Investimento de R$ 100 mi chega ao interior paulista

O investimento de R$ 100 milhões que será implantado em Santo Antônio de Posse (SP) marca o início de um novo ciclo de expansão do Santíssimo Resort no interior paulista. O projeto inaugura a atuação estruturada da marca em São Paulo, após décadas de consolidação no mercado mineiro.

Com primeira fase prevista para 102 apartamentos e capacidade para mais de 500 hóspedes simultaneamente, o empreendimento integra um masterplan que pode alcançar cerca de 1.000 unidades ao longo de até 15 anos, condicionado ao desempenho operacional e à maturação financeira da etapa inicial.

Por trás dessa expansão está a trajetória do empresário Nilson Barbosa, de 89 anos, fundador do Santíssimo Resort. Sua história empresarial teve início na década de 1970, quando adquiriu um terreno em Tiradentes (MG) que ainda não possuía vocação turística definida. A partir de crescimento gradual e reinvestimento contínuo de capital próprio, estruturou um dos principais complexos privados de hospitalidade da região histórica mineira.

A operação em Tiradentes consolidou um modelo baseado em integração entre hospedagem, lazer, gastronomia e convivência, conceito que serviu de referência para o novo projeto paulista.

Ao longo das décadas, a expansão foi realizada por etapas, sempre condicionada à geração de caixa e à estabilidade operacional. O modelo privilegiou crescimento orgânico e baixa exposição a riscos excessivos — estratégia que agora orienta a nova unidade em São Paulo.

Hoje, a gestão do Santíssimo Resort é conduzida sob governança familiar estruturada. Lúcia Barbosa participou da consolidação dos negócios desde o início, e os filhos assumiram funções estratégicas: Viviane Barbosa atua na gestão da operação em Tiradentes; Marcos Barbosa centralizou a gestão financeira dos empreendimentos desde 2022; Lúcio Barbosa é o diretor-geral do resort em Tiradentes e outros membros da família participam das áreas operacionais e comerciais.

Essa reorganização fortaleceu controles internos, planejamento de longo prazo e previsibilidade de expansão. “Nunca crescemos por impulso. Cada ampliação foi feita quando havia segurança financeira e maturidade operacional. O projeto em São Paulo segue essa mesma lógica”, afirma Nilson Barbosa.

O empreendimento contará com infraestrutura própria, incluindo Estação de Tratamento de Água (ETA) com capacidade aproximada de 6 milhões de litros e lago de cerca de 180 mil metros quadrados. A previsão é de geração de aproximadamente 150 empregos diretos na primeira fase e recebimento estimado de cerca de 50 mil visitantes anuais.

A escolha de Santo Antônio de Posse considerou logística regional, proximidade com a Região Metropolitana de Campinas e densidade econômica do interior paulista, que concentra polos industriais, tecnológicos e agroindustriais.

Para Nilson Barbosa, a nova unidade representa continuidade de um ciclo empresarial iniciado há mais de cinco décadas. “A expansão não é ruptura, é continuidade. É um novo capítulo construído com a mesma base que nos trouxe até aqui”, conclui.