Riskified anuncia expansão da inteligência de seus agentes de IA para proteger assistentes de compras nativos com IA para comerciantes

Riskified (NYSE: RSKD), líder em inteligência de risco e prevenção de fraudes no comércio eletrônico, anunciou hoje a expansão de sua plataforma AI Agent Intelligence, que posiciona a empresa como a proteção definitiva para a próxima era do comércio eletrônico. À medida que os lojistas exploram a implementação de seus próprios assistentes de compras com IA conversacional nativa para aperfeiçoar a experiência do cliente, a Riskified garante que estes novos pontos de contato estejam protegidos contra fraudes e abusos sofisticados.

Os varejistas vêm investindo intensamente em integrar agentes de IA diretamente em suas lojas virtuais. A pesquisa da McKinsey & Company enfatiza esta tendência, observando que 82% das organizações de varejo já lançaram projetos-piloto de IA generativa com foco em reinventar o atendimento ao cliente.

À medida que os lojistas desenvolvem seus assistentes de compras com IA para oferecer personalização avançada e programas de fidelidade com base nas preferências do cliente, a Riskified oferece um nível crucial de inteligência de risco que tornam estas interações inteligentes e seguras. Como a Riskified analisa todo o histórico de compras do cliente final em uma ampla rede mundial de marcas de comércio eletrônico, ela fornece dados altamente diferenciados que os lojistas não conseguem acessar por conta própria.

"Os lojistas que desejam lançar seus próprios assistentes virtuais de compras têm a vantagem de estar em casa, mantendo relacionamentos diretos e personalizados com seus clientes", disse Assaf Feldman, Diretor de Tecnologia e Cofundador da Riskified. "O papel da Riskified é servir como o nível definitivo de inteligência de risco para aprimorar e proteger as interações do agente de IA. Ao complementar o histórico de clientes proprietário de um lojista com informações de nossa ampla rede de múltiplos lojistas, ajudamos a garantir que cada transação e solicitação realizada através do agente de IA de um lojista seja de uma identidade verificada."

A Riskified visa proteger estes novos pontos de contato contra fraudes e abusos sofisticados, introduzindo vários recursos desenvolvidos especificamente para os assistentes de compras com IA conversacional dos lojistas:

Sinais de identidade do agente de IA: Permite que o agente de compras com IA de um comerciante consulte diretamente o Identity Graph da Riskified para recuperar indicadores de risco associados e resolver uma identidade programaticamente. Isto pode ser feito mediante melhorias em nossa integração MCP AI Agent Approve no AWS Marketplace, via protocolo Agent-to-Agent (A2A) do Google, ou através de APIs RESTful padrão. Neste modelo, a Riskified atua como um "agente de confiança", fornecendo informações de risco em tempo real diretamente em diferentes momentos da experiência de compra, onde agregam mais valor. Por exemplo, agentes de IA nativos podem obter sinais de risco em tempo real enquanto conversam com o cliente para oferecer reembolsos instantâneos ou decisões de troca com base no risco e na elegibilidade do cliente.



Aprimoramentos no gerador de políticas de agentes de IA: Dentro do Riskified Decision Studio, os lojistas podem identificar e aplicar regras comerciais para gerenciar o risco do volume de pedidos proveniente de seus agentes de IA nativos para compras. Este controle irá permitir que os lojistas implementem seus agentes de IA conversacionais personalizados com confiança, sem se expor a abusos de solicitações de reembolso programático, arbitragem de revendedores ou abuso de promoções.

O enfoque pragmático e específico da Riskified aborda a realidade de que quadrilhas de fraude já estão explorando os primeiros protocolos de agentes e chatbots. Ao ter foco em resolução de identidades e anomalias nos padrões de compra, a Riskified garante que a transição para compras mediadas por IA em sites de comerciantes continue sendo uma fonte de receita, e não um problema. Saiba mais sobre recursos adicionais de agentes em Riskified blog.

