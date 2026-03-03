Rexona apresenta rebranding “Nunca Te Abandona”

Rexona atualizou sua mensagem de Não Te Abandona. O novo posicionamento de marca, Nunca Te Abandona, se propõe a amplificar a sensação de eficácia de seus antitranspirantes e desodorantes, indo além da proteção contra o suor e odor em meio ao corre do dia a dia.

Para esse primeiro momento de campanha de marketing, Rexona mergulha no universo feminino. As novas peças publicitárias de Rexona procuram traduzir a sensação de segurança que os produtos proporcionam.

A campanha “Nunca Te Abandona” recria situações que testam ao limite do controle emocional. Uma das ações retrata um perrengue clássico: o carro pifa em pleno trânsito e não reage às primeiras tentativas de religar. A frustração da motorista aumenta após ouvir um buzinaço em sua direção. Sem suar frio, ela respira fundo, tenta religar novamente, e consegue, prosseguindo com o carro pela rua e deixando a tensão para longe.

“Seu carro pode até te deixar na mão, mas Rexona nunca, nunca, Nunca Te Abandona”, destaca a peça publicitária, disponível no Instagram e YouTube.

A campanha de rebranding de Rexona também percorre por outros momentos em que o suor de tensão pode prejudicar: como na chegada para uma entrevista de emprego, assim como à frente de uma cirurgia delicada.

“Ao assumir Nunca Te Abandona como nossa nova mensagem, marcamos um momento importante para Rexona. Reconhecemos os desafios que o público feminino enfrenta, e a última coisa que elas deveriam se preocupar é se o desodorante vai falhar. Essa campanha nasce justamente desse olhar atento para a vida real. Rexona quer estar presente quando o inesperado acontece. E para esses momentos que dizemos, com total convicção, que Rexona nunca te abandona”, explica Lucas Moutinho, gerente de Marketing de Rexona.

Com inserções na TV e mídia social, o rebranding de Rexona integra uma série de ações previstas pela marca neste ano, que inclui patrocínios de competições esportivas, programas de entretenimento, lançamento de produto, entre outras iniciativas.