 18 mercados na Europa, Oriente Médio, África e Ásia. À medida que os desenvolvedores continuam a se expandir para mercados emergentes e de alto crescimento, essa expansão permite que eles alcancem novos usuários pagantes, melhorem as taxas de conversão e ofereçam experiências de pagamento personalizadas de acordo com as preferências dos jogadores locais.
Os novos métodos de apoio de pagamento incluem:
- Amazon Pay local no Japão, com mais de 100 milhões de contas registradas na Amazon Japão, oferece experiências de finalização de compra totalmente localizadas em ienes japoneses
- Zain Cash no Iraque, está expandindo o acesso a opções de pagamento com foco em dispositivos móveis em uma economia em rápido crescimento, onde os números de celular servem como principais identidades digitais e a adoção de dispositivos móveis é ampla em uma população de mais de 40 milhões de pessoas
- Tamara opera na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, oferecendo opções flexíveis de "compre agora, pague depois" (BNPL) que atendem a mais de 15 milhões de usuários em dois dos mercados de maior consumo do Oriente Médio, onde as taxas de adoção do BNPL chegam a 31-42% entre os consumidores, tornando-o um método de pagamento online preferido
- M-Pesa na Tanzânia, desbloqueando o acesso aos principais ecossistemas de dinheiro móvel do país com mais de 26 milhões de contas - representando cerca de 40% do mercado
- Zamtel na Zâmbia, oferece suporte a transações de dinheiro móvel em um mercado cada vez mais conectado, alcançando mais de 4,3 milhões de assinantes e representando uma participação de mercado de mais de 20,5%, ajudando a levar o acesso a pagamentos digitais a uma parcela maior da população
- O aplicativo e os vouchers Aircash estão disponíveis em 12 países europeus, incluindo Alemanha, Itália, Espanha, Polônia e Áustria, oferecendo opções localizadas de carteira digital e vouchers. Com uma participação de mercado líder de aproximadamente 12,6% na Croácia e uma rede de mais de 200.000 pontos de recarga em toda a Europa, o Aircash está se expandindo pela Europa Central e Oriental e pelos principais mercados europeus para alcançar novos usuários em finanças digitais
Essas integrações proporcionam uma experiência de finalização de compra localizada e sem atritos, permitindo que os jogadores paguem em moedas familiares e com métodos locais confiáveis, aumentando assim a confiança e melhorando as taxas de conversão para compras dentro do jogo. Para os desenvolvedores de jogos, isso se traduz em um alcance global expandido em mercados emergentes e de alto crescimento, simplificando as operações e eliminando a necessidade de infraestrutura local ou integrações de pagamento personalizadas.
“Pagamentos localizados são um dos impulsionadores mais poderosos de conversão e crescimento para desenvolvedores de videogames”, disse Chris Hewish, presidente da Xsolla. “Ao expandir nossa cobertura de pagamentos para 18 mercados, estamos oferecendo aos desenvolvedores tudo o que eles precisam para alcançar os jogadores com os métodos de pagamento em que já confiam, sem adicionar complexidade às suas operações.”
Sobre a Xsolla
A Xsolla é uma empresa de comércio internacional que disponibiliza ferramentas e serviços sólidos para auxiliar desenvolvedores a superar os desafios inerentesàindústria de videogames. De jogos independentes a AAA, empresas fazem parceria com a Xsolla para ajudá-las a financiar, distribuir, comercializar e monetizar seus jogos. Acreditando no futuro dos videogames, a Xsolla está determinada em sua missão de reunir oportunidades e disponibilizar continuamente novos recursos para os desenvolvedores. Com sede e incorporada em Los Angeles, Califórnia, a Xsolla opera como comerciante registrada e já ajudou mais de 1.500 desenvolvedores de jogos a alcançar mais jogadores e expandir seus negócios para o mundo inteiro. Com mais caminhos para lucros e maneiras de ganhar, os desenvolvedores possuem todas as ferramentas necessárias para aproveitar o jogo.
