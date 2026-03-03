A IA está redefinindo as regras de crescimento no setor de bens de consumo embalados (CPG)

A NielsenIQ (NYSE: NIQ), líder global em inteligência de consumo, divulgou hoje o relatório The New Growth Frontier (A nova fronteira do crescimento). Esta nova análise, produzida em colaboração com a Kearney, revela que a inteligência artificial está remodelando a forma como as marcas de bens de consumo embalados (CPG) inovam e competem, com efeitos profundos na inovação, na descoberta de produtos e no caminho do consumidor até a compra.

Nos últimos três anos, as marcas de nicho estabelecidas aumentaram sua participação no mercado dos EUA em 1,5 ponto percentual (2022-2025), enquanto as marcas nacionais de grande e médio porte diminuíram 2,1 pontos percentuais, de acordo com os dados de medição de varejo da NIQ em todas as categorias.

Esses dados sinalizam uma mudança estrutural: a escala continua poderosa, mas não é mais determinante. A vantagem competitiva depende cada vez mais da agilidade, precisão e capacidade de se destacar de forma eficaz em ambientes de descoberta mediados por IA.

“Estamos entrando em uma era de precisão em CPG”, afirmou Marta Cyhan-Bowles, diretora de Comunicações e chefe global de Marketing da NIQ. “As alavancas de crescimento nas quais as grandes marcas passaram a confiar — como fusões e aquisições — já não são caminhos confiáveis para um crescimento sustentável de longo prazo. A inovação orientada pelo consumidor e a capacidade de descoberta agêntica agora são mais importantes do que a escala histórica. Os vencedores serão aqueles que combinarem a velocidade impulsionada por IA com um profundo entendimento do consumidor, proficiência em sistemas agênticos e mensuração disciplinada.”

A IA está igualando oportunidades em todo o setor

A IA está democratizando capacidades que antes exigiam investimentos significativos — desde testes de conceito e otimização de fórmulas até iteração criativa e modelagem de cenários. Marcas inovadoras estão aproveitando essas ferramentas para impulsionar seus pontos fortes históricos: agilidade, liderança digital e foco em tendências de consumo relevantes. Os dados da NIQ mostram que marcas emergentes estão se destacando em categorias onde a inovação e a descoberta impulsionadas pela IA estão se acelerando, como Cuidados com Animais de Estimação, Cuidados Pessoais e Saúde e Bem-Estar.

Ao mesmo tempo, o comportamento do consumidor está mudando rapidamente. A pesquisa da NIQ mostra:

74% dos compradores usam IA para alguma forma de descoberta de produtos;

54% usam IA para pesquisa;

20% usam IA diretamente para compras.

À medida que as ferramentas de IA influenciam cada vez mais as decisões de pesquisa e compra, a capacidade de descoberta tornou-se tão importante quanto a distribuição.

O Agentic Commerce está remodelando a descoberta

A análise também destaca a ascensão do agentic commerce (ou comércio agêntico, em português) — ambientes de varejo e de modelos de linguagem de grande porte (LLMs) nos quais sistemas de IA filtram opções, geram recomendações e influenciam decisões de compra.

Assistentes de IA estão cada vez mais integrados a sites de varejistas, ferramentas de busca e plataformas de compras, mudando a forma como produtos são exibidos e ranqueados. Nesses ambientes, atributos estruturados de produtos, alinhamento contextual, avaliações e sinais de confiança desempenham um papel crescente na determinação da visibilidade — com a relevância para os objetivos do consumidor influenciando, em última instância, os resultados.

“Os sistemas de IA priorizam clareza e relevância”, afirmou Katherine Black, sócia da Kearney. “As marcas que garantem que seus produtos sejam legíveis para a IA, com dados estruturados, estados de necessidade definidos e sinais confiáveis, estão mais bem posicionadas para aparecer nesses novos caminhos de descoberta.”

As alavancas tradicionais de crescimento enfrentam novas pressões

À medida que a IA remodela tanto a inovação quanto a descoberta, as estratégias tradicionais de crescimento estão sob pressão. As extensões de linha muitas vezes redistribuem a participação no mercado em vez de expandir as categorias, e as aquisições estão se tornando mais complexas em um mercado definido por expectativas dos consumidores em constante mudança e concorrência acelerada pela IA.

Embora as fusões e aquisições possam complementar a inovação, elas não são mais um caminho confiável para o crescimento duradouro. Em um ambiente em que a descoberta e a tração inicial determinam o sucesso, as marcas devem construir relevância, e não simplesmente comprá-la.

Por que isso é importante

A convergência da inovação impulsionada pela IA e da descoberta mediada pela IA está elevando o padrão em todo o ecossistema de bens de consumo embalados (CPG):

Marcas grandes e estabelecidas devem se modernizar e reorientar seus canais de inovação para manter o impulso;

Marcas emergentes podem aproveitar a IA para acelerar a experimentação e os testes;

Os varejistas devem se adaptar, pois as integrações de IA influenciam o tráfego, a variedade e a dinâmica de monetização.

A análise conclui que o crescimento sustentável na era da IA dependerá de:

Fundamentar a inovação em necessidades validadas e não atendidas dos consumidores;

Otimizar o conteúdo do produto para descobertas impulsionadas pela IA;

Integrar a IA estrategicamente na ideação, nos testes e na ativação;

Monitorar os sinais iniciais de lançamento e ajustar rapidamente.

Com operações em mais de 90 países e aproximadamente US$ 7,2 trilhões em gastos globais dos consumidores, a NIQ combina dados estruturados do varejo, inteligência comportamental e análises avançadas para ajudar as marcas a alinhar a aceleração da IA com a demanda real dos consumidores.

