Carta lança CRM com a aquisição da ListAlpha

A Carta, o primeiro sistema totalmente interconectado do mundo para capital privado, anunciou hoje a aquisição da ListAlpha, plataforma de CRM e inteligência de relacionamento com IA. A aquisição marca o lançamento do Carta CRM, uma grande expansão do Carta ERP que unifica ainda mais os fluxos de trabalho de escritório de atendimento ao cliente para os mercados privados.

Empresas de capital privado e empreendimento operam há muito tempo de forma fragmentada, mantendo o contexto de relacionamento em CRMs isolados, enquanto os dados de desempenho dos fundos permanecem presos em registros administrativos. Esse silo de informações mina silenciosamente a clareza para as equipes de negociação e GPs, atrasando as equipes e diminuindo a velocidade de captação de capital.

Ao integrar o CRM especializado da ListAlpha diretamente ao ecossistema Carta, as empresas podem unificar a inteligência da área de negócios com a execução da área administrativa em uma única plataforma. Na prática, a Carta agora oferece o primeiro ERP abrangente do setor para capital privado, gerenciando todo o ciclo de investimento — conectando perfeitamente os fluxos de trabalho desde o contato inicial com investidores e a prospecção de negócios até a gestão de portfólio e a distribuição final de uma saída bem-sucedida.

“No ano passado, escrevi sobre nossa mudança para construir um ERP vertical para mercados privados — o NetSuite para o nosso setor. Embora tivéssemos a contabilidade básica e os bancos de dados, faltava-nos o motor da área de negócios”, disse Henry Ward, CEO da Carta. “Assim como a administração de fundos é para os CFOs e equipes financeiras, o CRM é o produto fundamental para os GPs, equipes de negócios e equipes de RI. Ao integrar a ListAlpha ao ERP da Carta, estamos eliminando a lacuna entre o contexto do relacionamento e a realidade do fundo. Agora, as empresas podem gerenciar todo o ciclo de vida do fundo, da ideia ao investimento eàdistribuição, em um só lugar.”

Uma Plataforma, Duas Frentes: Conectando a Equipe de Negociação e o IR

Ao contrário dos CRMs tradicionais e complexos, que muitas vezes representam um fardo para as equipes de negociação, o CRM em rede da Carta é um mecanismo multifuncional projetado para os relacionamentos de alto risco e "muitos para muitos" do capital privado. Ele serve como elo entre os esforços de prospecção da equipe de negociação e os esforços de captação de recursos da equipe de IR:

Para as Equipes de Negociação: O CRM se transforma em uma ferramenta proativa de prospecção. Ao automatizar a captura de interações no Outlook e no Google Workplace, as equipes de negociação utilizam um CRM em rede para identificar leads exclusivos, acompanhar os alvos ao longo do funil e usar IA para gerar apresentações de uma página para o Comitê de Investimentos em segundos.

O CRM com Inteligência Artificial: Inteligência Unificada para Capital Privado

Carta CRM oferece às empresas de médio a grande porte acesso a um sistema de nível financeiro projetado para modernizar cada interação, incluindo:

Inteligência de relacionamento de nível institucional e captura automatizada: Integrações nativas com Outlook, Gmail e Agenda eliminam a entrada manual de dados. Cada reunião, e-mail e sentimento é registrado automaticamente, transformando redes individuais em um ativo permanente para toda a empresa e evitando a "falta de comunicação" de contatos descoordenados.

“A integração com a Carta representa um novo e empolgante capítulo para a equipe da ListAlpha”, disse Ihar Valodzin, fundador e CEO da ListAlpha. “A maioria das empresas se frustra com a conciliação manual entre seus sistemas de CRM e os silos de dados existentes. Ao unificar as interações de toda a empresa com os dados econômicos em tempo real da Carta, estamos dando aos investidores a autoridade de uma memória institucional compartilhada — seja para identificar leads exclusivos ou responder a investidores em minutos, em vez de dias.”

Nos próximos meses, a tecnologia da ListAlpha será totalmente integradaàplataforma da Carta. Os clientes atuais da ListAlpha agora poderão aproveitar todo o potencial do ecossistema da Carta, incluindo administração de fundos de classe mundial, soluções tributárias e ferramentas de conformidade, que já contam com a confiança de quase 9.000 fundos que representam mais de US$ 203 bilhões em ativos.

